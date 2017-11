Óriásit küzdöttek, de kikaptak a magyar kosarasok Lengyelországban

A magyar férfi kosárlabda válogatott a lengyelországi Bydgoszcz városában csapott össze a házigazdák legjobbjaival a 2019-es világbajnokság selejtezősorozatának első mérkőzésén. A meccsen három negyeden keresztül vezetett a magyar csapatm olykor parádés játékokat és kemény védekezést bemutatva, a negyedik negyedre viszont a rutinosabb hazai csapat felőrölte a válogatottat és végül megszerezte a győzelmet.

Előzetesen telt házat jósoltak a Luczniczka Arénába, végül körülbelül 5000 ember jelent meg a csarnokban. A lengyeleknél klubbéli kötelezettségei miatt nem lépett pályára két kulcsjátékos sem: Adam Waczynskit a spanyol Málaga, a honosított AJ Slaughtert pedig a francia SVEL Lyon-Villeurbanne nem engedte el. Ha már a légiósokról van szó, a magyaroknál nem játszhatott Govens Darrin, ugyanis későn készültek el a papírjai. Rajta kívül Hanga Ádám hiányzott a válogatottból, neki a Barcelona csapata mondta, hogy nem jöhet.

Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány a Ruják – Kovács – Vojvoda – Allen – Keller kezdőötöst küldte pályára, a lengyelek trénere, Mike Taylor a Koszarek – Zamojski – Ponitka – Cel – Kulig csapatnak szavazott bizalmat.

Ponitka ziccerével kezdődött a meccs, de Allen révén büntetőből a magyar csapat is megszerezte első pontját. Kemény, fizikális meccset láthatott eleinte a publikum, egyik válogatott sem tudott nagyobb előnyt kiépíteni, azonban a lengyel csapat könnyebben szerezte a kosarakat, csak ziccerből és büntetőből volt eredményes, a magyar válogatott viszont jobban lepattanózott, Eilingsfeld és Allen is fontos lecsorgókat szedett vissza. Cel dobta a meccs első tripláját Koszarek szép kiosztásából, ezzel 11-6-ra húzott el a hazai együttes, Ivkovics pedig azonnal időt kért. Perl büntetőivel zárkóztunk, de az időközben pályára lépő 216 centis óriás Karnowski rögtön válaszolt. Váradi Benedek révén a magyar csapat is megszerezte az első hármasát, ezzel a csapat feljött három pontra, majd Eilingsfeld is bevert egy saroktriplát, így 14-14-nél ismét egál volt. Sőt, Karahodzsics ziccerével már itt volt az előny. Mélyről jött vissza a magyar csapat, 10-2-es futással zárta az első negyedet, amit 16-14-re nyert.

Perl kettesével és Vojvoda visszalépős trojkájával már 22-14 volt ide, Mike Taylor pedig ki is kérte az időt. Ez így már összesen egy 16-2-es roham! Továbbra is akadozott a lengyel gépezet, sorozatosan adta el a labdát a csapat, zsinórban három támadást fejezett be dobás nélkül. Ponitka törte meg a gólcsendet egy ziccerrel, majd ismét Allen állhatott a büntetővonalra, de újfent csak egyet tudott értékesíteni, viszont egy középtávolival gyorsan hozzátett még kettő pontot. Sőt! Egy betörés után hatalmas zsákolással fejezett be egy akciót, a csarnok pedig rögtön elnémult. Egy jó védekezés után Eilingsfeld is beemelt egy középtávolit, ezzel már 29-18-ra vezetett a magyar válogatott, jött az újabb lengyel időkérés. A következő lengyel labdabirtoklásnál Benke Szilárd védekezett parádésan, de az ellentámadásból nem sikerült pontot szerezni. Hosszú kosárcsend után Cel talált be a sarokból, majd Zamojski dobott be a két büntetőjéből egyet, miután Juhosra fújtak egy véleményes személyit a játékvezetők. A túloldalon Perl betörésénél néma maradt a síp, de sikerült kapott pont nélkül megúszni a kontrát. A végén Vojvoda triplája lejött a gyűrűről, így mondhatni, jókor jött a szünet, ugyanis a magyar csapat sem tudott betalálni az utolsó percekben. Félidőre így is 29-22-es vezetéssel mehetett Ivkovics csapata, köszönhetően a kiváló védekezésének és lepattanózásának.

A harmadik negyed Kulig kosarával indult, majd Vojvoda adta el a labdát. A bírók is kicsit mintha bennmaradtak volna az öltözőben, érdekes ítéleteket láthattunk. Ez Allen Roscót kevésbé izgatta, be is rámolt egy hármast, visszaállt a nyolcpontos magyar előny, de Koszarek sem szeretett volna adós maradni, visszajött öt pontra a lengyel válogatott. Sőt, Kulig is betalált, ráadásul még egy büntetőt is dobhatott, de szerencsére kihagyta. Benke és Ponitka váltott kosarakat, aztán Vojvoda zsákolhatott egyet, miután labdát szerzett. Az ellentámadásnál Perl faultolta Zamojskit hárompontos közben, így utóbbi három büntetőt dobhatott, de csak kettőt küldött a helyére. Vojvoda parádés lepördülés után szerzett ziccert, majd az ő két büntetőjével ismét 7 pont volt közte. Nem adta fel azonban a lengyel együttes, Laczynski zsákolásával visszajött háromra a hazai csapat, majd két büntetőt is a helyére küldött. 40-39-es magyar vezetéssel ért véget a harmadik játékrész, ez egyértelműen a lengyeleké volt sajnos.

Sokolowski ziccere a negyedik negyedben azt jelentette, hogy hosszú idő után ismét a hazaiaknál volt az előny, Perl aztán büntetőből egyenlített. Sőt, egy óriási hármassal is jelentkezett, ismét két ponttal vezetetett a magyar válogatott, de Sokolowski gyorsan válaszolt, szintén egy triplával, majd Gruszecki szerzett kosarat, miközben Váradi Benedek szabálytalankodott ellene, de kihagyta a büntetőjét. Váradi gyorsan javított is egy sarokhármassal, 47-47 állt az eredményjelzőn. Sokolowski nagyon belejött, ismét berámolt egyet távolról, előtte Karnowski óriásit harcolt a lepattanóért, majd Gielo is betalált kintről, 53-47-re húzott el ezzel a lengyel válogatott. Perl gyors egymásutánban szerzett négy pontot, de a lengyel csapat nem állt le és visszaállította a hatpontos különbséget. Nagyon igyekezett a magyarok 20-asa és szinte egyedül tartotta életben a támadásokat, viszont közben elfogytak a csapatszemélyik három és fél perccel a vége előtt, így minden szabálytalanság után büntetőzhetett a lengyel csapat. Vojvoda elkövette második támadóhibáját is (ilyenkor nem jár büntető az ellenfélnek), így újra eladta a labdát a magyar válogatott. Perl továbbra is kiváló negyedik negyedet produkált, de védekezésben összeomlott a csapat, ráadásul Ruják meg is sérült, a lengyelek pedig egy kosárszerzés után ismét támadhattak. Ekkor kisebb káosz tört ki a pályán, Ivkovics időkérését a zsűriasztal figyelmen kívül hagyta, majd amikor reklamált, technikait ítéltek ellene, így 63-55 lett a lengyeleknek a két büntetővel, ráadásul ők támadhattak, méghozzá eredményesen. Vojvoda gyönyörű triplájára Sokolowski válaszolt egy kettessel, alig volt ekkor már olyat lengyel akció, ami ne ponttal ért volna véget, ráadásul a támadóoldalon is elfogyott a muníció. A vége 70-60, de nincs ok szégyenkezni, hiszen egy esélyesebb csapat ellen kellett idegenben maradandót alkotni egy fiatal kerettel, a védekezés pedig nagyon rendben volt a meccs nagy részében.

A mérkőzés után a legeredményesebb magyar játékos, Perl Zoltán így értékelt:

"Jól kezdtük a meccset és jól is játszottunk, azonban a második félidőre a lengyelek szigorítottak a védekezésükön. Mi egy kicsit puhák voltunk, mindössze négy személyit tudtunk kiharcolni ekkor, nem találtuk a védelmük ellenszerét, ráadásul sokszor adtuk el a labdát is. Összességében mindenki a maximumot nyújtotta, innentől viszont csak előre nézhetünk, hiszen vasárnap már Koszovó ellen játszunk."

Ivkovics Sztojan is értetlenül állt a negyedik negyedben történtek előtt:

"Gratulálok Lengyelországnak, nagyon kemény meccset játszuttunk ellenük. Van egy fiatal csapatunk, amelynek még sok ilyen csatát kell megvívnia ahhoz, hogy elérjük a céljainkat. Többet kaptam tőlük, mint amennyire számítottam és gratulálok a játékosaimnak. A negyedik negyedben nem értem, miért kaptam a technikait, időt szerettem volna kérni, nem tudom, ez melyik szabálykönyvben szerepel. Sok sikert kívánok a lengyeleknek, mi pedig innentől a Koszovó elleni meccsre készülünk, ahol nagyon fontos lenne győznünk."

Végeredmény:

Lengyelország - Magyarország 70-60 (14-16, 8-13, 17-11, 31-20)

A magyar csapat pontszerzői: Perl 18/6, Vojvoda 15/6, Allen 11/3, Váradi 6/6, Eilingsfeld 6/3, Karahodzsics - Benke 2-2