Szeged a kézilabdacsoda után

A MOL-Pick Szeged elképesztő játékkal, gyakorlatilag esélyt sem adott vasárnap délután a Barcelonának a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportmeccsén. A 31-28-as siker után beszéltünk az igazgatóság elnökével, Szűcs Ernővel.

Két nap telt el a Barcelona legyőzése óta. Megbarátkoztak már a ténnyel, hogy megverték a világ egyik legjobb csapatát?

Igen, de szerencsére már nagyon sok olyan topcsapatot tudtunk két vállra fektetni a múltban is, amelyek a világ kézilabda elitjébe tartoznak, így nem egyedi esetről van szó. Ennek a győzelemnek az értékét inkább az növeli, hogy gyengébb eredmények után értük el.



Milyen érzés volt átélni egy ekkora diadalt?

Szenzációs. A második félidőben egy 10-15 perces szakaszt leszámítva végig remekül játszottunk. Azáltal, hogy a kezdetektől irányítottuk a találkozót és szinte folyamatosan vezettünk, a közönség is a meccs elejétől buzdított minket, méghozzá nagyszerű hangulatban. Ez is sokat segített, így nekik is nagy szerepük van a sikerben.

Ha már a közönséget említi, a hullámvölgyben is kitartottak a szurkolók?

Maximálisan, végig ott álltak a csapat mellett. A vereségek ellenére mindig telt ház előtt játszottunk, le a kalappal a drukkerek előtt. Nyilván vannak jobb és rosszabb periódusok, kritikusok, fanyalgók pedig pláne. Most viszont újra mindenki egymásra talált, tényleg felemelő volt a vasárnap esti hangulat.



A további küzdelmek szempontjából sem volt mindegy a győzelem, hiszen két vereség után tudtak javítani. Mik a MOL-Pick Szeged céljai az idei BL-kiírásban?

Korai lenne még célokról és tervekről beszélni, elvégre a szezon több mint a fele még hátra van. Minimális elvárásunk azért a legjobb nyolcba kerülés, de ez a Bajnokok Ligája, itt bármi megtörténhet. Például, hogy egy spanyol topcsapat elutazik az ötödik otthonába és sima vereséget szenved. Tavaszra kell a bombaformát időzíteni, most maximum meg lehet alapozni a jó szereplést.

Kedd este a Cegléddel vívnak bajnoki mérkőzést. Anélkül, hogy lebecsülnénk az NB I csapatait, de nem furcsa az a kettősség, hogy a Barcelona után a Gyöngyös, vagy a Csurgó az ellenfél?

Az évek alatt azért megszoktuk már ezt a különbséget, nyilvánvaló, hogy a BL színvonala szinte minden nemzet bajnokságához képest kiemelkedik. A mi esetünkben viszont bizonyos szempontból jó, hogy egy ilyen nehéz meccs után nem egy újabb kiélezett csata vár ránk. Elég megnézni a németeket, akik olyan komoly rangadókat vívnak egymással, hogy az sokszor rányomja a bélyegét az európai kupaszereplésükre. Ez persze egy percre sem jelenti azt, hogy mi nem vennénk száz százalékosan komolyan a bajnoki mérkőzéseinket, a MOL-Pick Szeged játékosainak mindig és mindenki ellen a maximumot kell nyújtania.

Egyre magasabban jegyzik a magyar klubkézilabdát. Miben látja a sikerek fő okát?

Erre a kérdésre hosszasan lehetne válaszolni, hiszen több összetevős a dolog. Az egyik legfontosabb, hogy jelentős állami támogatást kap a sportág, olyat, ami korábban csak a futballra volt jellemző. Emellett klasszis játékosok, minőségi légiósok érkeznek a klubokhoz, de lehetne említeni a spanyol bajnokság gyengülését és még sok mást, szóval tényleg rendkívül összetett a helyzet. Ami nekem kissé szívfájdalmam, hogy egyre kevesebb a magyar a csapatokban, éppen ezért próbáljuk a válogatott játékosait is Szegedre csábítani. A Barcelona ellen például Bodó Richárd, Bánhidi Bence és Balogh Zsolt is remekelt, a nemzeti együttes sikereinek is az lehet a kulcsa, ha minél több hazai kézilabdázó válik meghatározó emberré a klubjában.