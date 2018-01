Hat meccset játszani, ez a válogatott célja a kézilabda-Eb-n

Egy nappal az indulás előtt Ljubomir Vranjes szövetségi kapitány, és a csapat két irányítója, Lékai Máté és Juhász Ádám osztotta meg gondolatait a pénteken (a mieink számára szombaton) kezdődő horvátországi férfi kézilabda Európa-bajnokság előtt. Konkrét célt a megfiatalított csapat elé nem tűztek ki, de az elnökség és a kapitány is azt szeretné, ha legalább hat mérkőzést játszana a magyar válogatott.

A 2017 januári franciaországi világbajnoksághoz képest sok-sok változást láthatunk a magyar keretben. Egyrészt kicserélődött a fél csapat, többen visszavonultak a válogatottól, vagy akár végleg is a játéktól (Nagy László, Gulyás Péter, Iváncsik Gergő és Tamás, Fazekas Nándor), és a szövetségi kapitányi poszton is új emberrel kell ismerkednünk, hiszen Javier Sabaté helyét Ljubomir Vranjes foglalta el tavaly nyáron. A keretben sok a fiatal, 21-22 éves játékos (Juhász Ádám, Fekete Dávid, Bartók Donát, Borbély Ádám), vagyis nagyon nehéz jósolni, hogy milyen eredményre lesz képes ez a csapat Horvátországban.

Tíz olyan fiatallal megyünk az Eb-re, akik a következő években meghatározhatják a sportág jövőjét. Ez egy nagyon ígéretes csapat

– mondta előljáróban Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke. – Az Európa-bajnokság a világ legerősebb tornája, éppen ezért az elnökség csak annyit tűzött ki célul, hogy a csapat hat mérkőzést játsszon Horvátországban, azaz legkorábban január 24-én jöjjön haza. Ha tovább marad, annak mindenki csak örülni fog."

Kezdésként kiderült, hogy a kapitány mind a 18 játékost magával viszi Varasdra, akiket kipróbálhatott a Svédország elleni két felkészülési mérkőzésen. A csoportkörre 16 játékost lehet nevezni, de középdöntőre, illetve a helyosztókra is lehet cserélni. Az is fontos szempont, hogy a fiatalok minél több játékpercet kapva fejlődhessenek, szerezhessenek rutint.

Az Európa-bajnokság ugyan nem kvalifikál más tornákra, ugyanakkor mégsem nevezhetjük tét nélkülinek, hangsúlyozta Ballai Attila, sajtófőnök. Ezt a gondolatot folytatta Marosi László, a szövetség alelnöke, aki amondó, ez a torna lesz a 2020-as olimpiai kvalifikáció megszerzéséhez vezető út első lépése. "Ezért is fontos, hogy a fiatalok minél több mérkőzésen, minél több percet játszhassanak. Illetve nem szeretnénk előnyt adni a konkurenseknek, hogy az ő fiataljaik esetleg gyorsabban fejlődjenek – mondta az alelnök. Kiemelve, hogy az Eb csoportköréből továbbjutó csapatok a következő vb-selejtező sorsolásán könnyebb ellenfelet kaphatnak.

"Jó napot kívánok, örülök, hogy itt lehetek. Már nagyon izgatottak vagyunk, nehéz csoportunk van, de a tőlünk telhető legjobbat akarjuk megtenni. Jól felkészültünk, a játékosok alig várják, hogy megkezdjük a tornát" – mondta meglepően magabiztos magyarsággal Ljubomir Vranjes. – Dániával és Spanyolországgal kezdünk, a két legerősebb ellenféllel, de Csehországot is nagyon komolyan kell vennünk."

Vranjes ezt követően angolra váltva mondta el, hogy a csapat hozzáállásával nagyon elégedett volt, a felkészülés utolsó tíz napjában pedig sok fejlődést tapasztalt.

Különösen a védekezést igyekeztek kidolgozni. "Mindenki tudja a dolgát a pályán" – mondta a kapitány. A svédek elleni két felkészülési meccs kapcsán kiemelte, hogy egy nagyon erős csapat ellen játszva maradtunk alul 2x60 játékidőben mindössze két góllal. Október, novemberhez képest sokat gyorsult a csapat. A tapasztalatok alapján Vranjes megígérte, hogy habár Dánia és Spanyolország ellen is mi vagyunk a kevésbé esélyesek, úgy megyünk fel a pályára, hogy győzni akarunk.

"Azért viszem ki mind a 18 játékost, hogy tudjak cserélni a csoportmeccsek után. Elsősorban a szélső és a beálló pozícióban gondolkodok cserében" – mondta kérdésre válaszolva a kapitány.

A top csapatok ellen, ha ők száz százalékot nyújtanak, akkor nincs esélyünk. "A csehek ellen pedig nagyon figyelni kell, mert, ha mi nem játszunk jól, ők pedig igen, akkor kikaphatunk. De, ha mi jól játszunk, akkor jobbak vagyunk náluk" – mondta Vranjes, hozzátéve, hogy a svédeket azért is választotta edzőpartnernek, mert hasonlít a játékuk a dánokéra. Ugyanaz a védekezési szisztémájuk. Nem mutattunk meg mindent, amit tudunk, és, ha a dánok kifognak egy rossz napot, akkor el tudjuk őket kapni a nyitómeccsen.

"A cseh meccs a harmadik, de minket ez nem érdekel, mi mindig az előttünk álló meccsre koncentrálunk" – mondta Lékai Máté utalva arra, hogy fölösleges azt hangsúlyozni, hogy az utolsó csoportmeccsen dőlhet el a sorsunk. – Tudjuk, hogy milyen jók a dánok, ők az olimpiai bajnokok, de én úgy emlékszem, hogy a tavalyi vb-n mögöttünk végeztek. Bíziom a csapatban, az edzőnkben és abban, hogy képesek leszünk jó eredményt elérni."

"A vb-n viszonylagy jó teljesítményt tudtam nyújtani, amit szeretnék ezúttal is tartani – szerénykedett a franciaországi torna egyik felfedezettje, Juhász Ádám. – Azt nem ígérem, hogy világklasszis teljesítményt fogok nyújtani, ráadásul ezúttal már az ellenfelek is tudnak készülni a lövéseimből, de én is bízom benne, hogy jól fogunk szerepelni."

A középdöntőben a magyar válogatott a C-csoport három továbbjutójával találkozhat. A címvédő német, szlovén, macedón, montenegrói négyesből mindkét játékos utóbbi válogatottat ítélte búcsúra.

A válogatott Eb-kerete Kapusok: BORBÉLY Ádám (Wisla Plock, lengyel), MIKLER Roland (Telekom Veszprém)

Jobbszélsők: HORNYÁK Péter (Balatonfüredi KSE), ORSZÁGH Ádám (Dabas KC VSE)

Jobbátlövők: ANCSIN Gábor (Telekom Veszprém), BALOGH Zsolt (MOL-Pick Szeged), BARTÓK Donát (TBV Lemgo, német)

Irányítók: CSÁSZÁR Gábor (Kadetten Schaffhausen, svájci), JUHÁSZ Ádám (Grundfos Tatabánya), LÉKAI Máté (Telekom Veszprém)

Beállók: BÁNHIDI Bence (MOL-Pick Szeged), SCHUCH Timuzsin (Telekom Veszprém), SZÖLLŐSI Szabolcs (Grundfos Tatabánya), VILOVSKI Uros (Székelyudvarhelyi KC, romániai)

Balátlövők: BODÓ Richárd (MOL-Pick Szeged), JAMALI Iman (Telekom Veszprém), LIGETVÁRI Patrik (Telekom Veszprém)

A sajtótájékoztató elején sorolta fel Kocsis Máté az év legjobb hazai kézilabdázóit, akiket a szövetség elnökségi ülésén választottak meg. Az év legjobb férfi játékosa, a Telekom Veszprém irányítója, Lékai Máté, míg a legjobb női játékos, a Győri Audi ETO klasszisa, Görbicz Anita lett. A junioroknál az Eb-keretből sérülés miatt kimaradó Győri Mátyás, illetve a decemberi női világbajnokságon remekül debütáló Háfra Noémi lett.

Férfi Európa-bajnokság, 2018. január 12-28., Horvátország

A-csoport (Split): Horvátország, Svédország, Szerbia, Izland

B-csoport (Porec): Franciaország, Fehéroroszország, Norvégia, Ausztria

C-csoport (Zágráb): Németország, Macedónia, Montenegró, Szlovénia

D-csoport (Varasd): Spanyolország, Dánia, Csehország, Magyarország

A magyar válogatott csoportmérkőzései:

2018. január 13. 20:30: Dánia-Magyarország (tv: M4 Sport)

2018. január 15. 18:15: Magyarország-Spanyolország (tv: M4 Sport)

2018. január 17. 18:15: Csehország-Magyarország (tv: M4 Sport)

A csoportok első 3-3 helyezettje jut a középdöntőbe.

A középdöntő mérkőzésnapjai: 2018. január 19., 21., 23. és 24.

Az elődöntők mérkőzésnapja, az 5. helyért: 2018. január 26.

Döntő, 3. helyért: 2018. január 28.

A középdöntő helyszínei: Zágráb, Varasd