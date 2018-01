A magyar válogatottban mindig benne van egy kisebb csoda

Harsányi Gergely némileg rendhagyó módon maradt ki a horvátországi Európa-bajnokságra készülő férfi kézilabda-válogatott keretéből, de mint mondja, nem ezzel akar foglalkozni, sokkal fontosabb, hogy sikeres legyen a csapat. A tatabányai szélső amondó, bármilyen nehéz is a csoportunk, egyetlen meccsnek sem szabad feltartott kézzel nekimenni.

A 36 éves, azaz nyugodtan veteránnak nevezhető szélső klubja, a Grundfos Tatabánya KC honlapján nyilatkozott szerdán, ahol elmondta, hogy az óév utolsó előtti napján az újságot olvasva lett számára világos, hogy nem számít rá az Európa-bajnokságon Ljubomir Vranjes szövetségi kapitány. Már a klub honlapján megjelent nyilatkozatban is leszögezte, hogy egyáltalán nincs benne tüske a történtek miatt, és ezt az Origónak is megerősítette.

"Nem is szeretném ezt a témát újra előhozni. Az a nyilatkozat sem arról szólt, hogy velem mi történt. Sokkal fontosabb annál, hogy a válogatott jól szerepeljen Horvátországban – mondta, amikor kimaradásáról kérdeztük. Tulajdonképpen már a bő keret kihirdetések látszott, hogy Ljubomir Vranjes elkezdett fiatalítani, így igazából nem ért meglepetésként, hogy végül én maradtam ki a jobbszélsők közül.

Harsányi is elmondta, hogy az elmúlt évben több rutinos játékos - Nagy László, Zubai Szabolcs, Iváncsik Tamás és Gergő - vonult vissza a válogatottságtól, így törvényszerű volt, hogy a helyükre jönnek a fiatalok, és más posztokon is új arcok tűnnek fel a nemzeti csapatban. A horvátországi Európa-bajnokságon ráadásul ennek még tétje sincs, a torna nem kvalifikál sehová, logikus, hogy itt kezdi meg Vranjes a fiatalítást.

"Előbb-utóbb ezt el kellett kezdeni, és mikor, ha nem most – mondja Harsányi. Ennél csak nehezebb feladatok jönnek, a nyári vb-selejtező, illetve a jövő évi világbajnokság már igazi tétre megy, addigra a fiataloknak be kell épülniük a csapatba és rutint kell szerezniük.

A nyári (június 8.-10. az oda-, 12.-14. a visszavágók időpontja) vb-selejtezők már életbevágóak, hiszen a 2016-os riói olimpiára azért sem juthatott ki a csapat, mert elbukta a 2015-ös katari világbajnokság kvalifikációját (51-54-es összesítéssel Szlovénia ellen).

A több mint 180-szoros válogatott Harsányi a 2004-es athéni olimpián mutatkozott be világversenyen a csapatban, így azt is megkérdeztük tőle, mit tanácsol utódainak, az egyaránt 26 éves Hornyák Péternek és Országh Ádámnak, akik az Eb-n debütálnak nagy nemzetközi tornán.

"Azt, hogy magukra figyeljenek, csak arra összpontosítsanak, hogy a legjobbjukat tudják nyújtani. Lelkiekben készüljenek fel arra, hogy egy sajátos hangulat, és várhatóan nagyon sok néző várja majd őket. Mindkét fiút ismerem a bajnokságból, Péterrel a decemberi ötnapos győri összetartáson is együtt készültünk, nem féltem őket. Tehetséges, képzett kézilabdázók, és elég vagányak ahhoz, hogy megállják a helyüket.

Ami pedig a válogatott esélyeit illeti, Harsányi szerint a formálódó, megfiatalított keretről most senki nem tudja megmondani, hogy mire lesz képes. Ráadásul nagyon nehéz csoportban vagyunk, kezdésként rögtön az olimpiai bajnok Dánia lesz az ellenfél, majd Spanyolország következik, végül pedig az a Csehország, amelyik a 2010-es Eb utolsó csoportmeccsén alaposan elvert bennünket (26-33).

"Egyik meccs sem lesz könnyű, de én amondó vagyok, hogy egyrészt hiba lenne mindent az utolsó, csehek elleni meccsre feltenni, és azt sem engedhetjük meg magunknak, hogy bármelyik találkozóra is feltartott kezekkel menjünk ki, akárki legyen is az ellenfél. Annyi helyzeti előnyünk mindenkivel szemben lesz, hogy a meccseink a magyar határhoz közeli Varazsdon lesznek, azaz biztos, hogy nagyon sok magyar drukker lesz a csarnokban, ami extra erőt adhat a fiúknak."

Kíváncsiak voltunk, hogy ennyi meccsel a háta mögött hogy látja, a két nagymenővel, Dániával és Spanyolországgal szemben mennyi esélyünk lehet?

"Szerintem a dánok stílusa kicsivel jobban fekszik nekünk, őket a tavalyi vb-n is le tudtuk győzni (27-25-re nyertünk - a szerk.), azaz tudják, hogy nem vehetnek bennünket félvállról, és hátha hagyott bennük némi nyomot az a vereség. A spanyolok ellen hagyományosan rosszabbul teljesítünk valami miatt, bár a szegediek már elég jól kiismerhették a spanyol stílust (a csapat kisapdján ötödik éve a korábban a spanyol válogatottat is irányító Juan Carlos Pastor ül - a szerk.). A magyar csapatban mindig benne van egy kisebb csoda, hátha ez már a csoportban kijön a dánok vagy a spanyolok ellen.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen benyomásokat szerzett Harsányi Gergely a válogatott új szövetségi kapitányáról, a Telekom Veszprémet is irányító Ljubomir Vranjesről, aki szintén most debütál majd válogatott élén egy világversenyen.

"A győri összetartás nagyon jó hangulatban telt, az elején keményebb, a végén már könnyebb munkával. Vranjes tett bele erőnléti és taktikai gyakorlatokat is. Az látszott rajta, hogy ahogy játékosként ő volt a csapat motorja (a svéd válogatott irányítójaként világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes - a szerk.), úgy most is szereti kézben tartani az irányítást, és duzzad az önbizalomtól, ami szintén nagyon fontos."