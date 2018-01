A szerdai kosárcsodát a Sopron és a Szekszárd produkálta

A Sopron Basket és az Atomerőmű Szekszárd is bejutott a legjobb nyolc közé a női kosárlabda Euroligában, illetve Európa-kupában. A soproniak négy éve nem jártak hasonló magasságokban, amit pedig a Szekszárd művelt a lengyelországi Wroclavban, arra nehéz jelzőket találni.

Kivételesen kezdjük most a szekszárdiak tényleg hihetetlen bravúrjával, már csak azért is, mert a Wroclaw elleni első mérkőzést hazai pályán öt ponttal elveszítette a tolnai csapat. Ekkor azt írtuk, hogy nem veszett el semmi, de mindezt inkább az ilyenkor szokásos kötelező optimizmus mondatta velünk. A szekszárdi mérkőzésen volt olyan szakasz, amikor a lengyelek már húsz ponttal vezettek, innen kapaszkodott vissza a magyar együttes és szűkítette a hátrányát öt pontra. Ám ebben a sportágban egy idegenbeli győzelem általában aranyat ér.

A szerdai visszavágón sokáig úgy tűnt, hogy a lengyelek behúzzák a meccset. Különösen a harmadik negyedben került kritikus helyzetbe a Szekszárd - ekkor a mérkőzés játékvezetői is úgy érezték, tolni kell egy kicsit a Wroclaw szekerét. Ki gondolta volna ekkor, hogy a negyedik negyedet 19-10-re nyeri meg a magyar együttes? A záró szakaszban ugyanis olyan parádés produkciót mutatott be a Szekszárd, amellyel állva hagyta a lengyel csapatot.

"Beborult az ég, de még éppen lehetett látni a napvilágot.

Sok igazi csillag játszik a csapatomban, tényleg nagyon jól teljesítettünk, elismerésem a lányoknak. Ötven százalékkal dobtunk a triplavonalon túlról, ez fantasztikus! Jár a gratuláció a Wroclawnak is, Euroliga-szintű mérkőzést vívtunk, amihez az ellenfélre is szükség volt. Ez nem csak Szekszárd sikere, továbbra is képviselhetjük a Sopronnal együtt Magyarországot. Nagyon örülök neki, jó hatással van a kosárlabdára" - ezt már Djokics Zseljko, a szekszárdiak vezetőedzője nyilatkozta 84-74-es győzelem után. Djokics nem véletlenül utalt a Sopronra és a magyar női kosárlabdasport egészére.

Ez a két csapat jelen pillanatban kiemelkedik a magyar mezőnyből. A Szekszárd jelenleg az egyetlen száz százalékos mutatóval rendelkező női együttes a bajnokságban. MIndezt úgy érték el, hogy megverték a bajnoki címvédő Sopront és a szintén erős Győrt is. Tolnában ennek ellenére tisztában vannak azzal, hogy mindez jelenleg szép statisztika, de az igazi erőpróba tavasszal vár az együttesre. A 2016-17-es bajnokság döntőjében is náluk volt a pályaelőny, de ezzel nem tudtak élni, mert a Sopron úgy nyerte meg a bajnokságot, hogy kevesebbszer játszhatott hazai pályán a döntőben. Az azóta eltelt időben mindkét együttes sokat fejlődött - épp az ilyen nemzetközi mérkőzések segítenek ebben. Kijelenthető tehát, hogy nemcsak a nemzetközi színtéren, de a magyar bajnokságban is nagy izgalmak várnak még ránk.

Sopronban most nem az NB I-re, hanem az Euroliga-szereplésre figyelnek. A francia Lille ellen aratott 82-56-os magyar győzelem igazi erődemonstráció volt, még akkor is, ha ez a diadal vezéráldozattal járt. Jelena Milovanovics az egyik összecsapáskor kézsérülést szenvedett, minden bizonnyal eltörött a kisujja. Milovanovics nemcsak kulcs, hanem szívembere is ennek a magyar bajnokcsapatnak, hiányát egészen biztosan megérzi majd a Sopron. Ám a zöld-sárgák most olyan állapotban vannak, hogy ezt is képesek lehetnek átvészelni. A Sopron négy éve nem járt hasonló magasságokban az Euroligában, most pedig az a helyzet, hogy akár a második helyen is végezhet abban az irgalmatlanul erős csoportban, amelyben hétről-hétre megmutatja az erejét.

Roberto Iniguez, a Sopron vezetőedzője így beszélt: "A csapat szépen megvalósította az elképzeléseinket. Kisebb hibák ugyan akadtak, és a második félidőben is voltak megingásaink, de ilyen különbség, ilyen nehéz sorozat mellett nehéz végig teljes mértékben koncentrálni. Összességében elégedett vagyok. Sajnos elvesztettünk a következő időszakra egy fontos játékost a rotációból, melyet meg kell oldanunk.

A csoportból már továbbjutottunk, és nagyon közel vagyunk az Euroliga rájátszáshoz is, de még egy lépést meg kell tennünk. Milovanovics nélkül nehéz lesz, de a játékosaim tudják mi a feladat, és fantasztikusan, nagy motivációval dolgoznak. Óriási dolog lenne bejutni a legjobb nyolc közé!

Szeretném megköszönni szurkolóinknak is, ahogy ma mögénk álltak, de remélem a jövőben még ennél is többen lesznek a mérkőzéseinken. Kérem, akik rendszeresen járnak, szóljanak másoknak is, hozzanak ki magukkal még több szurkolót."

A baszk edző utolsó mondatával rátapintott a lényegre: ez a Sopron tényleg több szurkolót érdemelne a hazai meccseken. Továbbra is a felfoghatatlan kategóriába tartozik, hogy miközben a magyar bajnokcsapat kispadján a világ egyik legjobb edzője ül, hogy miközben a csapatban világklasszis játékosok is vannak, addig a város gyakorlatilag negligálja a csapatot. Elképzelhetetlen, mit kellene tennie a klubvezetésnek ahhoz, hogy tele legyen a sportcsarnok. Tippünk nincs, de szorítunk a soproniaknak, hogy ezen a téren is sikerüljön az áttörés.