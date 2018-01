Két nyert szett elég a békéscsabai továbbjutáshoz

Eltökélten lép pályára csütörtök este hat órától a békéscsabai városi sportcsarnokban a Linamar-Békéscsabai RSE, hogy az izraeli Maccabi XT Haifát legyőzve 16 közé jusson a női röplabda CEV-kupában.

A magyar bajnok és a kupa címvédője egy hónapja idegenben egyszer már legyőzte az izraelieket 3-1-re. Ez azt jelenti, hogy a mieinknek már kétt nyert szett is elég a továbbjutáshoz, az ellenfél pedig csak aranyszettben vívhatja ki azt. Molcsányi Ritáék azonban mindenképp győzni szeretnének.

A Közép-európai Ligában is érdekelt csapat abban a sorozatban elért győzelemmel hangolt a mostani, CEV-kupa meccsre. Múlt héten simán, 3-0-ra verték a KEL-ben a Slávia Bratislavát, köszönhetően Pekárik Eszter, Ksenija Ivanovics és Lucija Mlinar kiemelkedő játékának, és persze a csapategységnek. Most újra jönnek az izraeliek, akik igazán kemény ellenfélnek számítanak: Bajnokok Ligája és szinte állandó CEV-kupa szereplő együttesről van szó, mely várhatóan mindent megtesz majd a továbbjutásért. Ez abból is sejthető, hogy az első meccsre egy igazi világsztárral, a 36 éves Logan Tom leigazolásával készültek. Hiába azonban az Egyesült Államok csapatával négy olimpián is szerepelt játékos, a Haifa vele sem tudta megszorongatni a Békéscsabát.

Pedig a többi légiós, a kanadai Guy Jordan, valamint az Irina Klimanova, Anasztazija Barabanscsikova, Natalija Nazarova alkotta orosz egység is mindent megtett a győzelemért. Így aztán várható, hogy a mindenről döntő csütörtöki meccsen mindkét csapat legalább kétszáz százalékon küzd majd. Az izraeliek kedd óta a helyszínen készülnek a mérkőzésre, a békéscsabaiak pedig a román bajnokságban kiválóan szereplő Agroland Timisoara csapatával gyakoroltak.

Továbbjutás esetén a Békéscsaba az olasz Pomi Casalmaggiore és a holland Sneek párharcának győztesével találkozik, itt az olaszok állnak jobban, az első meccset 3-0-ra hozták.

A DigiSport1 élőben közvetíti a Békéscsabai RSE - Haifa meccset.