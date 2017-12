A csehek elleni diadallal elkerültük a románokat a kézivébén

A magyar női kézilabda-válogatott 30-29-re legyőzte Csehországot a németországi világbajnokság pénteki játéknapján, Bietigheim-Bissingenben. Ezzel Kim Rasmussen csapata a csoport harmadik helyén jutott tovább a legjobb tizenhat közé.

A magyar válogatott a lengyelek legyőzésével kiharcolta a nyolcaddöntőbe jutást, így a csehek ellen minden adva volt ahhoz, hogy folytatódjon a káprázatos örömjáték.

„A szakmai stábbal megittunk néhány sört, ünnepeltünk, de nem vittük túlzásba az ünneplést, mert készülnünk kellett a csehek elleni találkozóra" – mondta a mérkőzés előtt Kim Rasmussen szövetségi kapitány, aki még a világ egyik legjobbjának, Görbicz Anitának is pihenőt adott, ugyanis az ETO irányítója összeszedett egy enyhe sérülést.

Zácsik Szandra már az első akcióból megszerezte a magyar válogatott első gólját, de az ellentámadásból Iveta Luzumova azonnal egyenlített. Ezt követően hetes harcoltak ki a mieink, de Kovács Anna lövése elakadt Lucie Satrapova lábában. A következő támadásnál elmaradt a csehek gólja, ugyanis a kezdőbe bekerülő Janurik Kinga bemutatta első védését. Hat percet követően a két csapat fej-fej mellett haladt (3-3). Magyar részről a kétgólos Zácsik és Kovacsics Anikó vitték a prímet, a cseheknél Luzumova tűnt nagyon agilisnak. A tizedik percben Háfra Noémi jelentkezett egy bődületesen kemény átlövéssel, azonban ünneplésre nem sok idő maradt, mert Marketa Jerabkova volt eredményes az ellentámadásából. A 12. percben Luzumova már a harmadik gólját lőtte, így először volt kétgólos különbség (4-6) a két csapat között a mérkőzésen. Ez volt a pont, amikor a magyar szurkolóktól felharsant a „védekezz" rigmus.

A 15. percben Kovács Anna két hálószaggató találatával egy gólra felzárkózott a Rasmussen-csapat, és Janurik is elkapta a fonalat. Azonban a Luzumova- Jerabkova duót sehogy sem tudták hatástalanítani a mieink. A 18. percben Bódi Bettináé volt a mérkőzés első kiállítása, majd 15 másodperc múlva Kovacsics Anikó is hasonló sorsra jutott, így kettős emberhátrányba került a magyar válogatott. A csehek Luzumova pimasz emelésével azonnal gólra váltották az emberelőnyt, majd Kovács Anna kilencméteres átlövését Satrapova spárgázta ki. Az ellentámadásból a jobbról betörő Dominika Zachova növelte az előnyt (7-11), de Zácsik két remek szólógólja életet lehet a mieinkbe (9-11).

A 23. percben a csehek is emberhátrányba kerültek, amit Bódi Bernadett gyönyörű átemelős góllal büntetett. Majd egy perc múlva lekopírozta saját gólját, ugyanis megint jobbról betörve emelte át Satrapovát (11-11). A magyar válogatott négygólos hátrányt dolgozott le alig két perc alatt, ekkor a csehek szövetségi kapitánya, Jan Basny is úgy érezte, hogy időt kell kérnie.

A rövidke pihenőt követően a csehek lőhettek ziccert, de Janurik a mérkőzés egyik legnagyobb bravúrjával hárított. A 26 éves kapus önkívületben ünnepelt. Ezt követően Mészáros Rea első világbajnokságon szerzett góljával megszerezte a vezetést a magyar válogatott, majd ismét a jobbról betörő Bódi sokkolta a cseheket (13-11). Kim Rasmussen csapata hatnullás sorozatot produkált, ezzel egyértelműen lélektani fölénybe került a hajrára. Az utolsóperces gólváltásokban a mieink részéről Schatzl Nadine kétszer is megvillant, míg a csehek hétméterest rontottak, így a magyar válogatott háromgólos előnnyel várhatta a folytatást.

A második félidőre Bíró Blanka vette át Janurik Kinga helyét a magyar kapuban, Michaela Hrbkova egy átemelős góllal gyorsan felavatta a mieink kapusát. Azonban Klivinyi Kinga sem volt rest azonnal gólt dobni, így gyorsan visszaállt a háromgólos különbség. A 33. percben Szekeres Klára kapott kétperces kiállítást, a csehek viszont nem tudták kihasználni az emberelőnyt, mert Bíró ziccert védett, majd az ellentámadásból Klivinyi lőtt újabb gólt (19-15). Egy perccel később Lukács Viktória is kiállítás sorsára jutott, és még hetest is lőhettek a csehek, de lábbal hárította Michaela Hrbkova lövését.

Kettős emberhátrányban kapus nélkül támadtak a mieink, de nem tudtak újabb gólt lőni. Ráadásul Luzumova üreskapus, majd Jerabkova betöréses gólja után kettőre feljöttek a csehek. A magyar szurkolók érezték, hogy elkel a biztatás a lányoknak, mert Luzumova átlövése után már csak egy gól volt a különbség a mieink javára (21-20). Jerabkova újabb találata után egyenlített a csehek, de a gólszerző nem sokkal később kétperces kiállítást kapott, amit Háfra Noémi góljával kihasznált a magyar válogatott (22-21). Ezt követően Bódi Bernadett szerezte meg ötödik lövéséből ötödik gólját (23-21), amellyel bejelentkezett a mérkőzés legjobbja címért.

Bódi gólja érezhetően megfogta a cseheket, ezt Zácsik tetézte egy bombaerős átlövéssel (24-21), majd Bíró hárította kulcspillanatban Kamila Kordovska hetesét. Ezt követően Kisfaludy Anett is betalált, és visszaállt a négygólos magyar vezetést. Kilenc perccel a vége előtt három gólra feljöttek a csehek, de Bíró Blankának ismét kulcspillanatban sikerült hétméterest hárítania. Ezt követően Kim Rasmussen időt kért, mert érezte, hogy meg kell nyugtatnia a lányokat.

Hat perccel a vége előtt a csehek ismét feljöttek egy gólra, köszönhetően Michaela Hrbkova remek teljesítményének, azonban Szucsánszki Zita megszerezte első gólját a világbajnokságon, így némileg fellélegezhettek a mieink. Az 56. percben Kovacsics Anikó lőtte nyolc méterről a rövid alsó sarkot, ráadásul az ellentámadásból a csehek elvesztették a labdát, így három perccel a vége előtt meccslabdája volt a magyar válogatottnak. Az 59. percben kétgólos előnynél hetest kapott a magyar válogatott, amit Kovács Anna kegyetlenül bevágott a jobb felső sarokba (30-27), erre már csak szépségtapasz volt Jerabkova szépítőgólja, mert a mieink győzelmét már semmi sem veszélyeztette.

A magyar válogatott zsinórban a harmadik mérkőzését nyerte meg, és a B csoport harmadik helyén jutott tovább a legjobb 16 közé. A mérkőzés legjobbja a hétgólos Bódi Bernadett lett.Kim Rasmussen csapata az A csoport második helyezettjével találkozik a nyolcaddöntőben. Lehetnek a a szlovénok, a franciák és a spanyolok is. Szlovénia akkor lehet csoportmásodik, ha pontot szerez Spanyolország ellen. A spanyoloknak ez akkor sikerülhet, ha nyernek Szlovénia ellen és a franciák nem nyernek Románia ellen vagy sokkal nagyobb

gólkülönbséggel nyernek, mint a franciák Románia ellen. Franciaországot akkor kaphatjuk, ha

nyernek Románia ellen és Spanyolország legyőzi Szlovéniát, de maximum kilenc góllal.

„Az a legfontosabb, hogy ismét győzni tudtunk. Nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült elérni a harmadik helyet. A svéd-meccs után ezt nem gondoltuk volna. A hetesek védése ma összejött. Az elsőnél szerencsém is volt, hiszen az kapufa lett. Utána megfogtam a másodikat, aztán már lélektani előnyben voltam azzal szemben, aki érkezett" – mondta a lefújás után Bíró Blanka, a magyar válogatott kapusa.

„Nagyon boldog vagyunk, hogy győzelemmel fejeztük be a csoportot. A továbbiaknak újult erővel megyünk neki. Meccsről meccsre egyre jobbak vagyunk, de azért így is van még min javítani. Persze, jobb hogy felfelé megyünk, mintha lefelé tennénk. Tudtuk, hogy a csehek futós csapat. Az elején nem sikerült megtalálnunk a visszarendeződést. Bízom benne, hogy a folytatásban ez is egyre jobb lesz. Bennünk volt, hogy már megvan a továbbjutást, de nem tehettük meg a magyar szurkolókkal, hogy nem tesszük oda magunkat" – értékelt Kisfaludy Anett, aki hozzátette, hogy nem foglalkoztatja, hogy melyik csapat lesz a magyar válogatott ellenfele a nyolcaddöntőben.

Női kézilabda-világbajnokság, B csoport, 5. forduló

Magyarország-Csehország 30-29 (17-14)