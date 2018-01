A kéziválogatott döntetlennel kezdte meg a felkészülést az Eb-re

Egy héttel a horvátországi kézilabda Európa-bajnokság kezdete előtt a magyar válogatott barátságos meccsen 29–29-es döntetlent játszott Svédországgal.

Svédország–Magyarország 29–29 (16–15)

-----------------------------------

A magyar gólszerzők: Balogh Zs., Bodó 5–5, Bartók 3, Juhász, Császár, Vilovski, Jamali, Bánhidi, Ancsin, Lékai 2–2, Fekete, Országh 1–1

Az első félidőben fej-fej mellett haladtak a csapatok, egyikük sem tudott egy gólnál nagyobb különbséggel ellépni. A magyaroknál főleg Bodó és Lékai volt aktív, de Mikler is jól tette a dolgát a kapuban.

A 25. percben egy elszórt labda után Zachrisson lőtt gólt kontrából, ekkor volt először kettő közte. A szünet előtt sikerült lefülelni egy gyors svéd indítást, az ellenakcióból pedig hétméterest kiharcolni, amit Országh értékesített, 15–14. Egy-egy gólra még mindkét oldalon volt idő, így félidőben 16–15 volt a svédeknek.

Fordulás után elkapta a fonalat a magyar válogatott: nem csak, hogy egyenlített a Vranjes-csapat,de a vezetést is átvette, sőt, a 36. perctől állandósult a két-háromgólos különbség.22–25-ig ment így, amikor a svéd kapitány időt kért. Mikler védése után a négygólos vezetésért támadhattak a magyarok, de Ancsin lövését blokkolták. Helyette a svédek dobtak gólt, 23–25.

Hiába az újabb Mikler-védés és Császár-gól, átlövésekből nem sikerült betalálni, nem úgy a svédeknek: Gottfridsson góljával az 54. percben ismét egyenlő volt az állás (26–26). Magyar időkérés. 27–27-nél emberelőnybe került a magyar csapat, Lékai vissza is jött a pályára, de gólt így is a svédek szereztek. Igaz, gyorsan jött is a válasz Baloghtól.

A kiállítás letelte után Vilovskival talpról dobott gólt, a válaszra viszont most sem kellett sokat várni: kapus nélkül támadva Hornyák góljával meglett az egyenlítés, 29–29. Ez is lett a vége. Folytatás január 8-án, szintén a svédek ellen.