Guardiola Barcáját másolják a szolnoki pólósok

Az elmúlt 11 hónapban a Szolnoki Dózsa vízilabdacsapata összesen 5 rangos trófeát nyert, többek között a magyar bajnoknak járó és a Bajnokok Ligája serleget is a vitrinjébe tehette. A klub szakmai igazgatója, Kovács István szerint most minden feltétel adott, hogy ezt a teljesítményt megismételjék a jelenlegi szezonban.

A Honvéddal hat bajnoki címet nyerő szakember 2008-ban igazolt át Szolnokra, miután viharos körülmények között szakított a fővárosi klubbal. Az első években azonban még lovat igyekezett megülni, és sikerrel tette, hiszen szövetségi kapitányként kivezette a román válogatottat a 2012-es londoni olimpiára, ahol a 10. helyen zártak.

"Ez valahogy még hiányzott, akartam egy válogatottat irányítani, ezért nem akartam lemondani a lehetőségről, viszont úgy éreztem, tudok segíteni a szolnokiaknak" - mondta el MOL-csapatnak adott nyilatkozatában a szakember.

Ahogy a román válogatott kispadján, úgy Szolnokon is nagy fába vágta a fejszéjét, hiszen a csapat 2008-ban csak úgy maradt az OB I. tagja, hogy osztályozós ellenfele visszalépett. Innen kellett építkezni, amiben a 61 éves edzőnek, aki 1990 óta edzőként és szakvezetőként dolgozó Kovács Istvánnak bőven van rutinja. A munka gyümölcse lassan érett, és a legutóbbi szezonban trófeákra lehetett váltani.

Erős csapat volt itt Szolnokon korábban is, hiszen játszott bajnoki döntőket is, csak nem volt benne ennyi sztár - mondta az utóbbi években bajnoki- és kupagyőzelmeket zsinórban szállító csapatáról Kovács. - A nyáron két meghatározó játékosunk, Varga Dénes és Vámos Márton a Ferencvároshoz igazoltak, így nagyon komoly munka várt ifjabb Cseh Sándorra és a csapatára. Tavaly is hasonló volt a helyzet, és nem is terveztük túl az évet, persze mindenhol a döntőt tűztük ki célul, de tudtuk, hogy az új játékosok beépítése sok időbe és energiába kerül."

A mindent megnyerő csapat játékosai közül Kovácsa a csapatkapitányt, a szerb Zsivko Gocicsot emelte ki külön is. "Az egyik legintelligensebb vízilabdázó, öt nyelven beszél, és tökéletes vezére a csapatunknak. Számomra az ilyen játékos aranyat ér, hiszen nem minden jó játékossal lehet nyerni. A győzelemhez más is kell, és most Szolnokon minden összeállt: jó edző, remek keret, minőség, magabiztosság, csapategység és győzni akarás megfelelő elegye dolgozik bennünk.

A motivációval biztosan nem lesz gond, mert profi játékosoknál ez nem is kerülhet terítékre. "Mi egy profi csapat vagyunk, ahol a győzelem vágyának kell megfelelő motivációt jelentenie. Ezeknek a fiúknak az a munkájuk, hogy győzzenek, azért kapják a fizetésüket, hogy mindent beleadjanak. Nem gondolnám, hogy a motiváció hiánya gondot okozna nálunk" - mondta Kovács, aki úgy érzi, a szolnoki uszoda lesz pályafutása utolsó állomása.