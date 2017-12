Megvan az FTC férfi kézicsapatának új edzője

A Ferencváros férfi kézilabdacsapatának vezetősége Horváth Attilát nevezte ki vezetőedzőnek a közös megegyezéssel távozó Adorján Gábor utódaként.

A klub hivatalos honlapján jelentette be az új szakember érkezését. Horváth Attila Dunaújvárosban született 1966. január 4-én, onnan került be játékosként a válogatottba, ahol irányítóként 63 alkalommal szerepelt, játszott olimpián és világbajnokságon is. Később eligazolt a Honvédba és az Elektromosba, utóbbi csapattal magyar bajnok lett és az Év kézilabdázója címet is elnyerte.

Edzői pályafutása Nyíregyházán az NB I/B-s férfi csapatnál kezdődött, dolgozott az utánpótlásban is, majd az MTK NB I-es női együttesét is irányította. Felnőtt férfi vonalon ezután edzősködött Horton, Szigetszentmiklóson, majd átvette a Budakalász irányítását, amellyel tavaly újoncként az EHF-kupaindulást jelentő negyedik helyen végzett.

„Régi vágyam volt, hogy a Ferencváros edzője legyek, boldog vagyok, hogy eljött ez a nap is. Ismerem a srácok nagy részét, tudom, hogy több van bennük. Több mérkőzésüket is láttam a helyszínen, sok találkozón kevésen múlt a győzelem, azon leszek, hogy hozzáadjak annyit, hogy ezeket a szoros csatákat meg tudjuk nyerni" – nyilatkozta Horváth Attila, aki hétfőn meg is tartotta első edzését a Fradinál.

Az új edző a Népligetben szombaton 17 órakor kezdődő, Cegléd elleni mérkőzésen mutatkozik be a Fradinál.