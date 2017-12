Ledöntötte az orosz ikertornyokat a Békéscsaba női röplabdacsapata

A női röplabda CEV-kupa legjobb 16 közé jutásáért csapott össze Izraelben a Maccabi Haifa és a Linamar-BRSE. A párharc első mérkőzésén az előzetes esélyek ugyan a hazai csapatot favorizálták, a Békéscsaba olykor elsöprő játékkal mutatta meg, hogy nem szabad leírni, még úgy sem, hogy a főpróba nem sikerült, az ellenfél pedig olimpiai ezüstérmessel erősített egy hónappal ezelőtt Logan Tom személyében. Az előjelek ellenére a BRSE sima, 3-1-es sikert aratott és készülhet a januári visszavágóra.

Bár a 3000-es Romema Aréna közel sem telt meg, a beléptetést komolyan vették, detektorral vizsgáltak át mindenkit. A hangulat ennek megfelelően közel sem volt pokoli, vagy akárcsak hasonló, mint amilyen Békéscsabán vár majd a csapatokra. Alberto Salomoni, a BRSE olasz vezetőedzője a mérkőzés előtt elmondta, az egész elmúlt heti munkájuk célja az volt, hogy erre a meccsre készüljenek, kemény edzéseket tartott és talán ennek is volt köszönhető, hogy az UTE ellen szombaton vereséget szenvedett a csapat.

A bemelegítésnél rögtön lehetett látni, hogy a párharc két legmagasabb játékosa a Haifánál játszik. Anasztaszija Barabanscsikova és Tatjána Szmirnova is kereken 200 centi magasak, már a megjelenésükkel is elbizonytalaníthattak volna bármilyen ellenfelet. A békéscsabaiakat szerencsére nem sikerült.

A BRSE kezdte a mérkőzést, rögtön egy kiváló nyitással, amit nem is tudott visszaadni a Haifa, majd Dobi Edina lecsapása is pontot ért, de egy rossz labda után jöhetett a Maccabi. Aki nem tudta volna Logan Tomról, honnan érkezett, az is könnyen megállapíthatta róla, hogy a legmagasabb szinten űzte a játékot, mindössze a 4. szerváját sikerült elvenni. 7-6-os csabai előnynél Barabanscsikova nyitása következett, de a pontot a BRSE szerezte, így hamar ki is került az orosz a nyitó pozícióból. Barbora Koseková csapódott bele ijesztően a világító táblafalba, de szerencsére semmi baja nem lett. 12-7-es békéscsabai vezetésnél időt kért a Maccabi, amely alacsony szerkezetre váltott, azaz sem Barabanscsikova, sem a 42 éves Szmirnova nem volt pályán. A timeout után feljött az izraeli együttes és 13-13-nál beérte a Linamar-BRSE-t, ekkor Alberto Salomoni is kikérte az idejét.

Több sem kellett a 20 főből álló maccabis ultráknak, rá is zendítettek azonnal és megszólalt az egyszem dob is, a maradék 150 néző (akiknek a fele általános iskolás volt, valószínűleg napközi helyett érkeztek a csarnokba) csendben figyelte a játékot. Tomon kívül az alacsonyabb orosz különítmény is nagyon élt a Haifánál, de az amerikai is hozzászólt olykor egy-egy kíméletlen leütéssel. Barabanscsikova megmutatta, hogy talpról is át tud nyúlni a háló fölött, mondjuk ez pontot a csabaiaknak jelentett. 20-19-re vezetett a Maccabi Haifa, amikor Salomoni ismét időt kért, jöhetett az izgalmasnak ígérkező hajrá. A BRSE-ből Lucia Fresco is átnyúlt a másik térfélre, de a következő pontnál rögtön javított egy rosszul sáncolt leütéssel, majd Dobi okos megoldása 23-22-es békéscsabai vezetést jelentett. Jött egy jó blokk is, majd Fresco lecsapása után megvolt az első szett 25-22-re. 1-0 a BRSE-nek, még kettő nyert játszma kellett.Rövid szünet, majd térfélcsere és már kezdődött is a második felvonás. Bekezdett a Maccabi, jöttek a sáncok, 0-4-nél gyorsan időt kért a BRSE olasz edzője. Meg is lett a lélektanilag fontos pont rögtön Kszenija Ivanovicstól, majd Dobi nyitása okozott megoldhatatlan feladatot a Haifának. Az újabb izraeli pont után Tom nyitása következett és a női mezőnyben ritkán látható ásszal kezdett, szerencsére a másodikból már BRSE pont született. 2-3 ponttal folyamatosan le volt maradva a BRSE, az pedig nagyon nem mindegy, hogy egy pontos hátránynál sikerül-e egalizálni, vagy mínusz 2 lesz belőle. A második szett szinte végig erről szólt, macska-egér játék ment a pályán: mindig sikerült egyre visszajönnie a magyar együttesnek, de az egyenlítés nem akart összejönni.

17-14-nél ismét hárommal vezetett a Maccabi. Ivanovics leütése, majd Dobi jó nyitása és Fresco pontja után végre meglett az egál 17-17-nél, természetesen jött is az izraeli időkérés, amit sajnos pont is követett, de Fresco okos ejtése azt jelentette, hogy nem szakadt le a BRSE, sőt, Bodnár Dorottya sáncával a fordítás is sikerült. 23-22-nél kulcsfontosságú pontot ütött be Fresco, szettlabdánál nyithatott Bodnár, de hozta a pontot a Maccabi, majd ki is egyenlített. 24-24, kettővel kell nyerni.

Szerencsére az izraeli nyitás kiment, de rögtön javított a hazai csapat és 26-25-nél a játszámáért adogathatott, amit sajnos sikerült is értékesíteni. 1-1.Szerencsés Lucija Mlinar-nyitással indult a harmadik szett, amihez érkezett további négy pont a csabaiaktól. Álomszerű kezdés. Tom is egyre jobban fáradt és hibázott, közben pedig a BRSE kiválóan védekezett. Hengerelt a magyar klub, 8-1-re húzott el a játszma elején, majd a parádés sáncok után 10-1 lett, de zsinórban két ponttal válaszolt a Maccabi. Szerencsére a sorozat nem tartott sokáig, 12-3-nál másodjára kért időt a Haifa. Koseková eddig gyengén nyitott, most viszont négy nyitásából is pont született. Molcsányi Rita is elképesztően játszott, olyan reflexmentéseket mutatott be, amelyeket élmény volt nézni. Egyszer már a Haifa hangulatfelelőse is betette a pontnak járó indulót, de a magyarok liberója a föld alól vissza tudta szedni a labdát, ráadásul a labdamenet magyar ponttal zárult végül. 18-4-nél kissé erőre kapott a Haifa és feljött 18-8-ra, Salomoni gyorsan időt is kért. Fresco rögvest lehűtötte a kedélyeket, Bodnár pedig kiválóan nyitott, majd a szerencse is vele volt egy hálóról átperdülő nyitásnál. 24-9-nél ugyan elrontotta, de Vitalia rögtön kiütötte az övét, így 25-9-re a BRSE nyerte a rendkívül fontos harmadik felvonást. És mennyire simán!Halálpontos Mlinar-leütés hozta az első pontot a negyedik szettben, amelyben most egyik csapat sem tudott hamar elhúzni. Az első kilenc pontot felváltva szerezték meg a csapatok, aztán 6-4-nél kettő lett a Maccabi előnye, sőt, ehhez hozzátett még kettőt. Dobi okos ejtése nagyon kellett, hogy ne húzzon el nagyon a Haifa. 10-9-nél ismét beütött az elmúlt két napban tapasztalt káosz, először senki nem tudta, mennyi az eredmény, majd a játékvezetők kezdték egymást felülbírálni és oda-vissza (inkább oda) ítélgetni. Úgy tűnik, a hazai csapat ehhez hozzá van szokva, el is lépett 16-9-re, természetesen Logan Tom nyitásai után. Ekkor viszont hatalmas fordulatot vett a játék. Fresco ütései mellett Pekárik Eszter villogott két kiváló blokkal, gyorsan visszajött a BRSE 16-12-re. Aztán jött a mérkőzés legszebb pontja, Kosekovát kilőtte Tom, de ő estében még úgy tudta visszatenni a labdát, hogy az a másik térfélen esett le. Lendületbe jött a Békéscsaba, zsinórban hat ponttal 16-15 lett az eredmény, az egyenlítés viszont nem jött össze, viszont a tetemes hátrány eltűnt. De az egál is csak idő kérdése volt, Fresco volt ismét eredményes, 17-17! Ami a vezetés átvételét illeti, erre sem kellett sokat várni, egészen 19-18-ig. Sőt 23-19-nél már négy volt az előny, 14-3-as rohamot hozott a csapat! De itt még nem volt vége, a Haifa visszajött 23-21, azonban a következő pont ismét a BRSE-é volt Mlinar lecsapása után. A meccsért nyitott a BRSE, Vitalia pedig világgá ütötte a labdát, ami azt jelenti, hogy meglett a 4. szett és a 3-1-es BRSE győzelem!

A mérkőzés után Molcsányi Rita így értékelt:

"Persze egy bravúrmentés mindig nagy lendületet tud adni a csapatnak, de mindenki jól játszott a mezőnyben, nagyon jó volt a blokkunk, a centereink olvasták a feladót és így könnyebb volt a védekezésünk. Az UTE-meccsen nem őrlődtünk sokat, jókor jött az a pofon, mert egymás után kétszer nem játszhatunk ugyanolyan rosszul. Otthonhagytuk azt a játékot, ide meg elhoztuk a jót. Sokszor megkapjuk, hogy gyengültünk tavalyhoz képest és minden meccsen szeretnénk bizonyítani, hogy ez nem így van. A Maccabi jó játékosokból áll, de nem féltünk a meccstől, azt tudtuk, hogy nehéz lesz, de ha a saját játékunkat tudjuk játszani, akkor mindegy, ki áll a túloldalon.

Alberto Salomoni szerint ez egy fejlődésben lévő csapat, amelyik tud nagyon jól és nagyon rosszul is játszani, a kiegyensúlyozottságban kell fejlődnie:

"Egy kiváló szett nem azt jelenti, hogy a következőt is automatikusan nyeri a csapat. A negyediket nem is kezdtük jól, idegesek voltunk és kapkodtunk. Abban viszont nagyon jók a lányok, hogy megtörjék az ellenfél ritmusát és ez most is sikerült. Megmutattuk, hogy van karakterünk és nem kerültünk gödörbe a szombati meccs után, emiatt pedig nagy gratuláció illeti a lányokat, inkább mint engem. Jó úton vagyunk, már csak fenn kell tartanunk ezt a színvonalat."

Pekárik Eszter kulcsszerepet vállalt a BRSE fordításából a negyedik szettben, amikor Salomoni becserélte:

"Meccs előtt mondta Alberto, hogy legyek készenlétben, mert bármikor szüksége lehet rám. Főleg blokkokat kért tőlem és örülök, hogy ezt sikerült teljesítenem. Kicsit izgultam, ez volt az első CEV-kupameccsem, de boldog vagyok, hogy magabiztosan tudtam beszállni és segíteni a lányoknak és hogy ki tudtunk jönni abból a kis hullámvölgyből. Ez egy nagy győzelem, amiből remélhetőleg tudunk erőt meríteni a továbbiakra is."

Női CEV-kupa, 1. forduló, 1. mérkőzés (a 16 közé jutásért):

Maccabi XT Haifa (izraeli) - Linamar-Békéscsabai RSE 1-3 (-22, 25, -9, -21)

A visszavágót januárt 9-én rendezik Békéscsabán.