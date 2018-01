Megroppantotta, majd kiütötte a Maccabit a Békéscsaba röplabdacsapata

Óriási bravúrt hajtott végre a Békéscsaba női röplabdacsapata, mert az izraeli Maccabi Haifa ellen kettős győzelemmel jutott tovább a CEV Kupában. Az Izraelben elért 3-1-es győzelem után a csütörtöki békéscsabai visszavágón is 3-1-re nyert a magyar csapat. A BRSE ezzel már a legjobb 16 között van, ahol a következő ellenfele a 2016-ban Bajnokok Ligája-győztes olasz Pomi Casalmaggiore lesz. A nyolcaddöntő első felvonására január 23-án Békéscsabán kerül sor.

Az párharc első mérkőzésén 2017. december 12-én a békéscsabaiak magabiztos, 3-1-es győzelmet arattak Haifában, így nyugodtan, de mégsem hátradőlve készülhettek a visszavágóra. Azt már a mérkőzés előtt tudni lehetett, hogy a Békéscsabának két nyert szett a biztos továbbjutást jelenti majd. Az odavágótól eltérően ezúttal szinte telt ház előtt léptek pályára a csapatok, a hazai drukkerek gondoskodtak arról, hogy a jó hangulat folyamatosan meglegyen.

A mindig fontos első pontot a BRSE szerezte meg egy jó sánc után, ezt egy kiváló nyitás követte, de hamar egyenlített a Haifa. Egy gyönyörű labdamenetet a békéscsabai Lucia Fresco fejezett be egy erős lecsapással, majd Lucija Mlinar jelentkezett egy hasonlóval, 5-3-ra vezetett a Békéscsaba. Rendkívül eredményesek voltak a szervák is, 8-4-es békéscsabai vezetésnél jött az első technikai szünet. A Maccabi alacsony szerkezettel próbálkozott eleinte, a két 200 centis centerükből egyik sem volt pályán. Mlinar viszont igazán elemében volt, záporoztak a visszaadhatatlan leütései. Folyamatosan lépett el a BRSE, az izraeli együttes szinte csak a csabaiak rossz adogatásaiból szerzett pontot. Hibázni azonban az olimpiai ezüstérmes amerikai Logan Tom is tud, aki még 36 évesen is klasszis színvonalat képvisel, néha viszont az ő keze is megremegett és képes volt egyszerű labdákat a hálóba ütni.

Látványos, pimasz megoldásokkal operált olykor a Békéscsaba, Barbora Koseková is meglepte a védelmet, miközben több ki nem kényszerített hibát is csinált a Maccabi.16-9-re vezetett a láthatóan önbizalomtól duzzadó hazai csapat Dobi Edina lecsapásával, majd Fresco ejtése is pontot ért. Úgy tűnt, minden bejön ma a hazaiaknak. Megérkezett az egyik kétméteres orosz, Anasztaszija Barabanscsikova is, de ő sem tudott segíteni a vendégeken, akik ekkor már 20-13-as hátrányban voltak. A védekezés is rendben volt a BRSE-nél, a Maccabi trénere, Jekatyerina Podalinszkij pedig 22-14-es csabai előnynél időt kért. Az izraeliekben Marmen Vitalia tartotta a lelket a jó megoldásaival, de a Békéscsabának szinte mindenre volt válasza, főleg Mlinarnak, aki az első szettben megállíthatatlannak tűnt. Egy visszaadhatatlan nyitással meg is született a 25. BRSE-pont, így 25-15-re meglett az első játszma.

A második szett szorosabban indult, de szerencsére nem fordult elő az, ami Izraelben, hogy az ellenfél akár 8 ponttal is elhúzzon. Kszenija Ivanovics és Fresco lecsapásai is ültek, de még mindig nem tudott ellépni a BRSE. 8-7-re a haifai csapat vezetett, de Fresco tarthatatlan volt, 10-10-nél pedig egyenlített a Békéscsaba, sőt, 14-11-re fordított Bodnár Dorottya sáncával. Mlinar nyitásból is parádézott, de a viharsarki együttes így sem tudta magáról leszakítani ellenfelét ebben a szettben. 20-18-nál Logan Tom szerzett egy nagyon okos pontot, de a nyitást a hálóba küldte, viszont ugyanígy tett Koseková is. 22-22-nél ismét egál volt, de a következő két pontot a BRSE szerezte. Alberto Salomoni időt is kért, egyetlen pont kellett a továbbjutáshoz. Bodnár állt a szervához, de elsőre egy rossz sánc után a Haifáé lett a pont, majd az egyenlítés is összejött a Maccabinak. Fresco visszaadhatatlan lecsapása után ismét megvolt az előny, de ezt is hárította az izraeli klub. Egy hosszú és pörgős labdamenet után megint a BRSE került közel a szettgyőzelemhez, de Ivanovics a hálóba ütötte, viszont azonnal javított egy leütéssel. Nem adta fel a Haifa és keményen küzdött, hárította az összes szettlabdát. 29-28-as BRSE vezetésnél az ekkor beállt Pekárik Eszter hatalmas sáncát viszont már nem tudta visszaadni a Haifa, ezzel pedig meglett a 2-0-s szettelőny, és ezzel együtt a továbbjutás is a békéscsabai lányoknak.

Természetesen ezzel nem ért véget a mérkőzés, hiszen az három nyert szettig tart és ugyan a továbbjutás már eldőlt, egyik együttes sem szerette volna elveszíteni a meccset. Jobban kezdett a Maccabi és 5-2-re is vezetett a játszma elején, majd 9-3-ra növelte előnyét. 12-5-ös Haifa-vezetésnél a békéscsabai edző, Alberto Salomoni időt kért. Látszott, hogy meg szeretné nyerni a meccset, továbbra is a kezdők voltak a pályán. Ez azonban nem működött, a következő négy pontot Tom és Vitalia szerezte, 16-5 volt oda. Jöttek is a cserék, akik jobban is pörögtek, mint a kezdők, pályára került Szedmák Réka, Petrenkó Brigitta és Ludmán Réka is, de a fordításra ekkor már nem volt esély ebben a szettben. Persze a lányok így is minden pontnak örültek, amelyek között voltak szépségdíjas megmozdulások is. 25-12-re nyerte a harmadik felvonást a Maccabi Haifa. Becsületükre legyen mondva, legalább mindent megtettek a szép búcsúért és nem feltett kezekkel vágtak neki a meccs folytatásának.

A negyedik szettben még mindig a meccs lezárása volt a célja a Csabának, megint a kezdőcsapat volt a pályán. Ahogy eddig, most is fej-fej mellett haladtak a csapatok. Szerencsére az első technikai szünet 8-6-os csabai vezetésnél jött el. A játék színvonala érthető módon némileg csökkent, nem voltak hosszú labdamenetek, hibából viszont többet láthattunk. 12-10-re már a Maccabi ment a szett felénél, de szerencsére ezúttal onnan jött a több szervahiba.

Viszont még így is tovább tudta növelni előnyét a Haifa, a BRSE játékából hiányzott az az átütő erő, ami az első két játszmában megvolt. 17-14 után elkezdett zárkózni a Békéscsaba, 19-19-nél Mlinar, Dobi Edina és Fresco pontjaival az egyenlítés is összejött. Pekárik pályára küldése ismét telitalálat volt, megint jelentkezett egy kulcsfontosságú blokkal, amivel 22-21-re már a hazai csapat került előnybe. Ebből lett 24-21 is, Salomoni mester ismét időt kért a meccslabda előtt. Ezt még hárította a Maccabi, de stílszerűen Mlinar lecsapása jelentette az utolsó mozdulatot a mérkőzésen, amelyet így a Linamar Békéscsabai RSE 3-1-re megnyert a Maccabi Haifa ellen.

A Békéscsaba ezzel óriási bravúrt végrehajtva jutott a legjobb 16 közé a CEV Kupában.

Női CEV Kupa, 1. forduló (a 16 közé jutásért), visszavágó:

Linamar-Békéscsabai RSE - Makkabi XT Haifa (izraeli) 3-1 (15, 28, -12, 22)

Továbbjutott: a Békéscsaba kettős győzelemmel, 6-2-es játszmaaránnyal.

A kiváló teljesítményt nyújtó, ma 24. születésnapját ünneplő Molcsányi Rita így értékelt az Origónak:

Ez egy nagyon jó szülinap volt, mert sokan kilátogattak, tovább is jutottunk, ennél szebb ajándékot nem is kaphattam volna.

A második szettben kicsit leült a figyelem, de vissza tudtuk hozni, felpörögtünk és jól helytálltunk. A harmadikban is az volt a probléma, hogy mindenkinek már inkább az olaszok elleni meccs járt a fejében, de miután elveszítettük a játszmát, megbeszéltük, hogy nem elégszünk meg a továbbjutással, meg is akarjuk nyerni a meccset."

"Amikor hazaigazoltam, akkor az motivált leginkább, hogy nem nyertem még soha magyar bajnokságot, se kupát. Tavaly a csapat bejutott a CEV Kupában a legjobb nyolc közé, most is ez a cél, persze nem lesz könnyű. A mottó: minél jobb játékkal minél tovább, ameddig csak lehet. Az olasz csapatból ismerek 1-2 játékost, több ellen játszottam is már korábban, de hogy ők együtt mire képesek, azt most még nem tudjuk. A MEVZA Kupa Final4 megrendezése hatalmas lökést adhat nekünk, mert nem mindegy, hogy az ember hazai közönség, vagy ellenszurkolók előtt játszik. A csarnok biztosan tele lesz, ami rengeteg pluszt fog jelenteni" - latolgatta az esélyeket a csapatkapitány, Dobi Edina.

A vezetőedző, Alberto Salomoni különleges érzésekkel várja a Casalmaggiore elleni párharcot:

"Az első szett mindig a legfontosabb, amit könnyen hoztunk is. Szerintem utána se mi engedtünk ki, hanem ők lettek jobbak, Vitalia nagyon agresszívan játszott, de Logan Tomot is említhetném. Kevesebbet hibáztak, a mi szervánk sem voltak már annyira erősek. Aztán persze, ha már megvan a továbbjutás, az ember képes kicsit kiengedni, de próbáltuk lezárni gyorsan a meccset, mert a hétvégén már az UTE ellen van fontos rangadónk.

A harmadik szettben nem szerettem volna azonnal pályára küldeni a fiatalokat, az volt a cél, hogy a többiek se jöjjenek ki teljesen a ritmusból, de ők is kapjanak lehetőséget. Egy olasz csapat ellen játszani számomra mindig különleges. A Casalmaggiore már nem ugyanaz a csapat, amelyik BL-t nyert, gyengén kezdett az olasz bajnokságban is, bár legutóbb nagy győzelmet aratott. Ezen kívül be is vásároltak, szerződtettek amerikai és holland klasszist is. Mi ugyanúgy fogunk készülni, mint eddig: megnézni a ellenfél gyengepontjait és azokat támadni, valamint mindent beladni, mint mindig."