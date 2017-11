Az Olaj legyőzte a Falcót, ezzel továbbjutott az Európa Kupában

A Szolnoki Olaj hazai pályán tíz ponttal legyőzte a szombathelyi Falcót a férfi kosárlabda Európa Kupa 5. fordulójában, így továbbjutott a második körbe, míg legyőzött ellenfele kiesett.

Európa Kupa, 5. forduló, H csoport:

Szolnoki Olaj - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 89-79 (22-16, 19-14, 29-22, 19-27)

legjobb dobók: Perry 25, Milosevic 21, Vojvoda 14, illetve Norfleet 23, Boriszov 20, Govens 13

A Szolnok 3/1-es, a Falco pedig 2/2-es mutatóval állt a mérkőzés előtt. A szombathelyi csapat hazai pályán 84-74-re győzött magyar csoportriválisa ellen.

A szolnoki találkozón a hazaiak kezdtek jobban, kevesebb mint négy perc után már 11-2-re vezettek, ekkor azonban még közelebb tudott zárkózni a Szombathely, s a második negyedet hat pont hátrányban kezdte. Ugyanakkor a folytatásban is a hazai együttes irányított, és a nagyszünetig 11 pontra növelte a különbséget.

A harmadik negyed is a Szolnok akarata szerint alakult, s az Olaj ebben a periódusban gyakorlatilag el is döntötte a meccset. A zárószakaszt ugyanis 18 pont előnyből kezdhette, melyből tízet meg is őrzött.