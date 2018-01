Békéscsabán sikk lett a női röplabdacsapat meccseire járni

Csütörtökön este Békéscsabán közel telt háznyi nézősereg előtt harcolta ki a BRSE női röplabdacsapata a CEV Kupában a legjobb tizenhat közé jutást. A viharsarki városban hosszú ideje sikk a női röplabdázóknak szurkolni, miközben lépésről-lépésre épül fel egy olyan sportklub, amelyet lassan példaként lehet citálni más magyarországi sportegyesületek számára.

A "kis Veszprém"

Egyre többször és nem véletlenül emlegetik egy lapon a magyar csapatsportágak egyik elitklubját és a békéscsabai női röplabdázókat. 1981-ben egy akkor fiatal, elhivatott sportvezető, Hajnal Csaba mert nagyot álmodni Veszprémben, amikor az első osztályba jutott a város férfi kézilabdacsapata. A többi már ismert: a Veszprém azóta huszonöt alkalommal nyert magyar bajnokságot, huszonhatszor Magyar Kupát. Kétszer övé lett a Kupagyőztesek Európa Kupájának serlege, 2017 tavaszán pedig - története során először - bronzérmet nyert a Bajnokok Ligájában. Korábban pedig a BL elődjének számító Bajnokcsapatok Európa Kupájában is döntőt játszhatott.

Békéscsabán mertek nagyot álmodni

Békéscsabán még nem tartanak itt. Bár azt már elmondhatják, hogy idehaza szinte verhetetlenek, hogy a 2017-es évben megnyerték a Közép-Európa Ligát (MEVZA), hogy a CEV Kupában a legjobb nyolc közé jutottak. Egy olyan sportágban, amelynek nemzetközi beágyazottsága jóval nagyobb a kézilabdáénál, ez sem kevés. Plusz Békéscsabán is van egy olyan fiatal sportvezető, Baran Ádám, aki nagyot mer álmodni. Mint annak idején Hajnal Csaba tette Veszprémben.

A város sportélete és a magyar sportban elfoglalt helye eléggé speciális. Békéscsabán jelenleg a BRSE csapata jelenti a nemzetközi szintet, hiszen sem a kézilabdázók, sem a labdarúgók nem tartoznak sportáguk közvetlen élvonalába. Nem volt ez mindig így. A kilencvenes években a Pásztor József vezette Előre labdarúgóklub az NB I-ben bronzérmet nyert és többször is kiléphetett a nemzetközi porondra. Ugyancsak a kilencvenes évekre tehető a város női kézilabdacsapatának virágzása. Akkoriban minden női klubcsapat reszketve érkezett meg a városba, hiszen a női kézilabdázók bármelyik magyar együttes ellen győzelmi esélyekkel léptek pályára a városi sportcsarnokban.

Jókor jött az újpesti pofon

Ezt a szintet most a BRSE hozza, amely a magyar női röplabdabajnokságban szinte egyeduralkodó. Bár pont az idei bajnokságban csúszott be egy nem várt vereség, amikor a csabai lányok 3-2-es vereséget szenvedtek az Újpesttől. 88 megnyert hazai mérkőzés után vesztett Alberto Salomoni csapata. Szomorkodás helyett ez a tényleg nem várt zakó úgy összerántotta a csabai röplabdázókat, hogy a CEV Kupában idegenben is 3-1-re verték az izraeli Maccabi Haifát.

(A csütörtöki visszavágón ugyanez lett a végeredmény, a BRSE kettős győzelemmel ment a legjobb 16 közé a CEV Kupában.) Mondanunk sem kell, hogy a Maccabi Haifa költségvetése sokkal magasabb, mint a magyar bajnokcsapaté, keretében pedig olyan világklasszis is püföli a labdát, mint a kétszeres olimpiai ezüstérmes amerikai Logan Tom. Mellette klasszis orosz játékosokat is foglalkoztat a Maccabi, amely egészen biztosan meglepődött azon, ahogy a Békéscsaba két meccsen is átlépett rajtuk.

A Pomi Casalmaggiore kiejtése káprázatos bravúr lenne

Magyar szinten persze a Békéscsaba is olyan kerettel rendelkezik, amelyről minden sportvezető álmodik. Dobi Edina hosszabb légióskodás után tért haza Magyarországra, hogy a bajnokcsapatnál kössön ki. Dobi a jelenlegi magyar női röplabdázás egyik legnagyobb klasszisa. A liberóként hétről-hétre klasszisteljesítményt nyújtó Molcsányi Rita csütörtöki játéka élményszámba ment. Pekárik Eszter továbbjutást jelentő blokkjára pedig még évek múlva is emlékezni fognak a Békéscsaba drukkerei. Baran Ádámék arra is odafigyelnek, hogy olyan légiósokat hozzanak a csapathoz, akik valóban a minőséget képviselik.

A horvát Lucija Mlinar és az argentin Lucia Fresco ezek közé tartozik. Az olasz edző, Alberto Salomoni (aki egyben a magyar női röplabda-válogatott szövetségi kapitánya) munkája már látszik a csapaton, bár az igazi erőpróbák most következnek. A CEV Kupában mindjárt az olasz Pomi Casalmaggiore elleni nyolcaddöntők, amelyek rettenetesen nehéznek ígérkeznek. Két évvel ezelőtt az itáliai csapat megnyerte a Bajnokok Ligáját, de azóta meggyengült, az idei szezonban pedig kissé szét is esett. Az olasz bajnokságot 2-10-es mutatóval kezdte, azaz két győzelem mellett tízszer kikaptak. Amennyiben a Békéscsaba kiütné az itáliai együttest, az az utóbbi húsz év legnagyobb magyar klubröplabdás sikere lenne. (1997-ben a Vasas a CEV Kupában a legjobb négy közé jutott, majd a negyedik helyen zárta a sorozatot.)

Békéscsabán nem kell lasszóval fogni a nézőket

A kívülálló azt is észreveheti, hogy a BRSE tényleg összetartó, remek társaság, a klubvezetés pedig profin használja ki a közösségi média erejét - szinte nincs olyan pillanat, amit ne tennének közkinccsé a csapat Facebook-oldalán. Ami pedig a közönséget illeti, az tényleg fantasztikus. Az Origo Sport nem is olyan régen kétszer is írt arról, hogy a Sopron Basket női kosárlabdacsapata milyen nehezen tudja kicsábítani a nézőket a sportcsarnokba.

Pedig a Sopron teljesítménye is fantasztikus az idei Euroliga-sorozatban. Békéscsabán ellenben azon törik a fejüket, hogy a március végi MEVZA Kupa négyes döntőjére honnan kerítsenek pótlelátókat - már most óriási az érdeklődés a Közép-Európai Kupa elődöntőire és döntőjére is. A MEVZA Kupa Final Four megrendezése a Békéscsaba idei nagy dobása volt, a klub már egy évvel ezelőtt is pályázott, de akkor nem ők futottak be. Így kénytelenek voltak idegenben megnyerni ezt a kupasorozatot. A címvédésre március végén Békéscsabán kerülhet sor. Az eseményt közvetítő Digi Sport is komolyan veszi a dolgot, mert a mérkőzésekre nem délelőtt, vagy kora délután, hanem az esti főműsoridőben kerül sor.

Indulhat a röplabda akadémia építése

Az Origo Sport december végén elsőként számolt be arról, hogy Európa egyik óriási utánpótlás röplabda-projektje indul Békéscsabán. Orbán Viktor miniszterelnök 2016 áprilisában tett békéscsabai látogatásakor állapodott meg Szarvas Péter polgármesterrel, a Békéscsabai Röplabda Akadémia létrehozásáról. Ennek értelmében a Békéscsabai Röplabda Akadémia fejlesztésére 1.878.000.000,- forint támogatásról döntöttek. A kedvezményezett a Magyar Röplabda Szövetség, melyen keresztül érkezik a több év alatt felhasználható forrás a klubhoz, a deklarált célok megvalósítására. Mindez hatalmas felelősséget ró a Baran Ádám vezette klubra. Ha a célok megvalósulnak, akkor a magyar női röplabdázás pár éven belül stabil tagja lehet az Európa-bajnokságok mezőnyének. A legutóbbi két Eb-n amúgy már szerepelt a magyar női nemzeti csapat.

Nem véletlen, hogy a Maccabi Haifa elleni CEV Kupa-mérkőzésen ott volt Ludvig Zsolt, a Magyar Röplabda Szövetség főtitkára. A sportvezető az Origónak arról is beszélt, hogy a magyar női válogatottra óriási feladatok várnak, a legfontosabb pedig az, hogy a 2019-es, részben magyarországi rendezésű női röplabda Európa-bajnokságon jól szerepeljen az együttes. A női válogatott az újonnan létrehozott Európa Liga versenysorozatban az arany divízió B csoportjában Horvátországgal, Franciaországgal és Finnországgal játszik, miközben minden idegszálával a 2019-es felnőtt Európa-bajnokságra készül.