Női kézilabda-vb - Rasmussen: csodálatos teljesítmény volt

Kim Rasmussen szövetségi kapitány csodálatosnak nevezte a magyar női kézilabda-válogatott teljesítményét Lengyelország 31-28-as legyőzése után a németországi világbajnokságon.

"A lányok száz százalékig betartották, amit megbeszéltünk. Az első pillanattól rengeteg helyzetet dolgoztak ki, a gyors indítások is rendben voltak, csodálatos teljesítmény volt" - nyilatkozta a dán edző, aki az előző két világbajnokságon éppen a lengyel együttest vezette a negyedik helyre.

Miután a magyar csapat győzött a csoportkör negyedik fordulójában, csütörtökön Bietigheim-Bissingenben, biztosította helyét a nyolcaddöntőben. Rasmussen hangsúlyozta, a mérkőzés fontossága miatt a játékosok nyomás alatt voltak, mégis nagyszerűen összpontosítottak.

Nem akartunk túlságosan sok dolgot végrehajtani, mert a lányok kezdenek fáradni, igyekszünk frissen tartani őket - tette hozzá.

A magyar együttes szombaton a világ- és Európa-bajnok norvégoktól 30-22-re, vasárnap a svédektől 25-22-re kapott ki a B csoportban, kedden 33-15-re legyőzte Argentínát. Következő ellenfele Csehország lesz pénteken 18 órától.

"Tisztelnünk kell a cseh válogatottat, mert erős csapat, nehéz ellene játszani, de bíznunk kell az egységünkben" - fogalmazott Rasmussen.

A mezőny legjobbjának választott Kovacsics Anikó elmondta, meccs közben is érezte, hogy jól megy neki a játék - végül nyolc góllal zárt -, és húzza magával a többieket.

"Nagyon örülök, hogy így sikerült ez a mérkőzés. Felszabadultan játszottunk, és bár akadtak hibák, de akkor mindig jött a segítség. A végén némileg megnyugodtunk, ezért lett szorosabb az eredmény" - vélekedett.

A Ferencváros irányítója hangsúlyozta, ugyanilyen kiváló csapatmunkára és fegyelmezettségre lesz szükségük pénteken a csehek ellen.Klivinyi Kinga három gólt dobott, mindet a második félidőben. Mint elmondta, az első felvonás nem teljesen úgy sikerült, ahogy szerették volna, ezért a szünet után úgy mentek ki a pályára, hogy "meg kell nyomni" a második félidőt, ami sikerült is. Mint kifejtette, Kim Rasmussen jól forgatja a csapatot, ezért aki csereként beáll, mindig hozzá tud tenni az összteljesítményhez.

"Nem nyugodtunk meg, de azért jó érzés, hogy négy ponttal állunk, és megvan a továbbjutás. A nyolc közé szeretnénk kerülni, ezért is lesz fontos a csehek elleni találkozó" - mondta az Érd átlövője.