Dudaszós kosárral csúszott el a Szolnoki Olaj a körmendi katlanban

A forduló előtt hazai pályán veretlen Egis Körmend a hibátlan Szolnoki Olaj csapatát fogadta a vasárnap esti NB I-es kosárlabda szuperrangadón. A fantasztikus hangulatú, telt ház előtt lejátszott összecsapás elképesztő izgalmak végén, dudaszós kosárral dőlt el a körmendiek javára (76-74).

A találkozón két nagy hiányzó is volt. A hazaiaknál a sérült Eric Fanning, míg a vendégeknél az eltiltott Strahinja Milosevic nem léphetett pályára a körmendi találkozón.

Mindkét csapat idegesen kezdte az összecsapást, másfél percet kellett várni az első kosárra, amelyet a szolnoki Quincy Ford szerzett, méghozzá azonnal hárompontossal nyitott az amerikai légiós. Hat perc elteltével már 12-4-re ment a Szolnok, így nem csoda, hogy Gasper Potocnik gyorsan kikérte az első időkérését. A Körmend dobószázaléka egy kicsit feljavult a folytatásban, így az első negyed végére hatpontos lett a különbség (17-23).

A második negyedet Németh Ákos hárompontosa nyitotta, majd újabb hazai kosárral a Körmend gyorsan felzárkózott egy pontra. Dragan Alekszics nem is várt az időkéréssel, és leordította a védekezés miatt a játékosai fejét. Kendrick Perry fantasztikus játékának köszönhetően – a 29 szolnoki pontból 12-őt dobott ekkor – hatott is az időkérés, 22-29-nél hét pontra ment el újra az Olaj. A negyed közepére pedig már tízpontos lett a különbség a vendégek javára. A meccs tovább hullámzott, hol közelebb jött a hazai együttes, hol a Szolnok állította vissza a tízpontos különbséget, végül az vendég csapat tudta növelni az előnyét – bár Ford triplája és Phillip ziccere után máris 15 pont is volt a vendégelőny –, végül 32-44-es állással vonultak a felek az öltözőbe.

A harmadik felvonást 4-0-val kezdte a Szolnok, így gyorsan tizenhat pontra nőtt a különbség. Csak hogy ne változzon a játék képe, a Körmend is gyorsan berámolt két kosarat, de mielőtt örülhettek volna a hazai drukkerek, jött Quincy Ford újabb hármasa. A harmadik negyed közepére kilenc pontra jöttek fel a hazaiak, azonnal meg is jött a szurkolók hangja. Azonban egyből jött a szokásos Kendrick Perry tripla válaszként. A folytatásban sok volt a hiba mindkét oldalon, Justin Tuoyo kipontozódása pedig fel is paprikázta a hangulatot. Az amerikai kosaras a körmendiek szerint a labdát ütötte el, a játékvezetők nem így látták. Végül a Körmendnek sikerült hoznia a negyedet, és 53-61-re feljönnie az utolsó felvonás előtt.

Az utolsó negyedet idegesen kezdték a csapatok, közel két perc kellett az első kosárhoz, amelyet a hazai csapat szerzett, így feljött hat pontra. A szolnoki kosárcsendet Kovács Péter törte meg, de a Körmendnek azonnal volt válasza, így továbbra is lőtávon belül maradt. Bő öt perccel a vége előtt négy pontra jött fel Körmend, Dragan Alekszics pedig újabb fejmosást tartott. 3:40-el a meccs lefújása előtt pedig már a vezetést is megszerezték a hazaiak, 67-65-nél először vezettek. A Szolnok nagyon beragadt, mindössze négy pontot dobott, míg a Körmend 16-ot. A lélektani előnyt pedig már nem is adta vissza a Körmend, hihetetlen végjáték után – Steven Davis a dudaszó pillanatában dobott hárompontost –, a hatalmas hajrájának köszönhetően megfordította és megnyerte a mérkőzést, így elvette az Olaj hibátlan mérlegét (76-74).

Férfi kosárlabda NB I, 9. forduló

Egis Körmend-Szolnoki Olaj 76-74 (17-23, 15-21, 21-17, 25-13)

A tabella:

1. Szolnoki Olaj KK 8 7 1 673-580 15 pont

2. Egis Körmend 8 7 1 677-587 15

3. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 8 6 2703-593 14

4. Naturtex-SZTE-Szedeák 9 5 4 693-644 14

5. DEAC 9 5 4 666-721 14

6. Atomerőmű SE 9 4 5 686-710 13

7. Zalakerámia ZTE KK 9 4 5 663-706 13

8. KTE-Duna Aszfalt 8 4 4 631-608 12

9. Kaposvári KK 8 4 4 632-638 12

10. Alba Fehérvár 8 4 4 594-600 12

11. Pécsi VSK-VEOLIA 8 4 4 586-619 12

12. MAFC 9 2 7 655-706 11

13. Sopron KC 8 1 7 569-648 9

14. JP Auto-JKSE 7 1 6 498-566 8

A női kosárlabda NB I vasárnapi mérkőzésén a Szekszárd a papírformának megfelelően simán legyőzte a Vasast a

Eredmény (a szövetség honlapjáról):

Vasas Akadémia-Atomerőmű KSC Szekszárd 57-79 (15-16, 21-27, 8-21, 13-15)

A tabella:

1. Sopron Basket 7 6 1 615-389 13 pont

2. Atomerőmű KSC Szekszárd 6 6 - 480-349 12

3. CMB CARGO UNI Győr 6 5 1 488-426 11

4. Aluinvent DVTK Miskolc 6 4 2 458-392 10

5. ZTE NKK 6 4 2 407-415 10

6. PINKK-Pécsi 424 7 3 4 439-505 10

7. Ceglédi EKK 6 3 3 446-426 9

8. Vasas Akadémia 7 2 5 459-567 9

9. MTK-Budapest 7 1 6 386-540 8

10. PEAC-Pécs 6 1 5 385-436 7

11. BEAC Újbuda 6 - 6 355-473 6