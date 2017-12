Magyar kézikáprázat a lengyelek ellen, továbbjutás a legjobb 16 közé

Második félidei káprázatos játékával a magyar női kézilabda-válogatott 31-28-ra legyőzte Lengyelországot a németországi világbajnokság csütörtöki játéknapján. Kim Rasmussen együttese ezzel bejutott a nyolcaddöntőbe. A 30. és 45. perc között mutatott magyar játékot akár oktatófilmként is mutogathatják majd a későbbiekben. A magyarok pénteken Csehország ellen zárják a csoportküzdelmeket.

A magyar válogatott Argentína magabiztos legyőzésével hangolt a lengyelek elleni csatára. Lengyelország fiatal csapattal érkezett a németországi világbajnokságra, náluk most építkezés folyik, céljuk a 2020-as olimpiai részvétel. A magyar válogatottnak is kulcsfontosságú volt a meccs, hiszen egy esetleges győzelem továbbjutást jelentett volna a legjobb 16 közé.

Az első félidő egyértelműen Kovacsics Anikóról szólt, aki nagyszerűen játszott. A Ferencváros játékosa öt gólt dobott, Szucsánszki Zita csapatba kerülésével pedig az is látszott, hogy a két kézilabdázó szinte olvassa egymás gondolatait. Pedig nem kezdődött jól a meccs, mert a lengyelek másfél perc alatt 2-0-s vezetésre tettek szert. Negyedórát kellett várni arra, hogy a magyar válogatott átvegye a vezetést, hetedik gólunkat Bódi lőtte indulásból, ekkor tehát 7-6 volt az állás.

Olykor némi ellenszélben játszott a magyar csapat, mert a két orosz bírónő elég könnyű szívvel szórta a kiállításokat a mi oldalunkon. Az első negyedóra után Bíró Blanka is felvette a fonalat, az első védésénél orrba lőtték őt, de ez sem csökkentette későbbi remek teljesítményét. Jó volt nézni, amikor a magyar kapus hétméterest hárított, azt sem volt rossz látni, hogy a válogatott játékosok mennyire együtt éltek a játékkal, biztatták egymást. Görbicz Anita és Kisfaludy Anett is dobott egy-egy zseniális gólt - utóbbi emberhátrányos helyzetben egy kipattanó labdát igazi vízilabdás mozdulattal emelt be a lengyelek kapujába.

A lengyelek legjobbja, Kudlacz szinte egymaga vitte hátán az övéit, nem hiába, hiszen minden idők egyik legjobb lengyel női kézilabdázójáról van szó, aki már a 2005-ös szentpétervári világbajnokságon is ott volt hazája válogatottjában. Az első félidő utolsó percei a Kovacsics-Kudlacz lövőpárbaj jegyében teltek, a szünetben Magyarország 13-11-re, azaz két góllal vezetett. Papíron ez nem tűnt nagy előnynek, de a mutatott játék tényleg nagyon biztató volt.

A második félidő magyar szempontból remekül indult. Előbb Klivinyi lőtt irgalmatlan nagy gólt, majd Bíró védése után egy nagyszerű indítás végén Bódi lőtt gólt, így két perc alatt 15-11 lett az állás. Sőt, Bódi még ezt is fokozta, mert újabb találata ötgólos magyar előnyt eredményezett.

Kudlacz egyre jobban elbizonytalanodott, mert Bíró Blanka a szemét is kivédte a legjobb lengyel játékosnak. Négy perc sem telt el a második játékrészből és Magyarország 17-12-re vezetett. Hihetetlen jól kezdett tehát a magyar válogatott - az egész világbajnokságon ebben az időszakban játszottunk a legjobban. Schatzl Nadine már a 18. gólt dobta, összeroppantottuk Lengyelországot. Magyar szempontból igazi gálameccs kerekedett a második félidőből, mert amihez nyúltunk, az arannyá, pontosabban góllá változott. Sült a magyar játékosok keze, a 39. percben már 21-14 volt az állás. Ekkor pillanatnyi rövidzárlat következett, mert a lengyelek villámgyorsan dobtak két gólt, de az előnyünk még ekkor is tekintélyesnek számított. Szekeres Klára csökkentette az izgalmakat, mert középről dobott gólt (22-16).

Tizenhárom perc alatt tizenegy gólt dobott Magyarország, nagyon régen nem volt ilyen teljesítményre példa komoly tétmérkőzésen. Ekkor váratlan közjáték szakította meg a meccset, mert Kisfaludy elég csúnyán szabálytalankodott, amiért a bírók azonnal felmutatták a piros lapot. Az áldozat a lengyelek legjobbja, Kudlacz volt, aki nem tudta folytatni a játékot. Szerencsére mindez nem zavarta meg a válogatottat, mert alányok továbbra is szebbnél szebb gólokat lőttek.

Az 50. percben 28-20-ra vezetett Magyarország, innentől kezdve Rasmussen kapitány arra is gondolt, hogy levegye a pályáról a kulcsjátékosokat. Így került be a pályára Mészáros Rea és Lukács Viktória is. Utóbbi, ha már arra járt, lőtt is egy szép gólt. Azon túl, hogy a magyar válogatott ezen a meccsen nagyszerűen játszott, könyörtelenül kihasználta az ellenfél hibáit is. Lukács például a kilencedik magyar játékos volt, aki ezen a találkozón gólt szerzett. Az utolsó percekre kissé csökkent a koncentrációnk, a lengyelek ezt megérezve sorra lőtték a gólokat.

Kudlacz visszatért 29-24-re módosított, de Kovacsics gyorsan gondoskodott arról, hogy ne legyen izgalmas a végjáték. A végén Kudlacz meglőtte önmaga nyolcadik gólját is, de a lengyeleken ez sem segített. Magyarország 31-28-ra nyert és a nyolcaddöntőben folytathatja.

Mondanunk sem kell, hogy ezen a világbajnokságon a lengyelek elleni összecsapáson játszott a legjobban a magyar csapat. Amennyiben ezt a teljesítményt sikerül állandósítani, egyrészt még nagyon hosszú ideig tarthat számunkra a vb, másrészt tényleg bárki ellen lehet keresnivalónk.

„A második félidőben megérkeztem én is, de szerencsére mindenki hozzátette a magáét, így sikerült nyernünk. Drukkoltam, hogy legyen már vége a meccsnek, de az utolsó három percben már tudtam, hogy ezt nem veszíthetjük el. A csehek ellen ugyanígy készülünk, mindent meg fogunk tenni az újabb sikerért" – mondta Klivinyi Kinga a Sport TV-nek.

„Nem volt annyira sima ez a meccs, de magunkkal foglalkoztunk, végig koncentráltunk, az utolsó tíz percben pedig már lehetett örülni, belehajszoltuk egymást ebbe a sikerbe. Örülök, hogy végre sikerült nekem is sok gólt dobnom, vártam, hogy ez kijöjjön, rendben volt ez a nyolcas" – mondta Kovacsics Anikó.

„Nagyon jó érzés volt, hogy valamennyire tudtam segíteni a csapatnak, de mindenki hozzátette a magát, csak így tovább" – tette hozzá a csapathoz utólag csatlakozott Szucsánszki Zita.

„Nagyon hosszú meccsen vagyunk túl. Boldog vagyok, hogy a második félidőben végre kijött a lépés, pláne úgy, hogy a svédek ellen itt ment el a meccs. Kudlaczra nagyon készültünk, de így is dobott nyolcat, ami azért kicsit bánt, de ha ez kell a sikerhez, akkor legyen" – mondta Bíró Blanka, a csapat kapusa.

Magyarország-Lengyelország 31-28 (13-11)

Bietigheim-Bissingen, 1700 néző, v.: Alpaidze, Berezskina (oroszok)

lövések/gólok: 49/31, illetve 48/28

gólok hétméteresből: 2/2, illetve 4/2

kiállítások: 8, illetve 2 perc

Magyarország: Bíró - Bódi 5, Kovacsics 8, Szekeres 1, Kisfaludy 2, Klivinyi 3, Schatzl 4. Cserék: Görbicz 5, Mayer, Szucsánszki, Háfra 1, Szöllősi-Zácsik 1, Mészáros, Kovács A., Lukács 1