Gyenge támadójáték, sok hiba - kiesett a vb-ről a kéziválogatott

Az olimpiai ezüstérmes francia női kézilabda-válogatott végig vezetve magabiztosan nyert 29-26-ra a rossz napot kifogó magyar együttes ellen Lipcsében a világbajnokság nyolcaddöntőjében. A heteseket hibázó és támadásban is gyengélkedő magyar csapat ezzel kiesett, nem jutott a legjobb nyolc közé. Ez akkor is nagy csalódás, ha a két évvel ezelőtti világbajnokságon is pontosan ugyanebben a szakaszban fejezte be Magyarország az akkori tornát. Más szóval élve, két év alatt semmit sem léptünk előre.