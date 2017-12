A teljesítménykényszer árthat a felnőttek között sportoló gyerekeknek

Novemberben kisebb szenzációként járta be a hazai médiát a hír, hogy a 14 éves Dömsödi Dalma a Szentes felnőtt női vízilabdacsapatában játszhatott bajnoki meccset. A fiatal pólós tehetség felnőttek közötti szerepeltetése azért is volt érdekes, mert az NB II-ben szereplő MTK labdarúgócsapata ugyancsak pályára küldött volna egy 14 éves focistát, de az MLSZ szabályai erre nem adtak lehetőséget. Kíváncsiak voltunk, mi a helyzet a többi csapatsportrnál, vajon mennyire gyakori a fiatal, pontosabban gyerek sportolók szerepeltetése a felnőttek között.

Dömsödi Dalmát a magyar női vízilabda egyik legígéretesebb tehetségének tartják felfedezői. A Szentes játékosa a gyermek korosztályban vezeti a góllövőlistát, eredményei és teljesítménye alapján tavaly ott lehetett a szlovákiai ifi Európa-bajnokságon. Oroszlánrésze volt abban, hogy a bronzmérkőzésen a magyar csapat fordítani tudott, és végül megszerezte a harmadik helyet. Idén még élesebb helyzetben bizonyíthatott: 14 évesen a Szentesi Vízilabda Klub OB1-es felnőtt csapatában játszhatott a Honvéd elleni meccsen. Vagyis a serdülő- és az ifi korosztályt is átugorva került a felnőttek közé. Azóta is rendszeresen dolgozik a felnőtt csapattal, igaz, még nem játszik teljes meccseket vagy negyedeket, hanem csak pár percekre ugrik be. Édesapja elmondása szerint a felnőtt csapat vezetőedzője, Vidumanszky László fokozatosan szoktatja a teherhez lányát. Nagyon jó érzékkel használja Dalmát, a felnőtt csapatban egyelőre nem hárul rá akkora szerep, mint a korosztályában. Nagyon hálásak vagyunk Faragó Tamásnak és Petőváry Zsoltnak is, amiért lehetőséget adtak Dalmának, hogy az ifi Eb-n játszhasson" - mondta az Origónak Dömsödi Dalma édesapja, Dömsödi József, aki tagja volt az 1986-os szöuli olimpián szereplő vízilabda válogatott bő keretének.

Nem jelent plusz terhet

Dömsödi József vízilabdás múlttal a háta mögött pontosan tudja, mekkora jelentősége van annak, hogy lányát ilyen fiatalon szó szerint a mélyvízbe dobták. Szülőként nem félti Dalmát a túl nagy tehertől, azt mondja, nemhogy küldeni kellene, inkább úgy kell kiparancsolni lányát a medencéből. "Feldobja a feladat, nagyon boldog, hogy a nagyobbakkal lehet, komoly céljai vannak. Tudja, hogy teher alatt nő a pálma, tisztában van vele, hogy ha valamit el akar érni, akkor azért keményen dolgozni kell. Neki a góllövés, az ötméteres kiharcolása, a vízilabda az élete." Dömsödi József tanult pedagógiát, elmondása szerint látná, ha túl nagy falat lenne a lányának a felnőtt csapatban szereplés. "A siker motiválja, a barátai nagy részt szintén vízilabdáznak, általában 2-3 évvel idősebbekkel barátkozik, akik húzzák magukkal. Az iskolával sincs gondja, jeles tanuló" - árulta el kérdésünkre.

Dömsödi Dalma nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy a Szentes felnőtt csapatát erősítheti. Hetente háromszor edz az OB1-ben szereplő játékosokkal, akik között - mint mondja - sok az ifi korosztályú, akiket jól ismer. A feladatra inkább kihívásként tekint, egyáltalán nem teherként éli meg, sőt még szabadnapján, egyedül is lemegy az uszodába, mert annyira szereti a pólót. "Mivel vasárnap utánpótlás meccseim vannak, így hétfőn kapok egy szabadnapot, általában akkor tanulok, vagy elmegyek a barátaimmal valahová. Legtöbbször viszont inkább önszorgalomból elmegyek edzeni egyedül. Szeretem az uszodát, szeretek ott lenni, inkább oda megyek, mint moziba."

A jelenleg általános iskolai nyolcadik osztályos tanuló azt mondja, mások az erőviszonyok a felnőtteknél, de soha nem érezte azt, hogy másképp bánnának vele a kora miatt. "Nagyobb koncentrációt igényel egy ottani edzés, mint egy saját korosztályos. Felnőttekkel vagyok körülvéve, akik már mindent tudnak, én meg azért mégiscsak tanulom a dolgokat, ez picit nehéz. Az összes csapattársam aranyos velem, mindig próbálnak nekem segíteni. De nem várhatom el, hogy mindig velem foglalkozzanak, szóval próbálok figyelni edzés közben, és megjegyzem, amit csak lehet."

Tudatosan készül sportolói és civil jövőjére egyaránt. Vízilabdában szeretne felnőtt válogatott lenni, és éremmel hazajönni a 2024-es párizsi olimpiáról, tanulmányaival pedig arra készül, hogy pszichológus legyen.

Nem egyedi eset

Bármennyire is szokatlannak tűnik, hogy tizenéves fiatalok vagy inkább gyerekek a felnőttekkel együtt sportoljanak, valójában itthon bejáratott rutinról van szó. A kézilabdában és a röplabdában engedélyezett és bevált az átjárás a korosztályok között. A röplabdában már kicsit szigorúbb a szabályozás, ahogyan a jégkorongban is, de utóbbiban találni legritkábban tiniket a felnőtt csapatokban.

