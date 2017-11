Egészen elképesztő módszerekkel edzenek az orosz hokis gyerekek

Vlagyiszlav Tretyak, Szergej Makarov, Alekszandr Malcev, Szlava Fetyiszov, Valerij Harlamov, Vlagyimir Krutov, Igor Larionov. Vagy ne is menjünk annyira messze az időben: Pavel Bure, Szergej Fedorov, ma pedig Aleksz Ovecskin, Jevgenyij Malkin, Pavel Dacjuk, Vlagyimir Taraszenko. Egytől egyik fantasztikus orosz (szovjet) jégkorongozók, a maguk idejében a világ szűk elitjéből. Most kiderül, mitől is olyan jók az orosz hokisok.

A szovjet, majd később az orosz hokiiskola mindig is a fineszt, a sebességet és a korcsolyatudást helyezte előtérbe, a válogatott tornákon bemutatott játékuk miatt sokszor a "hoki braziljai" jelzővel illetik őket. Az alábbi videó megmutatja, hogyan is fejlesztik a nyolcéves gyerekek koritechnikáját, gyorsaságát, valamint az állóképességét is.