BL: A Szolnok elintézte Steauát, Raszovicsot legyőzte a Recco Egerben

Címvédőhöz méltó jó játékkal, 12 góllal győzött a Szolnok hazai medencében a bukaresti Steaua ellen, míg a ZF-Eger hazai környezetben 6-4-re kikapott az olasz Pro Recco csapatától a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek szerdai második fordulójában.

Az elején itt is, ott is jól működött a védekezés, utána azonban a Szolnoknak a támadójátéka is pontossá vált, és nagyjából kétpercenként, távoli remek lövésekkel bevéve a Steaua kapuját, elhúzott 4-0-ra. A román rivális a mérkőzés 12. percében szerezte meg szépítő találatát, majd újfent eredményes volt (6-2), csakhogy - elsősorban a triplázó Zalánki Gergőnek és a végül négy gólig jutó Milan Aleksicnek köszönhetően - a szolnoki gólgyártás sem állt le.

Olyannyira, hogy a harmadik játékrész végére már kilencgólosra hízott a hazai előny, miután a Steaua a nagyszünetet követő nyolc percben képtelen volt a magyar kapuba találni (11-2). A befejező negyedben gyorsan meglett a "közte tíz" is Fülöp Bence bombájával, s a Szolnok folytatásban is szinte tetszés szerint érte el góljait. A negyedszer is eredményes Aleksic révén már 14-2-t mutatott az eredményjelző, a 15-3-as végeredményt pedig a házigazdák harmadik délszláv légiósa, Zivko Gocic állította be.

Eredmény, férfi BL, csoportkör, 2. forduló:

B csoport:

Szolnoki VSC-Steaua Bucuresti (román) 15-3 (4-0, 2-2, 5-0, 4-1)

a magyar csapat góldobói: Aleksic 4, Zalánki 3, Cuk, Younger 2-2, Bátori, Jansik, Fülöp, Gocic 1-1

A két csapat az előző szezonban háromszor is találkozott egymással a legrangosabb európai kupasorozatban: a csoportkörben a Bitskey Uszodában 11-7-re, otthon pedig 9-4-re nyertek az olaszok, akik a Final Six bronzmérkőzésén is diadalmaskodtak, a Duna Arénában 15-6-ra.

Az Eger - amely a román Steaua Bucuresti ellen idegenben aratott 8-3-as sikerrel kezdte a csoportküzdelmeket - szerette volna elkerülni a gyors olasz lefordulásokat, mégis ezekkel léptek meg a vendégek a találkozó elején. A magyar csapatnak így kapaszkodnia kellett, de az addig háromgólos Strahinja Rasovicnak köszönhetően belátható távolságon belül maradt a nagyszünetig (3-5). A harmadik negyedet döntetlenre hozta az Eger, s bár a zárófelvonásban hátul masszív volt, kicsit mintha elfáradt volna, így a támadásaiba rendre hiba csúszott, így nem tudott egyenlíteni.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló:

B csoport:

ZF-Eger - Pro Recco (olasz) 4-6 (1-3, 2-2, 1-1, 0-0)

a magyar csapat gólszerzője: Rasovic 4

A-Híd OSC Újbuda a német Waspo Hannoverrel találkozik 20.30-tól.