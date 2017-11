Telt ház és pokoli hangulat vár a magyar kosarasokra Lengyelországban

A magyar férfi kosárlabda-válogatott pénteken megkezdi a 2019-es kínai világbajnokság selejtezősorozatát Bydgoszcz városában, Lengyelországban. A csapat csütörtökön érkezett meg a helyszínre, majd videózás és egy rövid edzés volt a további program. Ma pedig 6000 néző előtt szállhat harcba a lengyel válogatott ellen.

Hosszú utat tett meg a magyar válogatott, ezt akár képletesen és szó szerint is lehet érteni. Csütörtök reggel kilenckor szállt fel a gép a Liszt Ferenc repülőtérről, majd Varsóban landolt, onnan egy négyórás buszút várt még a csapatra Bydgoszcz-ig. Mintegy három óra körül érkezett meg a küldöttség a szállodába, ahol sorrendben bejelentkezés, ebéd és pihenés volt a program.

Este hattól vette kezdetét a lengyel csapat játékának videóelemzése a szövetségi kapitány, Ivkovics Sztojan vezetésével, szigorúan zárt ajtók mögött a szálloda egyik konferenciatermében. Erre már csak azért is szükség volt, mert a szomszédos nagyterembden zenés-táncos, nem túl halk bankett zajlott.

A videózást követően a csapat a mérkőzés helyszínéül szolgáló Luczniczka Aréna felé vette az irányt, ahol egy körülbelül egyórás edzést tartott a válogatott, gyakorolva a gyorsindításokat és a felállt védelem elleni játékot is. Néha egy-egy rendkívül hangos dudaszó is felharsant, a csarnok technikusai is ekkor tartották a főpróbát, szerencsére a magyar srácokat ez nem zavarta. Ezt követően kaptuk az információt a helyiektől, hogy a szervezők szerint már csak néhány jegy maradt a mérkőzésre és telt házra számítanak.

Ezzel kapcsolatban a válogatott újdonsült csapatkapitánya, Keller Ákos elmondta az Origónak, számára fontos a jó hangulat, természetesen örülne, ha hazai pályán játszana a csapat és a magyar szurkolók lennének többségben, de így is bízik abban, hogy néhányan érkeznek majd otthonról is buzdítani őket. Szerinte a lényeg, hogy a csapat megfelelően fel tudjon pörögni az összecsapás előtt, akárcsak az Európa-bajnokságon, és akkor nem lehet gond.

A lengyeleknél klubbéli kötelezettségei miatt nem lép pályára két kulcsjátékos sem: Adam Waczynskit a spanyol Málaga, a honosított AJ Slaughtert pedig a francia SVEL Lyon-Villeurbanne nem engedte el. Ha már a légiósokról van szó, a magyaroknál nem lép pályára Govens Darrin, ugyanis későn készültek el a papírjai, azonban a csapattal van, szokja a légkört, tanulja a figurákat és az edzéseken is részt vesz természetesen.

A mérkőzés pénteken 18.15-kor kezdődik a Luczniczka Arénában, amelyet az M4 Sport élőben közvetít.