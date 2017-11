Ivkovics a Koszovó elleni meccsre helyezi a hangsúlyt

Az első két világbajnoki selejtező közül a koszovóiak elleni fontosságát emelte ki Ivkovics Sztojan, a magyar férfi kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya.

"A Koszovó elleni meccs fontos lesz, mert nekünk Koszovót meg kell előznünk, ha a következő körbe akarunk jutni" - hangsúlyozta a szakvezető pénteken az M1 aktuális csatornán.

A nemzeti csapat november 24-én Lengyelországban kezdi meg a csoportküzdelmeket, és Ivkovics e mérkőzés előtt szűkíti majd 12 fősre a szerdán kijelölt 17-es keretét. A bydgoszcz-i mérkőzés után két nappal Debrecenben fogadják Koszovót a magyarok. A C csoportban szerepel még Litvánia válogatottja, a kvartettből az első három helyezett jut tovább a következő csoportkörbe.

"Ebben a keretben van jó pár fiatal játékos. Elvileg tudják, ez egy ilyen jelzés, hogy eddig jól dolgoztak, figyelünk rájuk. Ők nem fognak velünk utazni, csak kezdik megszokni a válogatott légkörét" - folytatta a szövetségi kapitány, aki arról is beszélt, tisztában voltak vele, az idei év olyan lesz, hogy szép lassan jó pár játékostól elbúcsúznak. Ezekhez próbálnak majd méltó helyszíneket találni, ugyanakkor hozzátette: ha lesz is búcsú, de később bármikor is hívjuk ezeket a játékosokat, mert szükség lesz rájuk, én tudom, hogy jönni fognak".

"Az egész búcsúztatás az én számomra gesztus egy olyan generáció tagjai felé, amelyik tíz-tizenöt évet mindig a válogatottnál töltött a nyáron" - mondta, egyúttal hangsúlyozta: "addig játszik mindenki, ameddig szükség van rá".

A kapitány megemlítette még, hogy megpróbálnak minél jobban felkészülni a következő Európa-bajnokságra, hogy ne kelljen újra csaknem húsz évet várni az Eb-szereplésre vagy 48 évet egy Eb-mérkőzés megnyerésére.

Govens Darrinról megjegyezte, ha jól tudja, "magyar papírjai elintézés alatt állnak", így nem hiszi, hogy az első két mérkőzésen játszani fog, de mivel ő amerikai, látnia kell, hogy működik a magyar válogatott, ezért került be a keretbe.

Itt egy másik kultúrában élünk, első a címer, második a rend. Rajta fog múlni, hogy a következő mérkőzéseken milyen lehetőséget kaphat" - tette hozzá.

Ivkovics vezetésével a válogatott a nyolcaddöntőig jutott a szeptemberi Európa-bajnokságon. A csapat a cseheket és a románokat múlta felül a csoportkörben - ezzel 48 év után nyert mérkőzést kontinenstornán -, míg a horvátoktól, a montenegróiaktól és a címvédő spanyoloktól kikapott Kolozsváron. A 16 között a későbbi ezüstérmes szerbekkel szemben maradt alul Isztambulban.

A keret:



Ruják Adrás (Atomerőmű SE), Allen Rosco (Tenerife), Keller Ákos (Alba Fehérvár), Wittmann Krisztián (KTE), Juhos Levente (Szedeák), Vojvoda Dávid (Szolnoki Olaj), Kovács Péter (Szolnoki Olaj), Benke Szilárd (ZTE), Tóth Norbert (Falco), Ferencz Csaba (Körmend), Molnár Márton (KTE), Perl Zoltán (Falco), Filipovity Marko (Alba Fehérvár), Eilingsfeld János (Atomerőmű SE), Karahodzic Kemal (KTE), Váradi Benedek (Falco), Govens Darrin (Falco)

A magyarok programja:



november 24.:

Lengyelország-Magyarország, Bydgoszcz 18.30

november 26.:

Magyarország-Koszovó, Debrecen 19.00

2018. február 23.:

Litvánia-Magyarország

2018. február 26.:

Magyarország-Lengyelország

2018. június 28.:

Koszovó-Magyarország

2018. július 1.:

Magyarország-Litvánia