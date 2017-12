Kelet nyert a 26. kosárlabda All Star-gálán

Keleti győzelemmel zárult szombaton a 26. Kelet-Nyugat All Star kosárlabdagála a budapesti Tüskecsarnokban.

Eredmény:

Kelet-Nyugat 133-117 (36-37, 38-31, 23-28, 36-21)

Nem sokkal a gála előtt derült ki, hogy Juhos Levente edzésen bokasérülést szenvedett, így szegedi csapattársa, Joshua Fortune helyettesítette őt. Ugyancsak a keleti keretet érintette, hogy Devante Wallace izomsérüléssel kidőlt, őt a szintén jászberényi Kerpel-Fronius Balázs pótolta a Tüskecsarnokban.

A mintegy 17 300 internetes szavazat alapján Kelet válogatottjának kezdőötösét Kendrick Perry, Vojvoda Dávid (Szolnoki Olaj KK), Ivan Lilov (DEAC), Joshua Fortune (Naturtex-SZTE-Szedeák) és Eilingsfeld János (Atomerőmű SE) alkotta, a vezetőedző Dragan Aleksic, míg a segítője Jakab Máté (Szolnoki Olaj KK) volt. A Nyugat csapatában Darrin Govens, Perl Zoltán (Falco KC Szombathely), Benke Szilárd (Zalakerámia ZTE KK), Lóránt Péter és Keller Ákos (Alba Fehérvár) szerepelt, az együttest Gasper Potocnik és Hencsey Tamás (Egis Körmend) dirigálta.



A gálameccs szokás szerint komoly védekezés helyett rengeteg zsákolást, látványos megoldást és hárompontost hozott. A szünetekben a tripladobó versenyt a paksi Seth Allen nyerte, a zsákolóversenyen pedig a fehérvári Keller Ákos bizonyult a legjobbnak. A félidőben miniszteri dicsérő oklevelet vett át a magyar kosárlabdasport három kiemelkedő alakja, Tursics Sándor, Ránky Mátyás és Mészáros Lajos, emellett a megyei szövetségek is díjaztak olyan szakembereket, akik helyi szinten sokat tettek a sportágért. Köszöntötték a szeptemberi Európa-bajnokságon nyolcaddöntős férfi válogatottat is.

A tavaly nyugati sikerrel zárult All Star-meccset nagy hajrával a Kelet nyerte, a gála legjobbjává pedig Eilingsfeld Jánost választották.

A keretek:

Kelet:

Kendrick Perry, Vojvoda Dávid (Szolnoki Olaj), Ivan Lilov (DEAC), Joshua Fortune (Naturtex-SZTE-Szedeák), Eilingsfeld János (Atomerőmű SE), Marko Boltic (Naturtex-SZTE-Szedeák), Seth Allen (Atomerőmű SE), James Thompson (KTE-Duna Aszfalt), Kerpel-Fronius Balázs (JP-Auto JKSE), Quincy Ford (Szolnoki Olaj), Benett Davis (MAFC), Gerald Armwood (DEAC), edzők: Dragan Aleksic és Jakab Máté (Szolnoki Olaj)

Nyugat:

Darris Govens, Perl Zoltán (Falco KC Szombathely), Benke Szilárd (Zalakerámia ZTE KK), Lóránt Péter, Keller Ákos (Alba Fehérvár), Marcus Wright (Egis Körmend), Jabril Durham (PVSK Veolia), Chris Dunn (Kaposvári KK), Váradi Benedek (Falco KC Szombathely), Ferencz Csaba, Justin Tuoyo (Egis Körmend), Ryan Watkins (Sopron KC), edzők: Gasper Potocnik és Hencsey Tamás (Egis Körmend)