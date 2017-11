Barca-veréssel jött ki a gödörből a Szeged

A MOL-Pick Szeged bravúros játékkal 21–28-ra legyőzte a Barcelonát a kézilabda-Bajnokok Ligája A csoportjában.

A Szeged a közelmúltban hazai pályán kikapott a Veszprémtől, a Rhein-Neckar Löwentől és a HBC Nantes-tól is, ennek ellenére a klub vezetői kijelentették, nincs edzőkérdés, és kiálltak a spanyol Juan Carlos Pastor mellett.

A Barcelona ellen szintén nehéz feladat várt a csapatra, de a meccs előtt Pastor úgy fogalmazott, hogy egy győzelem ki tudná rántani őket a hullámvölgyből. Ehhez a helyzetek értékesítésében, az ellentámadásokban, a nyomásgyakorolásban és a védekezésben is javulnunk kell.

A Szeged minden tekintetben javult, és a kezdeti adok-kapok után a 12. percben sikerült ellépni kettővel – ráadásul emberhátrányban.A hazaiaknál többen is extrát hoztak, Thiagus védekezésben, Balogh és Skube támadásban remekelt.

A 20. perctől beállt a két-háromgólos szegedi előny, a Barcelona edzője időt is kért, hogy leüvölthesse a játékosok fejét. Sokat nem használt,a Szeged 80 százalék fölötti lövőteljesítménnyel játszott, és a 26. percre már négy volt közte.A játékosok öbizalmát mutatta, hogy még egy kínai figurával is megpróbálkoztak, igaz nem jött be. Amikor a Barca visszajött volna a meccsbe, Pastor időt kért, és az utolsó percekre összeszedte magát a csapat: szünetben 16–13 volt az eredmény.

A második félidőt nem kezdte jól a Szeged, vagy fordítva, a Barcelona kezdett nagyon jól, de tíz perc sem kellett hozzá, hogy berámoljanak hetet a vendégek, és megfordítsák a meccset (19–20).

Ellépni azonban nem tudott a Barca, köszönhetően Sierrának, aki a 41. percben, kettős emberhátrányban (!) hétméterest fogott. Ezután a Szeged képes volt szintet lépni,zsinórban bepakolt hármat, és az utolsó negyedórára átvette a vezetést (23–22).

25–25-ig tarotta magát a Barcelona, ekkor azonban Enterriost kiállították, a Szeged pedig hetest kapott: gól, majd újabb gól, majd újabb gól.Egy-másfél perc alatt hármat lőtt a Szeged, 28–25.A Barcán az időkérés sem segített, pláne, hogy még a hetest sem tudták bedobni, a 28. percben négy gól volt a szegediek előnye.

A végére ez háromra csökkent, de a helyzeten már nem változtatott, győzött a Szeged (31–28), amely 2008 óta először tudta legyőzni a Barcelonát.