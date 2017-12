Jég- és triplaeső áztatta el az Egis Körmendet Székesfehérváron

A magyar férfi kosárlabda-bajnokság NB I/A csoportjában a 13. forduló rangadóján a címvédő Alba Fehérvár az Egis Körmendet fogadta. A vendégcsapat egészen az előző fordulóig vezette a pontvadászatot, azonbam némi meglepetésre hárompontos vereséget szenvedett hazai pályán az Atomerőműtől, az Alba viszont kiváló formában várhatta az összecsapást, ugyanis a nehézkes kezdést követően hétmeccses győzelmi sorozatban volt a mérkőzés előtt és feljött a negyedik helyre.

Pikáns meccsnek ígérkezett a párharc, ugyanis a hazai bajnokságon kívül a két csapat az Európa-kupában is azonos csoportba került a második körben. Míg a Fehérvár a litván BC Nevezis otthonában szenvedett vereséget hosszabbításban, a Körmend pedig a török Demir Insaat vendégeként maradt alul szoros csatában az első játéknapon.

A lelkes vendégszurkolók már a bemelegítés alatt igyekeztek megadni az alaphangulatot, miközben szép lassan kezdett megtelni az Alba Regia Sportcsarnok, ahol végül mintegy 2000 néző gyűlt össze.

A Körmendnél a várakozásokkal ellentétben végül pályára lépett, sőt kezdett a mérkőzés előtt sérüléssel bajlódó Marquis Wright is. Trevis Simpson homályával indult a meccs, de nem sokáig búslakodott a hazai publikum, Keller Ákos triplája jelentette az első pontokat, majd a túloldalon Steven Davis szerzett egy akrobatikus kosarat. Keller gyorsan berámolt még két büntetőt, jól kezdett a magyar válogatott csapatkapitánya, aki két gyönyörű alley-oopot is bemutatott. Bő két perc alatt már 9 pontnál járt. Persze Davis és a Körmend sem akart lemaradni a pontgyártásban. Potyogtak a kosarak, pedig előzetesen a kemény védekezés dominanciájára lehetett számítani. Ehhez képest az Alba szétdobta kintről a Körmendet, Alalndise Harris és Kasey Hill is eredményes volt a triplavonal mögül, időt is kért a vendégek mestere, Gasper Potocnik.

Ferencz Csaba táncoltatta meg Kellert majd dobta át három pontért, de ezt két rossz kísérlet követte a részéről. Védekezést váltott mindkét együttes, rendkívül fizikális lett a mérkőzés, amit sok eladott labda tarkított. Persze a hármasok így is potyogtak, az egyik oldalon Lóránt Péter, a második Andre Hollins tüzelt jól, de Alhaji Mohammed is beköszönt kintről. Szinte elvétve szültetett kosár a gyűrű alól, a centerek nem tudtak érvényesülni a darálóban. 38-24-gyel zárult a meglepő pontzuhatagot hozó első negyed.

Wright szép betörésével indult a második játékrész, majd ugyanő adta el a labdát a következő támadásnál. Csorvási végre egy igazi centerkosárral jelentkezett a Körmendnél, de Simpsonnak erre is volt válasza egy hárompontossal. Ekkor már 43-28-ra vezetett az Alba. Simpson a védőoldalon is magához ragadta a szót egy óriási blokkal, Filipovity pedig szintén jól célzott kintről. Ellenállhatatlan volt a hazaiak támadójátéka, a Körmend szinte soha nem ért ki a periméterről dobókra. Simpson mutatványát Davis és Filipotvity is megirigyelte, bekapcsolt mindkét klub légelhárítása. A Fehérvár nem bonyolította túl a támadásokat, többnyire 2-3 passz után jöttek a hármasok, amelyek szép számmal be is estek. Lóránt trojkájával 56-36 lett az eredmény, azaz már 20 volt közte a 16. percben. Simpson keze is elsült, már a harmadik hármasát dobta, majd ő és Chris Horton hergelte a közönséget, amely persze eddig sem volt csendben.

Ferencz Csaba és Justin Tuoyo igyekezett meccsben tartani a Körmendet, amely támadásban nem mutatott rosszul az első félidőben, viszont az Alba tűzereje egyelőre megoldhatatlan feladat elé állította a Potocnik-legénységet. A félidőben 67-45-re vezetett a hazai csapat, amely vastapsban részesült a közönségtől. Az Alba 61,5%-kal értékesítette mezőnykísérleteit, a triplákat 58,8%-kal, ami már-már az irreális kategória.

A harmadik negyed eleje egy kisebb technikai szünettel és sok törléssel kezdődött, elkezdett ugyanis a mennyezetről csepegni az esővíz. Ezt körmendi tábor (akik előtt alakult ki a legrosszabb helyen tócsa az egyik palánk alatt, közvetlenül az alapvonal mögött) ezt finoman meg is jegyezte, mire a fehérváriak sem voltak restek belekezdeni a rigmusokba.

A kényszerleállás sem tudta kizökkenteni az Albát, amely ekkor főként bentről, valamint a labdaszerzések utáni lerohanásokkal operált. Csorvási is nagyon élt a Körmendnél, működtek az elzárás-leválások, a center már 12 pontnál járt. Horton és Fanning akaszkodott össze egy betörés után, előbbi pedig négyszer állhatott oda a büntetőhöz, hiszen utóbbi egy sportszerűtlen hibát is kapott. Simpson sem akart lassítani, ötödik hármasa után már 87-57 volt az eredmény, egyedül Csorvási tudott pontokat szerezni a Körmendből. 90-63 állt az eredményjelzőn a 3. negyed után, a lényeges kérdések eldőltek.

A Körmend küzdött becsülettel, Ferencz kétszer is betalált kintről, de volt néhány igencsak kaotikus támadása is a vendégeknek. Persze Simpson berámolt egy újabb hármast, ezzel ő volt az első, aki 20 pont fölé jutott, de Hill sem lustálkodott.

Öt perccel a vége előtt elnémult pár pillanatra a csarnok, ugyanis Lóránt Péter kapott a térdéhez, majd lesántikált a pályáról és nem is tért már vissza, de úgy tűnt, nincs komolyabb baja, Dzunics Braniszlav persze nem akart kockáztatni azzal, hogy pályán tartja egy megnyert meccsen. Az utolsó percekben már gálázott az Alba és szebbnél szebb kosarakat szerzett. A 40 pontos különbség elkerüléséért küzdött a Körmend. Végül ez sem jött össze, 115-75-re győzött az Alba Fehérvár, amely ezzel már nyolcas győzelmi sorozatnál jár.

A mérkőzés után a két edző, valamint a két csapat legjobbja, Trevis Simpson és Csorvási Milán értékelték a történteket.

"Gratulálok a Fehérvárnak, megállíthatatlanul játszottak, nem volt ellenszerünk a hármasokra és a gyorsindításokra, ez pedig megpecsételte a sorsunkat" - kezdte a kördmendiek centere, Csorvási Milán. "Nekünk össze kell szednünk magunkat, nekik további sok sikert és boldog új évet kívánok!"

"Gratulálok az ellenfélnek, de egyébként nincs sok mondanivalóm. Nem voltunk ma egy szinten a Fehérvárral, igazából semmilyen volt a játékunk. El kell felejtenünk ezt a mai meccset, amilyen gyorsan csak lehet. Végezetül szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni" - mondta a vendégek mestere, Gasper Potocnik.

A 27 pontot, közte hat triplát hajító Trevis Smith viszont boldog volt: "Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, sokat is készültünk rá, hiszen egy kemény csapat várt ránk. A jó védekezésünk megalapozta a könnyű kosarakat, de annak is örülönk, hogy a hárompontosok is jó arányban estek be."

Dzunics Braniszlav is elégedett volt a látottakkal: Nagyon örülünk a sikernek, azt gondolom, hogy végig jó ritmusban játszottunk, a kemény védekezésünkből sok könnyű kosarat tudtunk dobni, ráadásul ez jó külső dobásokkal párosult.

Végeredmény, NB I/A, 13. forduló

Alba Fehérvár - Egis Körmend 115-75(38-24, 29-21, 23-18, 25-12)

Alba Fehérvár: Hill 17/9, Simpson 27/18, Harris 14/3, Lóránt 12/6, Keller Á. 13/3. Cserék: Kovács 7/3, Horton 6, Filipovics 4/3, Keller I. -, Mohammed 15/3

Egis-Körmend: Wright 4, Hollins 10/6, Ferencz 15/15, Davis 8, Horti 2. Cserék: Németh Á. -, Fanning 9, Csorvási 18, Tuoyo 9/3

További eredmények:

JP Auto-JKSE - MAFC 77-66 (18-19, 22-21, 19-12, 18-14)

Zalakerámia ZTE KK-Szolnoki Olaj KK 85-88 (17-18, 23-26, 21-20, 24-24)

Sopron KC - Pécsi VSK-VEOLIA 60-76 (19-19, 16-23, 15-18, 10-16)

DEAC - KTE-Duna Aszfalt 79-84 (28-28, 26-19, 15-17, 10-20)