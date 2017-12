Falco-örömünnep a Szolnoki Olaj elleni kosárrangadón

A magyar férfi élvonalbeli kosárlabda-bajnokság 11. fordulójának a rangadóján a mérkőzés előtt a Körmenddel azonos pontszámmal a második helyen álló Falco-Vulcano Energia KC Szombathely fogadta az éllovas Szolnoki Olaj együttesét. A péntek esti mérkőzésen végül nem várt különbséggel, 95-77-re nyert a szombathelyi csapat.

A mérkőzést mindkét csapat idegesen kezdte, a tét rányomta a bélyegét a meccsre, nem igazán alakult ki folyamatos játék. Az első negyed felénél Aréna Saváriában 12-10-re a Falco, de egy perccel később Vojvoda Dávid duplájával már az Olajnál volt az előny. A fordulatos első tíz perc végén 27-27-es döntetlent mutatott az eredményjelző, amely hatalmas büntetőpárbajt is hozott: tíz és tizenkettő alkalommal próbálkozhattak a csapatok.

A második negyed elején továbbra is fej-fej mellett haladtak a csapatok, egyik fél sem tudott ellépni. Féltávnál például egy ponttal ment a Falco, de másodpercekkel később már újra a Szolnoknál volt az előny. A hazaiaknál mindkettő magasember három hibával állt már a második negyed 8. percében. Azonban ez sem zavarta meg a szombathelyi együttest és a félidőre 50-46-os előnybe került. A Falconál Darrin Govens 13 ponttal állt, míg a Szolnoknál Kendrick Perry és Vojvoda Dávid is 11-et dobott.

Aliaksandr Pustahvar zárta a második felvonást, majd két hárompontossal nyitotta a harmadik harmadot, a Falco pedig két perc alatt elhúzott tíz ponttal, 57-47-re. A negyed felére azonban hat pontra jött fel a Szolnok, jelezve, hogy nem adja olcsón a bőrét. A folytatásban felváltva estek a kosarak, főleg Perry volt elemében, aki életben tartotta a vendégek esélyeit. Az utolsó percek a hárompontosokról szóltak, amelynek a végén 78-70-re vezetett a Falco.

Luksa Andric nem is bírta idegekkel, a könyöklése után kipontozódott, ráadásul ki is zárták, amely eltiltással is jár majd, így tovább nőttek az Olaj gondjai.

A szombathelyiek az utolsó felvonás elején növelték az előnyüket, hét perccel a vége előtt már tizenegy ponttal mentek. A Szolnok képtelen volt váltani, így nem lehetet kétséges, ki nyeri a pénteki rangadót. A negyed 8. percében már 93-77-es állást láthattak a nézők, végül a bár a Falco nem érte el a száz pontot, de így is magabiztosan, 95-77-re nyert.

A találkozó legeredményesebb játékos Darrin Govens volt 21 ponttal. A Szolnoki Olaj így idén másodszor kapott ki Szombathelyen, és összességében is a második vereségét szenvedte el a hazai bajnokságban, így csökkent a különbség a csapatok között a tabellán.

Srecko Sekulic, a Falco edzője: Az egész meccsen jól játszottunk, de a harmadik negyed volt a kulcspont. Köszönöm a szurkolóknak és a csapatnak is mai estét."

NB I, 11. forduló

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely-Szolnoki Olaj 95-77 (27-27, 23-19, 28-24, 17-7)

Falco: Govens 21/9, Perl 16/3, Váradi 15/9, Pustahvar 11/6, Zsigeranovics 2.

cserék: Tóth N. 19, Boriszov -, Norfleet 9/3, Durázi 2.

Szolnok: Perry 20, Vojvoda 17/9, Ford 14/9, Milosevics 9, Andric 2.

cserék: Tóth Á. 11, Kovács P. -, Phillip 4.