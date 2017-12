Őrült sofőr és veszélyes pálya várt a békéscsabai röpisekre Izraelben

Komoly erőpróba vár a Linamar-BRSE röpis lányaira a CEV-kupában. Európa második legrangosabb sorozatában a békéscsabai együttes a Maccabi Haifa ellen igyekszik kivívni a legjobb 16 közé jutást, az első mérkőzést kedden este rendezik Izraelben. A feladat nem könnyű, a BRSE szombaton több mint két és fél év után kikapott a magyar bajnokságban, az ellenfél pedig olimpiai ezüstérmes játékossal erősített nemrég.

El lehet morfondírozni a tényen, hogy vajon kaphatott-e volna könnyebb ellenfelet a CEV-kupa legjobb 32 csapata között a Linamar-BRSE csapata. Az viszont szinte biztos, hogy egzotikusabbat nem. Amíg Európa számos területén tombol a tél, addig Izraelben szikrázó napsütés és több mint 20 fok köszöntötte a csapatot. Sérülések miatt nem utazhatott el három játékos (Petővári Panni, Nagy Eszter és Glembóczki Zóra), így szűkebb kerettel kellett készülnie Alberto Salomoni lányainak a párharc első mérkőzésére.

A Maccabi viszont nem szeretné a véletlenre bízni a továbbjutást, ezért egy hónappal ezelőtt szerződtette a kétszeres olimpiai ezüstérmes amerikai Logan Tomot. A 36 éves ütő minden idők legfiatalabb amerikai röplabdásaként már Sydneyben is ott volt, a 2008-as pekingi játékokon pedig már ő lett a teljes torna legjobb pontszerzője. Itt, majd négy évvel később Londonban is ezüstéremmel gazdagodott Tom, aki egy rövid új-zélandi amatőr kitérő után reaktiválta magát.

Solomoni szerint sokat erősödött ezzel az igazolással a Maccabi, az olasz edző úgy gondolja, Tom még így 36 évesen is a haifaiak legjobb játékosa lesz.

Helyi idő szerint délelőtt 11 körül landolt a gép Tel-Avivban, majd egy nagyjából másfél órás buszozás után érkezett meg a csapat Haifába, ahol már várta az ebéd. Egy benzinkutas étteremben. Hasonlóan, mint az amerikai útmenti kifőzdékben. Maga a környezet azonban megtévesztő volt, ugyanis szinte az összes helyi különlegesség ott virított az asztalon, vagy ha nem, akkor kihozták. Nem tudni, hogy a Maccabi szerette volna túletetni Dobiékat, vagy ennyire vendégszerető lenne a hazai klub, mindenesetre nem volt olyan ember, aki elégedetlenül állt volna fel a székéről. Innen irány a szálloda, egy kis pihenés, majd jöhetett az edzés a meccs helyszínén, a mintegy 3000 fős Romema Arénában.

Az odajutás mondjuk nem volt sétagalopp, lecserélték a buszt, ami a reptértől ment a szállodáig. Végül egy kisbusszal tette meg a csapat az utat a csarnokig a haifai szerpentineken, olykor halálfélelemmel, vagy felkavart gyomorral, mivel a sofőr nem igazán vette figyelembe a közlekedési szabályokat, közben pedig üvöltve telefonált, de arra azért ügyelt, hogy a fogpiszkáló véletlenül se essen ki a szájából.

Szerencsére mindenki épségben megúszta a fuvart és részt vehetett az edzésen, amely rendkívül intenzívre sikerült, no nem azért, mert Salomoni túlhajtotta a lányokat, inkább ők vannak már most felpörögve.

„Apró" szépséghiba, hogy a küzdőtér szintje nincs teljesen kiegyenlítve, a pálya oldalvonalaitól mintegy három méterre már egy új, 4-5 centivel magasabb réteg jön, amit gondosan elrejtettek a linóleum alá. Igen ám, de ettől még ott van, csak nem lehet észrevenni, ideális egy jó kis bokasérüléshez, ha a játékos egy messzire pattanó labdát szeretne megmenteni.

A körülmények tehát érdekesek, de Solomoni mester biztosan nem fogja hagyni, hogy ez megzavarja a BRSE-t. Leszögezte, hogy győzni jöttek és egyértelműen a továbbjutás a cél. Ugyan magasabbak a Haifa játékosai, ukrán és orosz légiósaik is komoly minőséget képviselnek, de ha a Békéscsabának jó napja van, akkor bárkit képes megverni. Legyen így!