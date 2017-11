Lékai Máté varázslata törheti meg a Telekom Veszprém BL-átkát

Lékai Máté élete formájában kézilabdázik. A 30 éves irányítónak elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a Telekom Veszprém hat forduló után veretlenül vezeti csoportját a Bajnokok Ligájában. Vasárnap viszont komoly erőpróba vár Ljubomir Vranjes együttesére, hiszen a végső győzelemre is esélyes Paris Saint-Germain otthonába látogat. A veszprémi irányítóval erről és sok más dologról is beszélgettünk.

A csoportelsőség szempontjából kulcsfontosságú mérkőzés vár vasárnap a Veszprémre a Bajnokok Ligájában. Le lehet győzni a PSG-t, ráadásul saját pályáján?

Nem lesz egyszerű, hiszen a múltban nem sok sikerélményben volt részünk ellenük. Két évvel ezelőtt döntetlent játszottunk Párizsban, ráadásul azóta csak tovább erősödtek. Ha minden poszton fel kellene sorolni a világ három legjobb játékosát, a top háromban biztos, hogy ott lenne minimum egy kézilabdázó a PSG-ből, gyakorlatilag egy All-Star gálán is indulhatnának ezzel a kerettel. Viszont nem csak az számít, hogy milyen jó játékosaik és mennyi pénzük van, az adott napi formán és a taktikán múlhat, hogy mi lesz az eredmény, ezért is szép a sport.

Az eddigi BL-szereplésre nem lehet panasz, hiszen a Kielce elleni döntetlent leszámítva minden meccsüket megnyerték, és vezetik a csoportot. Bíztak valami hasonlóban?

Nem igazán gondolkoztunk azon, hogy hogyan fog alakulni az első két hónap a BL-ben. Természetesen örülünk, hogy még veretlenek vagyunk, de nagyon hosszú még a szezon, és nekünk a sorsolásunk sem volt rossz, mindkét német riválissal itthon játszottunk, ami azért előnyt jelentett. Visszakanyarodva még a párizsi meccshez, bár vérbeli csoportrangadó lesz, bárhogy is alakul majd a mérkőzés, sem egy esetleges győzelemből, sem egy vereségből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. Lényeg, hogy a csoportból jussunk tovább, és kerüljünk majd be a kölni négyes döntőbe.

Ha már a Final4-t említi, a Telekom-Veszprém immáron hosszú évek óta állandó résztvevője a végső győzelemért zajló küzdelmeknek. Az aranyérem viszont egyelőre várat magára, mintha átok ülne a csapaton. Idén végre megtörik a jég?

Nem tudom, hogy van-e átok, de tény, hogy négyszer voltunk ott, és egyszer sem nyertük meg. Talán öt a magyar igazság, és a következő alkalommal sikerül. De ez még annyira messze van, sok mérkőzés vár még ránk, és annyi minden befolyásolhatja a csapatok szereplését, sérülések, formahanyatlás vagy bármi egyéb.

Mennyiben alakult át a csapat játéka azok után, hogy egy spanyol edzőt, Xavi Sabatét Ljubomir Vranjes követte a kispadon?

Nyilván van különbség, hiszen más a két kultúra, de Vranjes sem a saját maga ellensége, azokon a dolgokon, amik eddig működtek, nem változtatott. Persze vannak új elemek, amiket már az ő elképzelései alapján építettünk be a játékunkba, a kettőt vegyítve lehet egy még kiismerhetetlenebb stílust kialakítani.

Néhány éve még a magyar mellett egy markánsabb spanyol gerince volt az együttesnek – Ugalde, Chema Rodríguez – most viszont nemzetközibb a keret. Ez jót tesz a csapat játékának, vagy éppen nehezítő körülmény?

A sokféle kézilabda-kultúra miatt színesebb a játékunk, de nem számottevő a különbég, ez nem befolyásol minket drasztikusan. A Veszprém mindig is népszerű volt a külföldi klasszisok körében, így nem csoda, ha sokan minket választanak.

Ezt alátámasztva a közelmúltban olyan klasszisok igazoltak a csapatba, mint az olimpiai és világbajnok Accambray, vagy a norvég klasszis, Tönnesen. Mivel tud többet kínálni a Veszprém, hogy az ilyen zsenik ne a francia, német és spanyol nagymenőket válasszák?

A Veszprémnek már van egy olyan hírneve, amit az elmúlt évek, évtizedek során kiharcolt, és nem lehet összehasonlítani olyan csapatokkal, ahol érkezik egy új tulajdonos, hoz egy zsák pénzt, de nincsen semmi biztosíték a folytonosságra. A Veszprémben történtek viszont garanciát jelentenek a minőségre, ezeknek a játékosoknak pedig előrelépés, ha itt játszhatnak. Ráadásul itt minden a kézilabdáról szól, az emberek élnek-halnak a csapatért, így a közeg is csábító.

A Bajnokok Ligája első három fordulójában a játéknap legjobbjának választották, még a Magic Máté becenevet is megkapta az EHF-től. Bár az előző szezonban már kaptunk belőle ízelítőt, de hol volt eddig ez a nemzetközi klasszisként teljesítő Lékai Máté?

Mondanám, hogy eddig is itt volt, csak nem kaptam meg azt a lehetőséget, ami ahhoz kellett, hogy ez a teljesítmény kijöjjön. Nyilván fejlődtem, de leginkább a szerepem változott. Korábban második, harmadik számú irányítóként számoltak velem, most viszont egyértelműen én vagyok az első, érzem a bizalmat, így ez egy teljesen más szituáció.

A bulvárlapok tényként kezelik, hogy a remeklésnek a magánéletéhez és menyasszonyához, Kiss Ramónához is köze van. Egyetért?

A bulvárlapok szeretnek mindent írni, pláne úgy, hogy nem is nyilatkozunk nekik, de természetesen lehet benne valami, hiszen a magánéletemben is megtaláltam azt a nőt, akit kerestem.

Gyakorlatilag álompárként kezeli önöket a média, minden megmozdulásukról cikkezik a sajtó. Mennyire könnyű kezelni ezt a helyzetet?

Éljük a mindennapjainkat, nyilván egy picit többen ismernek meg minket az utcán, ha együtt vagyunk, de óriási különbség azért nincs, szó sincs arról, hogy fenekestül felfordult volna az életünk.

