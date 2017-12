Románia elkerülése lehet a tét a kézi-vb utolsó csoportmeccsén

Annyi biztos a női kézilabda-válogatott utolsó világbajnoki csoportmeccse előtt, hogy Kim Rasmussen csapata nyolcaddöntős résztvevőnek érezheti magát és az, hogy ha kikapunk a csehektől, akkor Románia ellen folytathatjuk az egyenes kieséses szakaszban.

A döcögős kezdés (30-22-es vereség Norvégia, majd szoros meccsen 25-22-es vereség Svédország ellen) után egyre jobban belelendül Kim Rasmussen csapata. Görbicz Anitáék előbb hozták a kötelezőt Argentína ellen - egy 33-15-ös siker azért bárki ellen komoly fegyvertény egy világbajnokságon -, majd csütörtökön a lengyeleket, Rasmussen korábbi csapatát győzte le a válogatott 31-28-ra úgy, hogy Kovacsics Anikóék már nyolc góllal is vezettek, de a végére már elmondásuk szerint is csak a felszabadult öröm maradt.

A csütörtöki játéknap után tehát biztossá vált a magyar továbbjutása és az is, hogy a csoportból a harmadik helynél előrébb rangsorolva nem juthatunk tovább. A svédek elleni vereség okán előrébb nem juthatunk, de a csehek elleni vereség azt jelentené, hogy biztosan Románia ellen készülhetünk majd. A hatos csoportokból négy csapat jut tovább a legjobb 16 közé, a magyarok a B csoportban szerepelnek és az A csoportból kapnak majd ellenfelet.

A csehek egyébként éppen fordított utat jártak be, mint mi, hiszen ők a két könnyebb meccsel és sikerrel kezdtek Argentína, majd Lengyelország ellen, és szintén kikaptak Svédországtól, majd nagyon kikaptak a norvégoktól. A csehek legeredményesebb játékosa Iveta Luzumova és Marketa Jerabkova, aki 23 illetve 20 gólt lőtt eddig négy meccsen. Érdekesség, hogy a cseheknél eddig három kapus is lehetőséget kapott, a legtöbbet Lucie Satrapova volt a pályán, ő 29 százalékkal véd.

A magyar csapatban Bíró Blanka 26, Janurik King 44 százalékkal véd eddig, viszont a mezőnyjátékosok között sokkal inkább eloszlik a teher. Igaz, hogy a legeredményesebb játékosunk, Schatzl Nadine eddig 15 gólt lőtt négy meccsen, ami azért szélsőként nem olyan rossz, de mögötte hárman is 14-et. Görbicz, Kovacsics és Kovács Anna is 14 gólnál jár, de Bódi Bernadett neve mellett is szerepel 11 találat, míg Klivinyi 10 gólnál jár.

Nem akartunk túlságosan sok dolgot végrehajtani, mert a lányok kezdenek fáradni, igyekszünk frissen tartani őket. Tisztelnünk kell a cseh válogatottat, mert erős csapat, nehéz ellene játszani, de bíznunk kell az egységünkben - fogalmazott Rasmussen a lengyelek elleni sikert követően.

A csehek ellen egyébként eddig 15 meccset játszottunk, ezek közül 14-et meg is nyertünk, éppen a legutóbbi meccsen, a tavalyi Európa-bajnokságon kaptunk ki tőlük.

Tekintsünk kicsit a jövőbe

Ha történetünk során másodszor kikapunk a csehektől, akkor biztosan a románokkal játszunk a nyolcaddöntőben, hiszen keleti szomszédaink az utolsó játéknap eredményeitől függetlenül már megnyerték az A csoportot. Nem is akármilyen csoportot, hiszen Szlovénia, Spanyolország és Franciaország is csak a románok hátát nézhetik, míg Paraguay és Angola már nem szólhat bele a továbbjutás kérdésébe.

A románok gyakorlatilag úgy várhatják a mindig, mindenkire veszélyes franciák elleni meccset, hogy számukra már gyakorlatilag nincs tétje, mivel csütörtökön Olivier Krumbholz csapata döntetlent játszott a spanyolokkal.

Románia a magyar csapat eddigi leggyakoribb ellenfele, hiszen eddig 97-szer találkozott a két válogatott, ezeken 55 magyar siker született. Legutóbb, a 2016-os Eb középdöntőjében a románok nyolccal vertek minket, de több nagy csatát is vívtunk a nem olyan távoli múltban a románokkal. A 2008-as pekingi olimpián például a negyeddöntőben vertük őket 34-30-ra, igen emlékezetes meccsen.

Az érzelmi tölteten túl az esélyek azonban nem biztos, hogy mellettünk szólnának a románok ellen, hiszen az az Ambros Martín a román csapat szövetségi kapitánya, aki nem mellesleg a világ legjobb klubcsapatának, a Győrnek a vezetőedzője, és így kiválóan ismeri a magyar játékosokat, hiszen minimum ellenfélként mindenkivel rendszeresen találkozik a magyar pályákon.

A román csapat legnagyobb klasszisa az a Cristina Neagu, aki eddig 29 gólt szerzett a világbajnokságon.

Ha nem kapunk ki a csehek ellen

Akkor jöhetnek a szlovénok, a franciák és a spanyolok is. Szlovénia akkor lehet csoportmásodik, ha pontot szerez Spanyolország ellen. A spanyoloknak ez akkor sikerülhet, ha nyernek Szlovénia ellen és a franciák nem nyernek Románia ellen vagy sokkal nagyobb gólkülönbséggel nyernek, mint a franciák Románia ellen. Franciaországot akkor kaphatjuk, ha nyernek Románia ellen és Spanyolország legyőzi Szlovéniát, de maximum kilenc góllal.

A szlovénok ellen eddig 15-ször meccselt a magyar női válogatott, ezek közül 12-szer nyertünk is. Legutóbb hét éve játszottunk ellenük tétmeccset és 28-19-re nyertünk Európa-bajnoki meccsen.

A spanyolok ellen már nem ennyire jó a mérlegünk, 21-ből csak tízszer nyertünk ellenük, legutóbb a 2013-as világbajnokságon.

A franciák ellen 46/29 a mérlegünk, de még mindig nagyon fájó emlék a 2003-as világbajnokság döntőjében elszenvedett vereség. Ez a csapat azonban már nem az a világverő alakulat.

Egy biztos, péntek estére már sokkal okosabbak leszünk, a magyar válogatott 18.00 órától lép pályára Csehország ellen.

A további program:

B csoport:

14.00: Argentína–Lengyelország 20-38

20.30: Norvégia–Svédország

A csoport

14.00: Angola–Paraguay

18.00: Franciaország–Románia

20.30: Spanyolország–Szlovénia