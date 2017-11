Eb-selejtezőnek álcázott edzőmeccsen 89 pontos kosárgyőzelem

Albánia női kosárlabda-válogatottja nem borította fel a papírformát, de még csak megnehezíteni sem tudta a magyar csapat dolgát a miskolci Eb-selejtezőn, amelyet Székely Norbert együttese 137-48-ra, azaz 89 ponttal nyert meg. Négy nappal korábban Oroszország csak 85 ponttal nyert ellenük, nem semmi, hogy ezt is felülmúltuk. Az albánok mosolyogva asszisztáltak a mieink játékához, mi pedig annak örülhetünk, hogy két meccs után két győzelemmel állunk a csoportban.

Előre lehetett sejteni, hogy a szerda este 8 órai kezdés nem lesz éppen nézőbarát, mindez meg is látszott a miskolci sportcsarnokon, ahol a kezdésre a félház sem jött össze. A szokatlanul késői kezdés persze nem az MKOSZ sara volt, a mérkőzést közvetítő tévécsatorna csak ide tudta beilleszteni az albánok elleni összecsapást.

Ha volt meccs, amely előtt Székely Norbert szövetségi kapitánynak nem kellett izgulnia, akkor az albánok elleni Eb-selejtező ilyennek bizonyul. A vendégcsapat szombaton hazai pályán 122-37-es vereséget szenvedett az orosz válogatottól. Annak a mérkőzésnek az első negyedét az oroszok 44-4-re nyerték meg, ez sok mindent elárul az erőviszonyokról. A magyar szövetségi kapitány a miskolci meccs előtt azt mondta, hogy a legfontosabb az, hogymindenki 100 százalékos teljesítménnyel rukkoljon ki, magyarul senki ne becsülje le Albániát.A mester ennél kissé messzebbre is tekintett, hiszen februárban majd négy nap alatt kétszer játszunk Miskolcon Eb-selejtezőt. Előbb az oroszokat fogadjuk, majd azok a litvánok érkeznek, akiket négy napja 73-70-re vertünk idegenben. A továbbjutás szempontjából tehát a negyedik meccs lesz majd a sorsdöntő.

Az Albánia elleni mérkőzésre nem érdemes sok szót vesztegetni, a két együttes ugyanis nem volt egy súlycsoportban. A vendégek 11-0 után dobták az első kosarukat, az első negyed végén 27-11 volt az állás a magyaroknak.Gyakorlatilag egy kellemes esti edzőmeccs kerekedett a dologból,amelyen Székely Norbert igyekezett mindenkinek lehetőséget adni. Viron Toska, az albánok szövetségi kapitánya minden olyan megmozdulásnak tapsolt, amikor lányai vagy kosarat dobtak, vagy nem adták el a labdát. Nálunk az elején Krivacsevics Tijana vette a hátára a csapatot, de aztán szép lassan mindenki belelendült. A második negyedben számos szép magyar labdaszerzésnek tapsolhattunk, na meg a távoli dobások is rendesen ültek. Mivel a mérkőzésen alig volt szabálytalanság, nagyon gyorsan pörögtek az események.

Az első félidő például 36 perc alatt lepergett, a nagyszünetben 66-26-ra vezetett a magyar csapat. A nagyarányú vezetés mellett olyan dolgoknak lehetett örülni, hogy a mieink 6 másodperc alatt is eljutottak az ellenfél palánkja alá, majd annak, hogy az első félidő végét jelző dudaszó pillanatábanStuder Ágnes a világ legtermészetesebb módján vágott be a térfél közepéről egy hármast.Ez olyan kosár volt, amelyet hetekig lehet mutogatni.



A második félidőt tehát 40 pontos előnnyel kezdte meg Magyarország. A külső szemlélő is tisztán láthatta, hogy egy-egy támadás során az előre megbeszélt és megtervezett taktikai variációkat gyakorolják a magyar kosarasok. Az albánok becsületére szól, hogy nem adták fel, úgy dobáltak, mintha a búcsúban lennének. Homály, mellé, rövid, hosszú, ez volt a repertoárjuk – azért néha be is találtak. A közönség közben rendületlenül énekelte, hogy lesz még Erdély Magyarországé – ez a meccs őket sem kötötte le igazán.

Mivel a nagy kérdések régen eldőltek (pontosabban ezen a meccsen nem is voltak), arra vártunk, hogy ki szerzi meg a magyar válogatott századik pontját. A dicsőség a csapat legmagasabb játékosáé, a 208 centis Határ Bernadetté lett – ő dobta a századikat és a százegyediket is. Ekkor 101-40 volt az állás, azaz 61 ponttal vezetett Magyarország. Innentől kezdve tényleg csak arra kellett vigyázni, hogy senki ne sérüljön meg. Ezt is sikerült elérni, jöjjön most a végeredmény: Magyarország-Albánia 137-48. 89 pontos különbség, azaz jobban megvertük az albánokat, mint négy napja az orosz válogatott.

Székely Norbert csapata az első pillanattól az utolsóig komolyan vette ezt a meccset, pontosan úgy, ahogy a szövetségi kapitány ezt előre kérte.

Összességében elmondhatjuk, hogy a magyar női kosárlabda-válogatott az Eb-selejtezők legkönnyebb meccsén van túl, bár azt nem lehet tudni, hogy egy év múlva mire megyünk majd az albánok otthonában. Az egészen biztos, hogy ott is nyerni fogunk, úgyhogy februárban minden erőnkkel az oroszok és a litvánok elleni hazai meccsre összpontosíthatunk.

Női kosárlabda Eb-selejtező, C-csoport, 2. forduló:

Magyarország-Albánia 137-48 (27-11, 39-15, 28-12, 43-10)

A magyar pontszerzők: Zele 25, Határ 17, Szabó F., Studer 14-14, Dubei, Krivacevic 12-12, Goree 11, Katona 8, Raksányi, Varga Zs. 7-7, Simon Zs. 6, Medgyessy 4

A csoport másik mérkőzésén:

Oroszország-Litvánia 64-62 (10-12, 26-15, 12-17, 16-18)