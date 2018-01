A Szekszárd elképesztő hajrája sem volt elég a Wroclaw ellen

A női kosárlabda Európa-kupa nyolcaddöntőjében az Atomerőmű KSC Szekszárd a lengyel Sleza Wroclawot fogadta a párharc első mérkőzésén. A magyar csapat erősen kezdett az első negyedben, de a második és harmadik játékrészben többször is kihagyott mind védekezésben, mind támadásban, ezeket pedig a rutinos lengyel együttes kíméletlenül megbüntette. A Szekszárd azonban nem adta fel, 16 pontos hátrányát a véghajrára háromra csökkentette, majd végül öt ponttal, 77-72-re kikapott. Ám csüggedésre semmi ok, ez a különbség a kosárlabdában szinte a nullával egyenlő, amit pillanatok alatt el lehet tüntetni a január 10-i visszavágón.

A hazai együttes idei szezonja egyelőre kiválóan alakul, a bajnokságot 100%-os mérleggel vezeti, az Európa-kupa alapszakaszában második helyen végzett a csoportjában, a rájátszásban pedig a Győrt verte kettős győzelemmel, így jutott a legjobb 16 közé. A Wroclaw hat meccséből hatszor győzött és megnyerte saját kvartettjét, egyenes ágon jutott a nyolcaddöntőbe, a lengyel ligában pedig a harmadik helyen áll. Érdekes és kiélezett találkozóra volt tehát kilátás, amelyet szinte telt ház előtt játszottak a felek.

A Szekszárd hozta el a feldobást, de rögtön el is adta az első támadásnál, azonban Studer Ágnes visszaszerezte, majd egy szép elzárás-leválás után megtalálta a palánk alatt Krnjic Sarát, aki végül egy büntetőt tudott értékesíteni, majd Maja Erkic vágott be egy hármast. Sonia Ursu egy szép lepördülés után megszerezte az első vendégpontokat is. Krnjic a túloldalon ismét egy büntetőt dobott be, a lengyelektől pedig Kaczmarczyk pöcizett vissza szépen egy támadólepattanót. Az ellentámadásnál ezúttal Erkic állt a büntetővonalra és be is dobta mindkét kísérletét. Ursu úgy dobott kosarat, hogy közben megütötték, így dobhatott még egy büntetőt, amit szerencsére kihagyott, viszont a következő akciónál elsüllyesztett egy hármast Sharnee Zoll-Norman szép meglátása után, így 9-7-re vezetett a Wroclaw. Letámadással próbált zavart kelteni a KSC, de a Sleza simán áthozta a labdát, majd Kaczmarczyk vágott be egy távoli kettest.

Az eddig csendesebb Teja Oblak harcolt ki két büntetőt, amelyeket gond nélkül be is dobott, így visszajött kettőre a Szekszárd, de Treffers hamar válaszolt közvetlen közelről, viszont Studer Ágnes is szerzett egy szép kosarat. Rengeteg volt a személyi hiba az első negyedben, Oblak büntetőzhetett ismét, amit ezúttal is hibátlanul oldott meg. Kastanek viszont egy újabb lengyel 2+1-et mutatott be, Bálint Réka azonban egyből beköszönt a másik palánknál. Kaczmarczyk második személyi hibája után ismét Bálint került a vonalra és ő sem hibázott, így 17-16-ra vezetett újra a KSC Szekszárd. Zoll-Normant takarta be Krnjic ellentmondást nem tűrően, a kontrából Gereben Lívia értékesített egy 2+1-et, majd faultolt is egyet gyorsan. Az amerikai junior világbajnok Zoll-Norman be is dobta mindkét egypontost. 22-18-as hazai vezetéssel ért véget az első játékrész, amely a vártaknak megfelelően rendkívül izgalmasan alakult.

Krnjic vérbeli centerkosarával indult a második tízperc, majd Kaczmarczyk állhatott a vonalra, de mindkét büntetőjét elrontotta. Zoll-Norman használt ki egy rossz váltást és dobott könnyű ziccert, de Krnjic ismét eredményes volt, viszont Ursu válasza sem váratott sokat magára, sőt, egy leindítást is ő fejezett be, ezzel 11 pontnál járt, de még a Szekszárd vezetett 26-24-re, amikor a hazaiak mestere, Djokics Zseljko időt kért. Közben a szekszárdi B közép, a Kadarka Brigade folyamatosan buzdította a lányokat, a hangulatra nem lehetett panasz.

Hogy Krnjic ettől, vagy az időkéréstől kapott-e erőre, azt nem tudni, de a folytatás után rögtön betalált. Norman-Zoll még 31 évesen is elképesztően gyors, ezekben a percekben tarthatatlannak bizonyult, valamint Kaczmarczyk is bevágott egy újabb középtávolit, amivel egyenlített a Wroclaw. Szerencsére Gereben Lívia jóvoltából nem sokáig maradt egál, a Wroclaw pedig időt kért. Mansaré faultja után Boonstra állt a vonalra, de csak egy büntetőt dobott be, viszont ezután több támadópattanót is összeszedett a lengyel csapat, folyamatos nyomás alatt volt a Szekszárd, végül Sosnowska dobott be két egypontost. A játékvezetői hármas könnyű szívvel osztogatta a személyiket, majd gyors egymásutánban három pontot is szerzett a lengyel csapat, amivel 34-30-ra meglógott, jött is a magyar időkérés. A folytatás után pedig a menetrendszerinti lengyel büntetők és az újabb két pont. Sőt, Sklepowicz is beemelt egy triplát, amire Studernek nem volt válasza a negyed végén, viszont két tizeddel a vége előtt Theodoreán Alexandra állhatott a vonalra egy szabálytalanság után, de sajnos mindkettőt elhibázta, így 39-30-as lengyel előnnyel mehettek szünetre a felek. A második negyedet 21-8-ra nyerte a Wroclaw.

Volt honnan visszakapaszkodnia a Szekszárdnak, amely az első félidőben kifejezetten gyengén dobott, az első perc után nem szerzett hárompontost, de a közelikkel is meggyűlt a baja. Krnjic fejezett be eredményesen egy szép leindítást, de Aldjukovic egy szép palánkos, hátradőlős tempóval válaszolt, majd Ursu dobott egy ziccert, viszont Oblak is ugyanígy tett. Ursu ismét betalált, miután megtáncoltatta Erkicet. Norman-Zoll értékesített egy büntetőt, majd Knjicet gyepálták a gyűrű alatt, a labda maradt a KSC-nél, Erkic pedig bevert egy szép tempót. Sosnowska két büntetője után már 12 volt közte, majd Norman-Zoll fejezett be jól egy betörést. Sőt, az egészpályás asszisztjával és Treffers kosarával már 52-36 volt a lengyeleknek. Studer Ágnes hármasa úgy kellett, mint egy falat kenyér, de Norman-Zoll ismét megbolondította a szekszárdi védelmet. Az irányító egyébként mind szerzett pontokban, mind gólpasszokban, mind lepattanókban vezeti a Wroclaw házi listáját, most pedig megmutatja miért.

Oblak szerzett egy nehéz kosarat, majd egy jó védekezés után Bálint Réka büntetőzhetett, méghozzá jól. A lassú visszarendeződéseket kegyetlenül megbüntette mindkét együttes, ahogy a bírók is a legkisebb kontaktokat, szinte minden támadásra jutott egy sípszó. Oblakot ez nem zavarta, újabb két tempót pörkölt be, visszajött tízen belülre a Szekszárd, de ez az állás tiszavirágéletű volt, Sosnowska büntetőivel 60-49-re ment a Sleza Wroclaw, ám Krnjic is százszázalékos volt a vonalról. Ursu is beemelt egy hármast a negyed legvégén, amivel ismét 12 pont volt a lengyel előny, 63-51 a harmadik játékrész végén.Megint egy Krnjic-dupla nyitotta a negyedet, majd Erica McCall kapott sportszerűtlen hibát a KSC-ből, amit meg is büntetett a lengyel klub. Bálint Réka hármasával ismét 10 volt a különbség, de jött Marissa Kastanektől a válasz szinte egyből, sőt, Ursu is hozzátett még kettő pontot. Bálint nem adta fel, berámolt egy újabb triplát, legalább az ő keze sült. Gereben is dobott egy ziccert Oblak kitűnő átadása után, de még mindig 71-61-es előnyben volt a vendégcsapat.

Oblak és Gereben kosaraival visszajött hatra a Szekszárd, utóbbi még egy büntetőt is dobhatott, majd visszaszerezte saját rontása után a labdát, de pontot nem sikerült szerezni. 73-67 volt az állás bő három perccel a vége előtt, sőt! Erkic saroktriplája után visszajött háromra a hazai csapat, a csarnok pedig felrobbant. Védekezésben két szekszárdi is elcsúszott, ezt Zoll-Norman ki is használta. Krnjic süllyesztett el két büntetőt, majd jól védekezett a hazai csapat, 44 másodperccel a vége előtt pedig időt kért Djokics Zseljko, de Oblak eladta a labdát. Zoll-Norman ismét eredményesen fejezett be egy betörést, Erkic pedig elrontott egy hármast, ami azt jelenti, hogy a fantasztikus hajrá ellenére nem sikerült az egyenlítés, a vége 77-72 a Wroclawnak.

Női kosárlabda Európa-kupa, nyolcaddöntő, első mérkőzés:

Atomerőmű KSC Szekszárd – Sleza Wroclaw (lengyel) 72-77 (22-18, 8-21, 21-24, 22-14)

A KSC és a magyar válogatott irányítója, Studer Ágnes így értékelt az Origónak:

"Nagyon örülök, hogy visszajöttünk a meccsbe, mert az elején nagyon sok dobást és ziccert hagytunk ki, remélem, hogy ez a visszavágón jobb lesz. Látszik, hogy van bennünk erő, kint meglepetést is okozhatunk, mert ez nem egy lejátszott párharc. A második negyedben nem figyeltünk, védekezésünk sem volt, ők pedig ezeket rögtön büntették. Zoll-Norman az egyik legjobb játékos, akit valaha fogtam, hellyel-közzel sikerült úgy fognom, ahogy azt megbeszéltük előtte. Remélem, neki és és mindenkinek meg tudjuk mutatni Lengyelországban, hogy mit tudunk és vissza tudunk vágni!"

Nagyon sok helyzetet hagytunk ki, ami demoralizált minket és sok könnyű kosarat is kaptunk ezekből az elején - kezdte az összegzést Djokics Zseljko, a Szekszárd vezetőedzője.

"A Sleza egy komoly csapat, amely megbüntet minden olyan hibát, amilyeneket ma elkövettünk. Nem kell szomorkodni, büszkék lehetünk, hogy a rossz dobóforma ellenére visszajöttünk és megmutattuk, hogy van karakterünk, gratulálok ezért a csapatnak. Van még miben fejlődni és ezek a meccsek jók is erre. Örülök, hogy ennyi szurkoló volt és látták, hogy a lányok kitették a szívüket a pályára."

A párharc visszavágóját január 10-én rendezik Wroclawban.