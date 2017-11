Női kézi-BL: a Fradi majdnem elkapta a félelmetes Vardart

A csoportjából már továbbjutó FTC Rail-Cargo Hungária hazai pályán 29-28-as vereséget szenvedett a végső győzelemre is esélyes macedón Vardar csapatától. A vendégek a második félidő első harmadában már hét góllal is vezettek, de a magyar csapat óriásit küzdve kiegyenlített. A hajrában azonban a vendégek rutinja a javukra döntött. A Ferencváros veresége ellenére már biztosan továbbjutott a csoportjából, méghozzá második helyen az idei BL-kiírásban egyedüliként hibátlan macedónok mögött.

Eredmény:

FTC Rail-Cargo Hungária–Vardar (macedón) 29-28 (12-16)

a Ferencváros gólszerzői: Pena 8, Kovacsics 4, Van der Heijden 4, Faluvégi 4, Szucsánszki 2, Márton 3, Snelder 1, Schatzl 1, Lukács 1

Részben tét nélküli, részben nagyon is fontos mérkőzésen fogadta a Ferencváros a Vardart. A továbbjutást már mindkét csapat bebiztosította, ezzel tehát nem kellett törődniük, az viszont presztízskérdés is lehetett akár, hogy az idegenbeli súlyos vereség után sikerül-e Budapesten legyőzni a végső győzelemre is esélyes macedón sztárcsapatot. Azok után, hogy a bajnoki és BL-címvédő ETO-t sikerült megverni, nem volt a valóságtól elrugaszkodott ábránd az Andrea Lekics nélkül érkező Vardar legyőzése sem.

A vendégek kezdték jobban a meccset, de Penezics duplája után lábra kapott a Fradi, és beállóból, átlövésből, szélről és gyors indításból is eredményes tudott lenni, így nem tudtak meglépni a macedónok. Kovacsics Anikó még emberhátrányban is betalált a 12. percben, ekkor lett 6-6 az állás. Penezics azonban tartotta a jó lövőformát, a vendégek kapujában pedig a francia Leynaud mutatott be óriási bravúrokat. Radicsevics gólja után, 9-6-os Vardar-vezetésnél Elek Gábornak időt kellett kérnie, hogy rendezze a sorokat.

Az újabb kétperces hátrányt Bíró Blanka védése nyitotta, de aztán Penezics újra betalált, a túloldalon pedig nem bírtak a magyarok Leynaud-val. Kovacsics Anikór hetesből lőtt gólja végül egy nyolcperces hazai gólcsendet tört meg. Visszaállt az egy ide, egy oda, csak arra kellett ügyelni, hogy a Fradi ne rontsa el a félidő hajráját, mint tette azt Szkopjében.

Ennek ellenére a 27. perc végén elkapkodott hazai támadások nyomán megint négy gól volt a különbség (10-14), ami állandósult is a félidő végéig.

Nem indult jól a második féidő, a Vardar sorra lőtte gólokat, és perceken belül hét góllal ment a Vardar. A Fradi a legjobbkor kapta össze a védekezését - egy időkérés után - és kezdett el 20-13-ról visszakapaszkodni. Ami olyan jól ment, hogy most meg a macedónok nem találtak a kapuba, és máris 20-18 volt az állás. A Vardar ekkor kettős emberhátrányban volt, miután már másodszor cserélték el magukat a meccsen.

A 47. percben Faluvégi Dorottya negyedik góljával 21-21-nél utol is érte a Fradi a Vardart, még az előtt, hogy Bíró Blanka megfogta volna Lacrabere kicsit nagyképű hetesét. Az utolsó tíz perc kezdetén Kovacsics Anikó is újra szót kért, az ő góljával lett 23-23.

Ekkor már látszott, hogy a hajrában a nagyobb szív és/vagy a nagyobb rutin fog dönteni. Előbbivel a hazaiak, utóbbival a vendégek álltak jobban. És úgy tűnt, ez utóbbi a döntő, két gyors góllal szerzett előnyüket jó védekezéssel meg is tartották.

A Ferencváros ugyan kikapott a BL egyik esélyesétől, de elmondhatja magáról, hogy végig tartani tudta a lépést a Vardarral, és megvolt az esélye a pontszerzésre. A magyar ezüstérmes így C csoport 2. helyén jut be a középdöntőbe, ahol egy újabb csoportkör vár már rá, ahonnan az első két helyezett jut a májusi budapesti Final4-ba.