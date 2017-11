Magyarország rendezheti a 2021-es férfi junior kézilabda vb-t

A törökországi Antalyában tartotta tisztújító kongresszusát a Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF). A szervezet tanácskozásán eldőlt, hogy 2021-ben Magyarország rendezheti a férfi junior (U21-es) kézilabda világbajnokságot.

A Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos IHF-elismerést is kapott a 2016-os strandkézilabda-világbajnokság magas színvonalú megrendezéséért.

Nagy siker számunkra, hogy megkaptuk a 2021-es férfi junior világbajnokság rendezési jogát" – mondta el Novák András, a Magyar Kézilabda Szövetség főtitkára.

"Folyamatosan szeretnénk Magyarországra hozni a kézilabdás csúcseseményeket, legalább 2019-ig Budapesten lesz a női Bajnokok Ligája FINAL4, jövőre női junior világbajnokságnak lehetünk házigazdái Debrecenben, pályázunk a 2022-es és a 2024-es férfi felnőtt Eb-re, és most eldőlt, hogy hazánkban kerül sor a 2021-es férfi junior vb-re is, amely a legrangosabb utánpótlás-világverseny. Igyekszünk valamennyi viadalt magas színvonalon megszervezni, jó példa erre a tavalyi strandkézilabda vb, amelyért most külön elismerésben részesült az MKSZ, ezt a színvonalat tekintjük mércének a jövőbeli magyarországi eseményeken is."

Magyarország 2001-ben női, 2005-ben férfi junior világbajnokságot rendezett, előbbin a magyar válogatott ezüst-, utóbbin a férfi együttes bronzérmet szerzett.

Az IHF elnökének ellenjelölt nélkül újabb négy évre ismét az egyiptomi Hasszan Musztafát választották, míg az első alelnök a francia Joel Delplanque lett.