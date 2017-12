Bravúros szolnoki győzelem a vízilabda BL-ben

Az egyformán idehaza játszó magyar csapatok közül az OSC kikapott a Bresciától, a Szolnok ugyanakkor bravúros fordítással győzött a Pro Recco ellen a Bajnokok Ligája főtáblájának negyedik fordulójában.

A nagyszünetig jól játszott az OSC, amely 3-2-re, majd 4-3-ra vezetett, viszont fordulás után a mérkőzés menetében is fordulat állt be. A Brescia előbb egyenlített, majd már nála volt az előny (4-5). Mi több, a negyedik nyolc perc elején újabb két vendéggól esett, így a hajrának 4-7-es állásnál indulhatott neki az újbudai alakulat. Az elszántság eredményeként 6-7-re felzárkózott a magyar csapat, egyenlítenie azonban már nem sikerült, a Brescia másfél perccel a vége előtt betalált, ezzel övé lett a győzelem.

férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló:

A csoport:

A-Híd OSC Újbuda - Brescia (olasz) 6-8 (1-1, 3-2, 0-2, 2-3)

a magyar csapat góldobói: Goór-Nagy, Tóth, Salamon, Erdélyi, Randelovic, Seman 1-1

Az egyformán a világ legjobb klubcsapatai között jegyzett két gárda összecsapásán az olasz gárda villámrajtot vett: alig több mint három perc elteltével 3-0-ra vezetett. Lassan éledezett, majd fel is ébredt a BL-ben címvédő hazai együttes, de hol egy, hol két góllal rendre a genovai társaság állt jobban. Egészen a negyedik negyed elejéig, amikor is a Szolnok egyenlített (7-7), majd szerb olimpiai, világ- és Európa-bajnok légiósa, a triplázó Andrija Prlainovic révén a vezetést is átvette - a meccs során első alkalommal (8-7). A Pro Recco egyenlíteni tudott, csakúgy, mint Prlainovic újabb gólját követően, 9-8-nál is, a győztes találatot azonban a hazai gárda szerezte: az ausztrál légiós, Aaron Younger 52 másodperccel a vége előtt negyedszer is eredményes volt, ami végül szolnoki sikert eredményezett.

B csoport:

Szolnoki Dózsa - Pro Recco (olasz) 10-9 (1-3, 2-2, 3-2, 4-2)

a szolnoki góldobók: Younger 4, Prlainovic 3, Cuk 2, Jansik 1