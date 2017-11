A Szolnok nyerte a rangadót, továbbra is százszázalékos az Eger

A címvédő, Bajnokok Ligája-győztes Szolnok nyerte az Eurokupa-nyertes, az új idényre tovább erődösödött FTC elleni rangadót a férfi vízilabda ob I szombati játéknapján, míg a B csoport legjobban várt mérkőzésén az Eger szintén idegenben győzőtt az OSC ellen.

A Szolnok a Fradi vendégeként 1-1 után ellépett 3-1-re, majd hol egy, hol két góllal vezetett, de 5-5-nél utolérte a Ferencváros, és egészen 7-7-ig együtt is maradtak a vetélytársak. A negyedik negyedben a Szolnok tudott újítani, egymás után háromszor is eredményes volt, így végül is magabiztosan győzött a Népligetben. Sikeréből a legnagyobb részt ausztrál légiósa, Aaron Younger vállalta, aki négy gólt lőtt a 11-ből.

A nap másik rangadóján hiába vezetett a meccs derekán 6-4-re az OSC, a végén vendége, az Eger örülhetett, mivel 9-8-ra nyerni tudott.

A csoport:

UVSE-AVUS Szombathely 9-11 (2-2, 2-5, 3-1, 2-3)

VasasPlaket - MKB-Euroleasing-BVSC 6-6 (1-1, 1-3, 2-1, 2-1)

FTC-PQS Waterpolo - Szolnoki Dózsa 8-11 (1-1, 1-3, 3-2, 3-5)

Debreceni VSE-Kaposvári VK 7-9 (2-3, 2-2, 1-2, 2-2)

A tabella:

1. Szolnoki Dózsa 8 8 - - 135-48 24 pont

2. MKB-Euroleasing-BVSC 7 4 1 2 70-62 13

3. FTC-PQS Waterpolo 5 4 - 1 80-32 12

4. VasasPlaket 6 3 2 1 53-54 11

5. Debreceni VSE 7 2 - 5 63-83 6

6. AVUS Szombathely 7 2 - 5 57-96 6

7. Kaposvári VK 6 1 - 5 33-70 3

8. UVSE 6 - 1 5 44-90 1

B csoport:

A-Híd OSC Újbuda - ZF-Eger 8-9 (3-3, 3-2, 0-2, 2-2)

PannErgy-Miskolci VC - ContiTech Szeged-Diapolo 18-2 (7-0, 2-1, 4-1, 5-0)

EBP Tatabánya - Metalcom-Szentes 9-10 (0-1, 2-4, 3-3, 4-2)

A tabella:

1. ZF-Eger 7 7 - - 84-35 21 pont

2. A-Híd OSC-Újbuda 7 5 - 2 80-42 15

3. PannErgy-Miskolci VC 7 4 - 3 64-45 12

4. RacioNet-Honvéd 6 4 - 2 54-47 12

5. PVSK Mecsek-Füszért 6 2 1 3 49-53 7

6. EBP Tatabánya 7 2 1 4 46-67 7

7. Metalcom-Szentes 7 2 - 5 46-64 6

8. ContiTech Szeged-Diapolo 7 - - 7 30-100 0