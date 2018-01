A soproni kosarasok bejutottak az Euroliga negyeddöntőjébe

A Sopron hazai pályán huszonhat ponttal nyert a francia ESBVA-LM együttese ellen szerdán a női kosárlabda Euroliga 11. fordulójában, ezzel továbbjutott csoportjából a negyeddöntőbe.

A Lille 4/6-os győzelmi mutatóval, míg a magyar bajnok 6/4-gyel várta a szerdai mérkőzést, és utóbbi négy éve nem látott bravúrra készült:győzelem esetén ugyanis továbbjuthatott az alapszakaszból.Ehhez az ESBVA-LM csapatát (4/6) kellett megvernie, ami novemberben már Lille-ben is sikerült (83-73).

Roberto Iniguez együttese kiegyenlített első negyedet követően a második játékrészben tudott meglépni riválisától, amelyet a harmadik felvonásban tíz pont alatt tartott. A soproniak győzelmét a nagyszünet után nem fenyegette veszély.

„A csapat szépen megvalósította az elképzeléseinket. Kisebb hibák ugyan akadtak, és a második félidőben is voltak megingásaink, de ilyen különbség, ilyen nehéz sorozat mellett nehéz végig teljes mértékben koncentrálni. Összességében elégedett vagyok! Sajnos elvesztettünk a következő időszakra egy fontos játékost a rotációból, melyet meg kell oldanunk.

A csoportból már továbbjutottunk, és nagyon közel vagyunk az Euroliga-rájátszáshoz is, de még egy lépést meg kell tennünk. Jeca nélkül nehéz lesz, de a játékosaim tudják mi a feladat, és fantasztikusan, nagy motivációval dolgoznak. Óriási dolog lenne bejutni a legjobb nyolc közé! Szeretném megköszönni szurkolóinknak is, ahogy ma mögénk álltak, de remélem a jövőben még ennél is többen lesznek a mérkőzéseinken. Kérem, akik rendszeresen járnak, szóljanak másoknak is, hozzanak ki magukkal még több szurkolót!" - olvasható Roberto Iniguez edző nyilatkozata a soproniak honlapján.

A Sopron egy hét múlva a belga Castors Braine együtteséhez látogat.

Eredmény:

A csoport, 11. forduló:

Sopron Basket - ESBVA-LM (francia) 82-56 (19-14, 29-14, 14-9, 20-19)

--------------------------------------------------------------------

A magyar csapat legjobb dobói: Turner 21, Alvarez 17, Langhorne 11, Crvendakic 10