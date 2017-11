Vojvoda: Nyerni megyünk, nem azért, hogy szimpatikus vesztesek legyünk

A magyar férfi kosárlabda-válogatott november 24-én pénteken kezdi meg a 2019-es kínai kosár-vb selejtező-sorozatát Lengyelországban a hazaiak legjobbjai ellen, majd két nappal később Debrecenben fogadja Koszovó válogatottját. A kvartett negyedik tagja a bivalyerős Litvánia, aggodalomra azonban semmi ok, a négyből három csapat jut tovább. A válogatott Kecskeméten tartott nyílt edzést az utazás előtt, ahol a játékosok a dobálgatás mellett esélylatolgatásba is bocsátkoztak, szó esett a sikeres Európa-bajnokság által adott lendületről, a generációváltásról, Hanga Ádám hiányáról és arról, mi lehet a győzelem kulcsa a lengyelek ellen.

Kedden délelőtt a kecskeméti Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémián tartott sajtónyilvános edzést a férfi kosárválogatott a pénteken kezdődő világbajnoki selejtezősorozat előtt. Az alapelvárás természetesen a továbbjutás a csoportból, ami egyébként nem jelent automatikus kijutást a 2019-es kínai viadalra, hiszen ezután még egy kör várhat a csapatra. A bő két hónappal ezelőtt véget érő Európa-bajnokságon a válogatott kiválóan szerepelt, a várakozásokat felülmúlva a legjobb 16 közé jutott, ahol a későbbi ezüstérmes Szerbia ejtette ki. A játékosok lendülete azóta is kitart, erről beszélt a rutinos Wittmann Krisztián, valamint a torna magyar felfedezettje, Perl Zoltán is:

"Szerintem meg lehet még lovagolni az Eb pozitív hullámait, igaz, hogy ez egy új sorozat, de nagy lelkierővel vágunk neki a sikeres szereplés miatt, a csapat is nagyjából ugyanaz maradt. Persze, mostantól a fiatalok több szerepet fognak kapni, mint az Eb alatt, de ez a generációváltás egy természetes folyamat" - mondta a válogatottban vasárnap, Koszovó ellen utoljára pályára lépő Wittmann.

"Az Eb hatalmas löketet adott, olyan élmény volt, amit sose fogok elfelejteni. Sokat tanultam és tanultunk csapatszinten, láttuk, hol tart a világelit és hova kell eljutnunk" - emlékezett vissza Perl.

A szövetségi kapitány, Ivkovics Sztojan szerint a magyar embereknek is sokat számított a sikeres Európa-bajnokság: Az Eb lendülete még mindig kitart, rengetegen néztek minket és azóta olyanok állítanak meg az utcán, akik egyébként nem is kosárrajongók. Jó az öltözői hangulat, szerethető a csapat, amellyel minden ember tud azonosulni.

A világbajnoki selejtező nemcsak a továbbjutás, hanem csapatépítés szempontjából is fontos, hiszen fiatalításon megy keresztül a válogatott.

"Az Eb előtt az volt a cél, hogy elkezdjünk egy generációváltást, amelyet utána folytatni is tudunk. Az alapelvem, hogy a válogatott státuszt ki kell érdemelni, hiszen ez egy megtiszteltetés. Örülök, hogy az idősebbek is itt vannak a fiatalokkal együtt. Lengyelországba utazunk a válogatottal, de ott már nem lesz a csapat tagja Ferencz Csaba, Wittmann Krisztián, Tóth Norbert, valamint Hanga Ádám. Négy alapemberünk hiányzik, de jönnek az újak, akik a helyükbe léphetnek. Sokkal jobb a helyzet, mint öt éve, amikor elkezdtük a munkát, akkor sokan nem is szerettek volna a válogatottban játszani - taglalta Ivkovics. "Lehet, hogy nem a legjobb képességű játékosokból áll a keret, de vannak más fontos szempontok, mint a büszkeség, a becsület és a bátorság, be kell tartani a hierarchiát."

Az újaktól azt várom, hogy mindenki végezze el a saját részfeladatát, és akkor ez a csapat, vagy család jól fog működni. Nem az egyént helyezzük előtérbe, mit csapatként vagyunk erősek, mindig ezt szorgalmazom. 18 selejtezőn voltam kapitány, ebből 14-et megnyertünk, úgyhogy szerintem működik ez a rendszer."

Az Európa-bajnokságon kezdőirányítóként játszó Wittman szerint is természetes ez a folyamat:

"Próbálok ugyanúgy készülni, mint eddig, igaz ez nekem is és pár idősebb játékosnak a búcsúéve lesz a válogatottban, de ott leszünk, segítjük a fiatalokat a továbbiakban. Úgy néz ki, vasárnap Koszovó ellen játszom utoljára, de később is bármikor a csapat rendelkezésére fogok állni."

Hanga Ádám klubkötelezettségei miatt nem áll rendelkezésre, nagy kérdés, ki léphet a helyébe.

"Ádámot senkinek nem kell bemutatni, a legjobb magyar játékos, aki minden szempontból hiányozni fog, pályán és azon kívül is, hiszen mindenki felnéz rá és meghallgatja a hasznos tanácsait" - kezdte a válogatott egyik legrutinosabb játékosa, Vojvoda Dávid.

"Megvannak azok a játékosok, akik fel tudnak lépni helyette vezérré, természetesen tudom, hogy ez a feladat legfőképpen rám vár, de ott van Perl Zoli is, aki remek szezont fut, abszolút kinőtte magát a magyar bajnokságban, vagy Govenst is említhetném, aki szintén nagy fegyverünk lehet támadásban, hiszen magának és másoknak is tud helyzetet kialakítani, emellett jól is védekezik."

"Nem szoktam olyanokkal foglalkozni, akik nincsenek itt, de Hanga Ádám kivétel, ő egész évben „viszi a magyar zászlót" Európában. Nincs olyan kvalitású játékosunk, de meg fogjuk tudni oldani a pótlását csapatként, Ádámnak pedig szurkolni kell, hogy helyt álljon" - mondta a szövetségi kapitány.

"Ádámot nem lehet pótolni, ő a csapat motorja, egy ember biztosan nem tudja helyettesíteni. Eddig a szerepem az volt, hogy a kispadról hozzak friss energiát, nem tudom, hogy ez fog-e változni, de a legfontosabb az, hogy csapatként támadjunk és védekezzünk, akkor jó esélyünk van" - vélekedett Perl Zoltán.

A már említett Govens Darrin papírjai már rendben vannak, de Ivkovics szerint ettől még ugyanúgy meg kell küzdenie azért, hogy válogatott legyen:

"Az egész légióskérdés lutri, attól még, mert behívtuk, még nem jelenti azt, hogy játszani fog, neki is ki kell érdemelnie. Szimpatikus ember, dolgozik, ha kultúrában és az elvek mentén is be tud illeszkedni, akkor természetesen játszani fog. Ha egy közülünk, itt van a helye" - elemezte a légiós helyzetét a kapitány.

Az érintett szeretne élni a lehetőséggel:

"Nagy megtiszteltetés, hogy válogatott lehetek, azok után, hogy milyen régóta játszom és mennyi országban megfordultam már. Az elmúlt években mondhatni, hogy otthonra leltem itt, most pedig meg is kaptam a lehetőséget. Az első napokban próbáltam minél inkább elsajátítani a figurákat és a taktikát, a csapattársak erősségeit és szerintem jó úton járok. Nagyon izgatott vagyok és szeretném megmutatni mindenkinek, hogy érdemes volt engem választani légiósnak."

És hogy mire lehet számítani a lengyelek ellen? Vojvoda szerint kemény meccs elé néz a válogatott, de jó győzelmi esélyekkel:

"Egy masszív csapatról van szó, minden játékos magas szinten kosarazik. Nem a szimpatikus vesztes szerepre vágyunk, úgy megyünk oda, hogy mindent megteszünk és győzni szeretnénk. Csapatként nagyon erősek vagyunk, ezt az Eb-n is megmutattuk, ahol mi voltunk ebből a szempontból az egyik legjobb a mezőnyben. Persze kellenek majd extra teljesítmények is, valamint jól kell védekeznünk, nem szabad hagyni, hogy gyors kosárlabdát játsszanak, meg kell akadályozni a leindításokat, figyelnünk kell arra, hogy azonnal visszarendeződjünk védekezésben és 5 az 5 elleni játékra kényszerítsük őket" - latolgatta az esélyeket a válogatott bedobója.

A magyar válogatott pénteken 18.30-kor a lengyelországi Bydgoszcz-ban lép pályára a hazai csapat ellen, vasárnap pedig 19.00-tól Debrecenben látja vendégül Koszovót.