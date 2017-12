Nem adott esélyt a címvédő a magyar csapatnak a női kézivébén

Erődemonstrációt tartott a női kézilabda-világbajnokság B-csoportjának első körében a norvég válogatott. A magyar csapatnak esélye sem volt a világ- és Európa-bajnoki címvédő ellen. Már az első félidőben tíz góllal mentek az északiak, Kim Rasmussen csapata a második játékrészben kozmetikázott.

A lehető legnehezebb ellenfél ellen kezdte meg világbajnoki szereplését a magyar női kézilabda-válogatott a németországi Bietigheim-Bissingenben, ugyanis a világ- és Európa-bajnoki címvédő Norvégia volt Kim Rasmussen csapatának ellenfele a B-csoport első meccsén.

Kari Grimsbö, Nora Mörk és Stine Oftedal jelenleg is a Győrben kézilabdázik, míg Katrine Lunde és Heidi Löke pedig korábban szerepelt a magyar csapatban, így remekül ismerik a magyar csapatot, ráadásul egy hete a két csapat már találkozott a norvégiai Möbelringen-kupán, ahol a házigazdák 29-24-re verték Görbiczéket a felkészülési tornán.

Az első magyar támadás Zácsik Szandra lövésével végződött, de a labda csak az oldalhálóban kötött ki, majd Görbicz Anita talpról elengedett lövését védte Lunde. A norvégok első gólja hetesből esett, a Győrben szereplő Nora Mörk váltotta gólra a lehetőséget.

A 4. percben újra Mörk villant, amire Zácsik válaszolt egy átlövésből, de a helyén újra Mörk kígyózott be a kapunk elé és meglőtte harmadik gólját is. Szerencsére jött a válasz is, Schatzl Nadine talált be a szélről, de Herrem megint büntette a rendezetlen magyar védelmet (4-2).

Kari Brattset beállóból növelte az előnyt, majd egy labdaszerzés után Camilla Herrem vitte végig egészen gólig a labdát az egész pályán. Veronica Kristiansen pedig másodpercekkel később újabb norvég lerohanást mutatott be, Kim Rasmussennek 7-2-nél kellett időt kérnie.

A rövid szünet után előbb Brattset tüzelt a kapufára, majd Bíró Blanka mutatott be két bravúrt a magyar kapuban, de elől nem jöttek össze a dolgok, Herrem pedig a szélről megint büntetett. A túloldalon Schatzl hozta vissza megint öt gólra a mieinket, de Brattset három védővel a nyakában is be tudott fordulni (9-3).

Kovács Anna hetesből lőtt gólt, de Brattset megint befordult beállóból. Támadásban Bódi Bernadett szépített a szélről, de Stine Bredal Oftedal és Brattset is könnyű gólokat dobhatott, miközben Lunde mindent védett (13-5).

Hosszú idő után megint Bódi iratkozott fel magyar részről a góllövők közé, majd Kisfaludy Anett lőtt gólt beállóból egy hét a hat elleni játékból. Oftedal megint könnyen cikázott el ziccerig, majd Kovács hetesből lőtt újabb gólt. A norvégok nem lassítottak, Mörk szerezte meg negyedik gólját, Bódi viszont újra tudott a szélről válaszolni. 15-9-nél Norvégia kért időt.

Az időkérés után Heidi Löke lőtt gólt, majd egy üreskapus támadásunk közben norvég labdaszerzés után Oftedal lőtt a kapunkba, majd Mörk is megtette ugyanezt Lunde védése után. A sokkoló találatok után Görbicz villant és vitte be a labdát a védők közé, majd lőtt Lunde kapujába azt és Kisfaludy is beköszönt egy lerohanás után. Mörk hetesből demoralizált tovább, majd Emilie Arntzen és Oftedal taposott bele minket még jobban a padlóba. 21-11-gyel fordult a két csapat, hihetetlen norvég henger kapta el a magyar lányokat, 30 perc alatt tíz gólt vertek ránk a világ- és Európa-bajnoki címvédők.

A második félidő Zácsik teljesen felesleges kettőperces kiállításával kezdődött, Marit Jacobsen pedig gyorsan felavatta a kapunkba beálló Janurik Kingát. Háfra Noémi a szélről mattolta emberhátrányban Lundét, majd Schatzl is lőtt egy szép gólt a másik oldalról.

Sanna Solberg is bemutatkozott egy góllal és visszaállította a tízgólos különbséget, magyar részről pedig Kovacsics Anikó is meglőtte első gólját és Janurik is bemutatott egy védést, de Sollberg újra kerekített tízre.

Kovács Anna váltotta gólra a Kovacsics által kiharcolt hetest, majd Mayer Szabina kapott kettő percet, ami után Solberg lőtt gólt, majd őt is lezavarták kettő percre és hetest is kaptunk, amit Grimsbö ezúttal védeni tudott, beragadt a tízgólos deficit (25-15).

Az első tíz perc után újra a 19 éves Háfra lendített egyet a magyarok szekerén, gyorsan lőtt kettőt, ami után a norvég csapat kért időt. A rövid szünet után Janurik védett rögtön két nagyot, majd Arntzen előbb gólt lőtt, majd kapott egy kiállítást. A büntetés gyorsan lepörögtt, csak helyzetekig jutott mindkét csapat.

Tizenhárom perccel a vége előtt Löke harcolt ki hetest és kétpercet Kovacsicsnak, a hetest Mörk lőtte be, így újra tíz volt közte (27-17). Az 50. percben előbb Rasmussen egy sárgát, Háfra pedig hetest harcolt ki, Görbicz pedig a léc alá varrta a büntetőt.

Az utolsó tíz percben előbb Lukács Viktória lőtt gólt a szélről, majd Rasmussen időkérése után sokáig nem történt semmi érdemleges, de sajnos Löke találata törte meg a gólcsendet. Az utolsó öt percben Görbicz hagyott ki egy hétméterest, majd Stine Skogrand hozta vissza megint tízre az északiakat a szélről.

A fiatal Háfra lőtt Lunde lábai között újabb magyar gólt, majd Görbicz harcolt ki hetest egy kiállítással, amikor alig több, mint egy perc volt hátra. A hetest Kovacsics lőtte be, de Löke is eredményes volt. Végül az utolsó szó Görbcz Anitáé lett, így legalább a második félidőt megnyertük 11-9-re, de a vége 30-22 a norvég csapatnak.

Folytatás vasárnap este 18.00 órától Svédország ellen.