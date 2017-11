A magyar női kosárlabda minőségi ugrás előtt áll

Szombaton Litvánia ellen idegenben kezdi meg szereplését a magyar női kosárlabda-válogatott a 2019-es Európa-bajnokság selejtezőiben. A magyarok mellett az orosz, a litván és az albán csapat szerepel egy csoportban. Mivel az oroszok abszolút kiemelkednek ebből a négyesből, a magyar csapat számára kulcsfontosságú lesz a litvániai meccs, amelyre a régi-új szövetségi kapitány, Székely Norbert készíti fel az együttest.

Az idei Európa-bajnokságon a legjobb 12 közé jutott a magyar csapat, ezt követően azonban Stefan Svitek szövetségi kapitány nem folytatta munkáját. Svitek, miközben a Diósgyőr edzője lett a cseh női válogatott kapitányi posztját is betölti.Az MKOSZ annak a Székely Norbertnek szavazott bizalmat, aki kétszer már betöltötte ezt a posztot. A magyar lányok hétfőn találkoztak, kedden pedig Székesfehérvárott tartottak nyílt edzést. A szövetségi kapitány itt válaszolt az Origo kérdéseire.

Ha az ember ránéz erre a válogatottra, azt látja, hogy nagyon fiatal összetételű együttessel dolgozik. Nincs ebben némi kockázat?

Én nem szeretném azt a szót sokszor használni, hogy fiatal. Vegyük tudomásul, hogy jelen pillanatban ez a magyar női kosárlabda-válogatott. Az Európa-bajnokságot követően Fegyverneki Zsófia és Nagy-Bujdosó Nóra elköszönt, őket kellett pótolni.

Az, hogy az előttünk álló időszakban fiatal játékosokat építünk be a válogatottba, az egy tudatos és stratégiai döntés a részünkről.

Úgy kell ezt megtennünk, hogy az első számú cél az eredményesség, a második pedig a jelenlegi utánpótlás korosztályból minél több tehetséges ember beépítése. Régebben ez azt jelentette, hogy a mindenkori kapitány 4-5 reményteljes utánpótláskorú játékosból választhatott, ma ez a szám 20-25.

Ha valaki figyelte a magyar női kosárlabdázás utánpótlásának eredményeit, azt láthatja, hogy hamarosan a felnőtt válogatott is minőségi ugrás előtt áll. Jó látjuk ezt?

Tökéletesen. Mást ne mondjak, nem feltétlenül azok fognak játszani a szombati litvánok elleni első Eb-selejtezőn, akik két év múlva – reményeim szerint – az Európa-bajnokságon.

De azt mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy az új kosarasok beépítése csak fokozatosan mehet végbe. A kérdésre visszatérve, a magyar felnőtt női válogatott 3-4 éven belül valóban minőségi ugrás előtt áll.

Ez mit jelent az eredményesség szempontjából?

Azt, hogy a csapat stabil Európa-bajnoki résztvevő lehet és ott a 3-6. hely között végezhet. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha ez sikerül, akkor nem csak az Eb-szereplésről, hanem világbajnoki fellépésről is álmodozhatunk.

A jelenlegi magyar női bajnokság milyen hátteret ad a válogatott játékosainak?

A legfontosabb az, hogy a keret tagjainak jelentős része rendszeresen játszik a klubcsapatában. Tudom, hogy sokan némi nosztalgiával gondolnak vissza a kilencvenes évekre, amikor a Sopron és a Pécs rivalizálása jegyében zajlottak a küzdelmek, miközben volt egy erős Diósgyőr, BSE, Tungsram, MTK vagy éppen Soproni Postás.

Ez az időszak elmúlt, mint ahogyan nincs a magyar NB I-ben hat Iványi Dalma, Béres Tímea, vagy Honti Kata szintű játékos.

De a jelenlegi női NB I kiegyensúlyozott, jó alapokat ad a mostani válogatottaknak. Ami még nagyon fontos, hogy Sopronban újra van egy olyan együttes, amely az Euroliga küzdelmeiben is tényező lehet.

A sajtó viszonylag keveset beszél a kosárlabda másik szakágáról, a 3x3-as játékról, pedig 2020-ban ez is szerepel a tokiói olimpia műsorán. Mennyire kell a jövőben erre odafigyelni és lesz-e átjárás a két szakág csapatai között?

Medgyesi Dóra két évvel ezelőtt a 3x3-as Európa-bajnokság legértékesebb játékosa, vagyis MVP-je volt, az átjárás tehát létezik. Ugyanakkor a FIBA határozottan arra törekszik, hogy a két szakágat különválassza egymástól.

Az a játék, amely a 3x3-as kosárlabdázást jellemzi, az ottani játékos-kapcsolatok jól használhatóak az öt-öt elleni játékban is. A 3x3-as szakág már most is eredményes, szép sikerek elé nézünk a közeli jövőben ott is.

Ha abból indulunk ki, hogy az Eb-selejtezőben az oroszok abszolút favoritok, akkor nekünk a szombati, litvánok elleni mérkőzés szinte kulcsfontosságú lesz. Egyetért ezzel?

Igen, valóban az. Ahhoz, hogy a 2019-es Eb-re kijussunk, a kilenc Eb-selejtezőcsoport második helyezettjei közül a legjobb hat közé kell bejutni.

Ez nem azt jelenti, hogy eleve feladnánk a csoportelsőséget, csak azt, hogy tisztában vagyunk a realitásokkal. Én most a két novemberi meccsre fókuszálok, azaz a litvánok elleni idegenbeli találkozóra és a miskolci Magyarország-Albánia meccsre. Az oroszokkal majd februárban játszunk.

Jó, de azért volt már a magyar női kosárlabda-válogatott történetében olyan eset, amikor a szövetségi kapitány és a kezdőcsapat ki sem utazott egy oroszok elleni Eb-selejtezőre, mondván, ott úgysem mi vagyunk az esélyesek, aztán az utolsó meccsen nyertünk Szlovénia ellen és mehettünk az Eb-re.

Ha ez a felvetés arra irányul, hogy ebben a sorozatban lesz-e olyan mérkőzés, amelyet feladunk, akkor a válaszom határozott nem. Ezeknek a fiatal játékosoknak minden egyes mérkőzés biztosítja a fejlődés lehetőségét, ezért nem merülhet fel olyan eset, mint amit ön megemlített.

Mit várhatunk a szombati, litvánok elleni meccstől?

Kőkemény küzdelmet, az egész sorozat egyik legnehezebb meccsét, ahol nagyon jó lenne nyernünk. Persze, akkor sem szabad kétsége esni, ha netán kikapunk, ebben az esetben jó lenne a lehető legkisebb különbségű vereséget elszenvedni.

Miközben mi a nyári Eb-n szerepeltünk, addig a litvánok egy négyhetes válogatott programot bonyolítottak le, számos edzőmeccsel. Ebből a szempontból ugyan van egy kis előnyük, de

nagyon bízom abban, hogy miközben a magyar női válogatott játéka és stratégiája még az újratervezés állapotában van, sikerül megnyernünk ezt az összecsapást."

*

A magyar női kosárlada-válogatott kerete: Theodoreán Alexandra (Atomerőmű KSC Szekszárd), Gereben Lívia (Atomerőmű KSC Szekszárd), Raksányi Krisztina (PEAC-Pécs), Simon Zsófia (CMB Cargo UNI Győr), Goree Cyesha Damian (CMB Cargo UNI Győr), Katona Szidónia (Ceglédi EKK), Varga Zsófia (CMB Cargo UNI Győr), Medgyessy Dóra (Ceglédi EKK), Krivacevic Tijana (CMB Cargo UNI Győr), Lelik Réka (Ceglédi EKK), Studer Ágnes (Atomerőmű KSC Szekszárd), Mansaré Anna Manty (Atomerőmű KSC Szekszárd), Dubei Debóra (UNIQA Sopron), Határ Bernadett (UNIQA Sopron), Zele Dorina (Aluinvent DVTK), Szabó Fanni (Aluinvent DVTK).