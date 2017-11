A Békéscsaba magabiztos győzelmet aratott a Közép-európai Ligában

A női röplabda Közép-európai Ligában a címvédő Linamar-Békéscsabai RSE 3-0-ra legyőzte a tavalyi bajnoki ezüstérmes Vasas Óbudát. A találkozó új honi röplabdás rekordot is hozott, hiszen a két klub kezdőcsapatában összesen kilenc idegenlégiós szerepelt (a piros-kékek és a Fatum Nyíregyháza MEVZA-mérkőzésén ennél több, tíz külföldi is pályára lépett, de közülük többen is csak csereként).