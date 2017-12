Második vb-meccsét is elvesztette a női kéziválogatott

A magyar női kézilabda-válogatott második mérkőzését is elvesztette a németországi világbajnokságon, miután a B csoport második fordulójában 25-22-re kikapott Svédország ellen Bietigheim-Bissingenben.

A magyar válogatott szombat este 30-22-re kikapott a norvégok ellen, de húsz órával később adva volt a lehetőség, hogy Kim Rasmussen tanítványai a svédek ellen javíthassanak. A szövetségi kapitány már a nyitómérkőzés előtt hangsúlyozta, hogy a vasárnapi találkozó kulcsfontosságú lesz a továbbjutás szempontjából. Az összecsapásra legalább ezer magyar-szurkoló érkezett, akik már a kezdés előtt fantasztikus hangulatot teremtettek a 4500 férőhelyes EgeTrans Arenában.

A mérkőzés a svédek kezdték, Bíró Blanka már az első percben bemutatott két védést. A harmadik percben Háfra Noémi harcolt ki büntetőt, de a vezetést nem tudtuk megszerezni, mert Görbicz Anita mellédobta a hetest. Az ellentámadásból a svédek Nathalie Hagman hetesével azonnal megszerezték a vezetést, de Kovacsics Anikó pár másodperccel később egyenlített (1-1).

A következő támadásból ismét Hagman dobott gól, azonban az egyenlítés elmaradt, mert Háfra Noémi második kiharcolt hetesét Kovacsics Anikó elhibázta, a svéd Bundesen lábbal védett. Ezt követően két gólra is elmentek a skandinávok, de Klivinyi Kinga vezérletével fordítottak a mieink. Előbb tíz méterről bombázott egy gólt, utána kiharcolt egy hetest, amit Kovács Annának sikerült értékesítenie, majd higgadtan értékesített egy ziccert (5-4).

A 13. percben Bíró Blanka mutatott be újabb bravúrt, majd ismét Klivinyi Kinga következett, akinek láthatóan megjött az önbizalma. Kétgólos vezetés után Nora Roberts duplázott (6-6), így fej-fej mellett haladt a két csapat. A 20. percben Bódi Bernadett tört be jobbról a hatoson belülre, de nem tudta átemelni Budesent. Ezt követően Kisfaludy Anett kapott kétperces kiállítást, amit Nathalie Hagman egy ziccer értékesítésével azonnal ki is használt. A mieink még mindig egyel kevesebben voltak, amikor Bíró Blanka kulcsfontosságú pillanatban védte Toft Hansen ziccerét. A 24. percben azonban nem volt ellenszere Hansen lövésére. A svéd játékos tíz méterről, elemi erővel bombázott a kapu jobb oldalába (7-9).

Ezt követően Kim Rasmussen szövetségi kapitány időt kért, kulcsfontosság volt, hogy a mieinké legyen a következő gól, ami Kovács Anna szép csavarása után összes is jött (8-9). Ekkor felzúdult a „harcoljatok" rigmus az EgeTrans Arenában.

Három perccel a lefújás előtt kettős emberhátrányba került a magyar csapat, de Kovács Anna hetesével így is sikerült lefaragni egy gólt a hátrányból (9-10), majd Háfra Noémi egyenlített egy ziccer után. Egy perccel a vége előtt újra átvették a vezetést a svédek, majd egy kihagyott magyar lehetőség után a svédek kerültek ziccerbe, de Bíró ezúttal is hatalmasat védett. Az ellentámadásból Klivinyi Kinga harcolt ki hetest, amelyet Kovács Anna értékesített (11-11), így az első félidő kiegyenlített játékot és egált hozott. Az idegek harcát hozta a mérkőzés. Az első körben egyaránt kikapott mindkét csapat, a felek érezhetően szerették volna elkerülni az újabb vereséget és minél kevesebbet hibázni.

A második félidő Háfra góllal kezdődött, de Roberts villámgyorsan egyenlített (12-12). Ezt követően a mienknek két lehetősége is volt, de a svédek kapusa nagyon jó napot fogott ki. Bíró Blanka sem akart lemaradni, és azon nyomban meg is fogott egy hetest, de Isabelle Gulldén következő két kísérleténél tehetetlen maradt, így a svédek ismét két góllal vezettek (12-14).

Szűk tíz perc után a svédek már három góllal vezettek, és Bíró folyamatosan védte a ziccereket, tartva ezzel a lelket a magyar csapatban. A 42. percben Robert kiállítás után emberelőnybe kerültek a mieink, a csapatkapitány Görbicz Anita a legjobbkor lőtte meg első gólját a mérkőzésen (14-16).

A zárkózás sehogy sem akart összejönni, mert szinte minden magyar-gól után azonnal érkezett a svéd válasz. A két csapat között kialakult a háromgólos különbség, amiről főleg a kiemelkedő formában játszó Isabelle Gulldén gondoskodott (15-19). Tizenkét perccel a vége előtt Schatzl Nadine szerezte meg második gólját, így ismét megcsillant a remény, amely tovább pislákolt, amikor

Bíró Blanka kiütötte Gulden hetesét, majd pár másodperccel később védte Roberts ziccerét (20-17).

Az utolsó tíz percben Schatzl Nadine háromszor is megvillant (20-22) és a magyar közönség is belelkesedett. Zúgott a stadionban a „védekezz" és a „hajrá Magyarország" rigmus is. Azonban ahányszor feljött volna Kim Rasmussen csapata, a svédek mindig rátettek egy lapáttal, és magabiztosan tartották a háromgólos különbséget.

A magyar válogatott 25-22-re kikapott Svédországtól. A javításra kedden délután kettőtől, Argentína ellen lesz lehetőség.