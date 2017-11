Győzelemmel zártuk a vb-felkészülési tornát

A december 1-jén kezdődő németországi világbajnokságra készülő magyar női kézilabda-válogatott 28-27-re legyőzte Dél-Koreát a norvégiai Möbelringen-kupa harmadik, záró fordulójában. Támadásban és védekezésben is bőven voltak hibáink, de azért jó megoldásoknak sem voltunk híján. Két vereséggel és egy győzelemmel végül a harmadik helyen zárta tornát a magyar csapat.

Eredmény, Möbelringen-kupa, 3. forduló:

Magyarország–Dél-Korea 28-27 (13-12)

a magyar válogatott gólszerzői: Görbicz 11, Tóth G. 5, Bódi 4, Szöllősi-Zácsik 3, Klivinyi 3, Kisfaludy 2,

A magyar válogatott első két mérkőzése kísértetiesen hasonlított egymásra a norvégiai Möbelringen-kupán: az olimpiai bajnok Oroszországtól, illetve a házigazda és világbajnoki címvédő Norvégiától is úgy kapott ki, hogy végig meccsben volt az ellenfelekkel - a norvégok ellen sokáig vezetett is - végül mégis kikapott. A harmadik fordulóban így pont nélkül állhat fel Kim Rasmussen csapata az ugyancsak két vereséggel érkező Dél-Korea ellen. A zakók ellenére ugyanakkor elmondható, hogy bőven voltak biztató jelek a mieink játékában: jó kapusteljesítmények (különösen Bíró Blanka révén), eredményes szélsők (Schatzl Nadine és Bódi Bernadett), és helyenként egészen jó védekezésre építhettünk.

Az ázsiaiak ellen Janurik Kinga kezdett a kapuban, irányítóban Görbicz Anita volt a pályán, a szélső közül pedig a szombaton pihenő Lukács Viktória kapott lehetőséget, de Tóth Gabriella és Kisfaludy Anett is pályán volt - éppen utóbbi szerezte a meccs első gólját, Görbicz pedig a másodikat. Az első tíz perc után ugyan látszott, hogy a mai koreai válogatott nem ugyanaz a minőség, mint, amelyik a '90-es években, és a kétezres évek elején a világ legjobbjai között volt, mégis csak egy góllal vezettünk (5-4), mert túl sokat hibáztunk támadásban, és védekezésben is rendre hagytunk helyet a koreai átlövőknek.

Rasmussen a 18. percben, egy gólos vezetésnél kért időt, ő is látta, hogy sok a hiba, de nem sokat segítettek a szavai, a 20. percben két góllal vezetett Dél-Korea (7-9). Egyenlő létszámban is lehoztuk a kapust, hogy két beállóval támadhassunk, de mintha be lettünk volna oltva a gólszerzés, és általában a jó játék ellen. Görbicz gólja egy hatperces gólcsend végén úgy kellett, mint egy falat kenyér. És említsük meg Janurik Kingát, aki úgy kapott 25 perc alatt tíz gólt, hogy volt vagy hat bravúrja.

A félidő hajrájára összeszedtük magunkat védekezésben, voltak blokkok és kapus bravúrok, és támadásban is dinamikusabbak lettünk, aminek egy 5-0-s szakasz volt a jutalma, így minimális előnnyel mehettünk szünetre.

Nem kezdtük jól a második félidőt, finoman fogalmazva: három támadást ügyetlenkedtünk el, cserébe három gólt kaptunk, Kim Rasmussennek pedig három perc után időt kellett kérnie. Végül öt és fél perc után sikerült újra gólt lőnünk, és nem lehettünk elég hálásak a Janurikot váltó Bíró Blankának, aki két hétméterest is megfogott ez idő alatt.

A játékvezetők sorra fújták ránk a belemenéseket, így nem tudtuk utolérni az ellenfelet, amelyik 40 perc után újra három góllal vezetett (15-18). Megint a hét a hat elleni támadójátékkal igyekeztünk eredményesek lenni, ami működött is - kár, hogy védekezésben nem lehettünk eggyel többen. Az utolsó tíz perc kezdetén a legrosszabbkor jött az öt gólnál járó Tóth Gabriella kiállítása, amiből 21-21-nél pillanatokon belül kaptunk három gólt, és megint kepeszthettünk, hogy utolérjük a koreaiakat.

Zácsik harcolt ki hetest és egy kiállítást, amit viszont nem tudtunk kihasználni, egyenlő létszámnál viszont az 57. percben csak sikerült utolérni a riválist (26-26). Az utolsó pecek ezúttal nekünk kedveztek, sikerült két koreai támadást is kivédekezni, Görbicz pedig feltette a koronát a produkciójára, természetesen ő lőtte a győztes gólt is.

Kim Rasmussennek öt napja maradt még, hogy kicsit összerázza a védekezést és magabiztosabbá tegye a támadójátékot. Ha ezekkel meglesz, akkor merhetünk nagyot álmodni a világbajnokságot.

Női világbajnokság, 2017. december 1-17., Németország

A világbajnokság programja a magyar válogatott szempontjából:

A magyar válogatott csoportmérkőzései a B-csoportban:

December 2., szombat 20:30: Norvégia-Magyarország

December 3., vasárnap 18:00: Magyarország-Svédország

December 5., kedd 14:00: Magyarország-Argentína

December 7., csütörtök 14:00: Lengyelország-Magyarország

December 8., péntek 18:00: Csehország-Magyarország

Csoportbeosztás:

A-csoport (Trier): Franciaország, Románia, Spanyolország, Szlovénia, Angola, Paraguay

B-csoport (Bietigheim): Norvégia, Svédország, Csehország, Magyarország, Argentína, Lengyelország

C-csoport (Oldenburg): Dánia, Oroszország, Brazília, Montenegró, Japán, Tunézia

D-csoport (Lipcse): Hollandia, Németország, Szerbia, Koreai Köztársaság, Kína, Kamerun

A magyar női válogatott kerete:

Kapusok: Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Janurik Kinga (Érd)

Jobbszélsők: Bódi Bernadett (Győri Audi ETO), Lukács Viktória (FTC-Rail Cargo Hungaria) Jobbátlövők: Háfra Noémi (FTC-Rail Cargo Hungaria), Kovács Anna (Dunaújvárosi KKA)

Irányítók: Görbicz Anita (Győri Audi ETO), Kovacsics Anikó (FTC-Rail Cargo Hungaria), Tóth Gabriella (Érd)

Beállók: Kisfaludy Anett (Érd), Mayer Szabina (Alba Fehérvár KC), Mészáros Rea (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Balátlövők: Klivinyi Kinga (Érd), Mazák-Németh Csilla (Siófok KC), Szekeres Klára (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szöllősi-Zácsik Szandra (Budaörs)

Balszélsők: Gávai Szonja (Érd), Schatzl Nadine (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Rehabilitációját végzi: Tomori Zsuzsanna (Győri Audi ETO)

Tartalék: Szucsánszki Zita (FTC-Rail Cargo Hungaria)