Mocsai: Aki a magyar kézilabdában dolgozik, tanuljon meg magyarul

Mocsai Lajos, a a Testnevelési Egyetem rektora, a Magyar Kézilabda-szövetség tiszteletbeli elnöke volt a Digi Sport Reggeli Start című műsorának vendége. A korábbi szövetségi kapitány értékelte a vasárnap véget ért női kézilabda-világbajnokságot, valamint arról is beszélt, mire lenne szükség az előrelépéshez.

A szakember szerint a 15. hely önmagában nem mérvadó, de sajnos a középmezőnyhöz közelebb áll most a női válogatott, mint az elit együttesekhez. A 8-12. hely lenne a realitás a csapat számára, az is elgondolkoztató azonban, hogy míg korábban Csehországot és Lengyelországot nyolc-tíz góllal győztük le, most már ellenük is hatalmas csatában kell megküzdeni a sikerért.

Mindenben elmaradunk a világ élvonalától – mondta Mocsai, aki szerint a mieinket a nyolcaddöntőben búcsúztató, majd a világbajnoki címet elhódító franciák annak köszönhetik sikerüket, hogy jól megszervezett, következetes utánpótlásképzés zajlik az országban.

A női NB I-ről és az élvonalban játszó külföldi játékosok magas számáról is szó esett a beszélgetésben – Mocsai ezzel kapcsolatban így fogalmazott:

Mi készítjük fel a világ elitjét az ellenünk való játékra. Ezen annyiban szükséges változtatni, hogy a világszintű klubcsapatoknak továbbra is biztosítani kell, hogy nemzetközi sztárokkal kiegészülve vegyék fel a küzdelmet, viszont a negyedik helytől lefelé a legjobb magyar fiataloknak is helyet kell teremteni".

Ezt hosszú évek jól szervezett munkájával lehetne csak elérni, a munka folyamatos ellenőrzésével.

Mocsai Lajos szerint az is sarkalatos pontja a sikereknek, hogy a külföldi a szövetségi kapitány - márpedig Kim Rasmussen esetében erről van szó - beszélje a magyar nyelvet.

„Aki itt keresi a pénzét, az tanuljon meg magyarul. Olyasmi egyszerűen nem fordulhat elő, hogy időkérésnél az egyik játékos a másiktól kérdezi, miről van szó"

Állítása szerint németországi edzősködése idején a szerződése látta volna kárát, ha a hatodik hónapban már nem németül tartott volna sajtótájékoztatót.

A Magyar Kézilabda Szövetség szerdán tartja évzáró ülését, melynek keretében természetesen a női válogatott vb-szereplését is kiértékelik.