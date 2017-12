A Mikulás a női kéziseket is meglátogatta a vb-n

Mikulás-nap alkalmából megajándékozták egymást a magyar női kézilabda-válogatott tagjai szerdán a németországi világbajnokságon.

"Az ajtónk előtt a cipőink tele voltak, sőt még mellé is kerültek ajándékok, mert nem fért bele mind. Ebből is látszik, hogy jó a hangulat a csapatban, és gondolunk a másikra" - mesélte az MTI-nek Kovacsics Anikó.

A Ferencváros játékosa hozzátette, évek óta hagyomány az ajándékozás, hiszen a válogatott szinte minden alkalommal világ- vagy Európa-bajnokságon tölti a december hatodikát.A magyar együttes szombaton a világ- és Európa-bajnok norvégoktól 30-22-re, vasárnap a svédektől 25-22-re kapott ki a B csoportban, Bietigheim-Bissingenben, kedden 33-15-re legyőzte Argentínát, csütörtökön pedig Lengyelországgal találkozik. Az eredmények eddigi alakulása miatt, amennyiben a magyar csapat nyer csütörtökön, biztosan a 16 közé jut.

Kovacsics elmondta, elvárás volt a dél-amerikai együttessel szembeni siker, de az önbizalmuknak és a hangulatuknak nagyon kellett a fölényes győzelem.

"Nagy különbséggel, könnyedén tudtunk nyerni, ez sokat jelent, lökést adott" - fogalmazott.

Pozitívumként a gyorsindításokból, lerohanásokból szerzett gólokat, valamint a jó védekezést említette, de megjegyezte, hogy a felállt védőfal elleni támadójátékban még javulniuk kell.

Azt várom, hogy a kedden látott erő és összetartás mutatkozzon meg a következő mérkőzéseinken is. Nagyon szeretnénk megnyerni a lengyelek elleni meccset, tudjuk, hogy sok múlik rajta. Utána jöhetne a csehek elleni siker, hiszen nem mindegy, hányadik helyen jutunk tovább" - nyilatkozta az irányító.

Elárulta azt is, szerda délelőttre kaptak egy kis pihenőt, kora délután edzés és videózás, később pedig egy rövid kimenő vár rájuk, amit kávézással, sétával töltenek majd.

Schatzl Nadine úgy fogalmazott, az argentinok elleni találkozóból a pozitívumokra - például a nagy különbségű sikerre és a kevés kapott gólra - szívesen gondolnak vissza, hiszen nagyrészt meg tudták valósítani, amit terveztek, de leginkább már arra összpontosítanak, hogy le kell győzniük Lengyelországot.

"Nagy előny lehet, hogy edzőnk, Kim Rasmussen a lengyel válogatott szövetségi kapitánya volt. Biztosan nagyon jól felkészít majd bennünket. Már a tegnapi norvég-lengyel meccs közben is mondta, milyen apróságokra kell nagyon odafigyelnünk. A megvalósítás rajtunk fog múlni" - fogalmazott.

A balszélső hozzátette, a csapathoz kedden csatlakozott Szucsánszki Zita sokoldalú játékos, és a hozzáállásával is tud segíteni a válogatottnak.

Kim Rasmussen a szerda délutáni edzés után hozza nyilvánosságra, melyik kézilabdázó kerül ki a keretből az FTC irányítójának becserélése miatt. A játékosok közül senki nem küzd olyan jellegű sérüléssel, ami megakadályozná a pályára lépését a hátralévő csoportmeccseken.

A dán edző az előző két világbajnokságon elődöntős volt a lengyel együttessel, amely 2015-ben éppen a magyar válogatottat búcsúztatta a nyolcaddöntőben.