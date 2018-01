Meddig juthat a fiatal magyar csapat a férfi kézi Eb-n?

Alaposan megfiatalított kerettel és új szövetségi kapitánnyal vág neki a magyar férfi kézilabda-válogatott a horvátországi Európa-bajnokságnak. A csak látszólag tét nélküli tornán nagyon is sok múlhat a csapat és a sportág jövőjét illetően. A szövetség nem rak terhet a játékosok vállára, de azért nem is elvárások nélküli engedi azt útjára az együttest.

Az elszalasztott 2015-ös világbajnokság (ezen a magyar válogatott nem vett részt), majd a következő évi várakozáson aluli szereplés az Eb-n (12. hely, 1 győzelemmel és 5 vereséggel) után kész felüdülés volt a tavalyi franciaországi világbajnokságon elért 7. helyezés. Míg a 2016-os lengyelországi Eb-n Talant Dujsebajev, addig a vb-n már a spanyol Xavi Sabate ült a kispadon. 2018-ban Varasdon is új kézben lesz az irányítás: a válogatottat a Telekom Veszprémmel együtt nyáron átvevő Ljubomir Vranjes írja a taktikát.

Mégpedig egy alaposan kicserélődött csapatnak. Rutinos játékosok vonultak vissza, ki végleg, ki csak a válogatottól (Nagy László, Iváncsik Gergő és Tamás, Gulyás Péter, Fazekas Nándor, Zubai Szabolcs), volt olyan is, aki nem vállalta a szereplést (Nagy Kornél), de már kipróbált fiatalokra (Győri Mátyás, Faluvégi Rudolf) sem számíthatott a kapitány sérülések miatt. Van aztán olyan rutinos játékos (Harsányi Gergely), akinek a helyén már fiatalabbak (Hornyák Péter és Országh Ádám) kapnak lehetőséget. A végleges 18 fős keretből (a csoportkörre 16 játékost lehet nevezni, de Vranjes 18 játékost visz ki, hogy továbbjutás esetén tudjon cserélni) heten vannak, akik 21-22 évesek: Borbély Ádám, Fekete Dávid, Bartók Donát, Ligetvári Patrik, Hornyák Péter, Juhász Ádám és Bánhidi Bence. Vagyis egyértelműen a jövő csapata épül, ami a 2020-as olimpiai kvalifikáció jegyében szükséges, és törvényszerű lépés a szakvezetés részéről. „Fontos, hogy a fiatalok minél több mérkőzésen, minél több percet játsszanak. Nem szeretnénk előnyt adni a konkurenseinknek, hogy az ő fiataljaik esetleg gyorsabban fejlődjenek – mondta a csapat utolsó itthoni sajtótájékoztatóján Marosi László, a szövetség alelnöke.

A csapat formáját és várható játékát illetően a szombati (27-27) és hétfői (31-29) svédek elleni két idegenbeli felkészülési mérkőzésen látottakból tudunk kiindulni. Annyit feltétlenül elmondhatunk, hogy nem mutattunk rosszul a vb-6. otthonában, új kapitánnyal a padon és új taktikai elemekkel a pályán. Vranjes korábban elmondta, ő a védekezésre alapozza a csapatai játékát, mert egy hosszú tornán a siker kulcsa a jó védekezés és a kapusteljesítmény. Ha felépítesz egy jó védelmet, akkor álmodhatsz éremről. Nem könnyíti meg a kapitány dolgát, hogy éppen a védekezés az, amit többet kell gyakorolni, ahol fontosabb az összeszokottság, illetve, ahol nem lehet az egyéni képességekre, egy-egy villanásra apellálni. Ez mindkét meccsen meglátszott, csak hosszabb-rövidebb szakaszokban tudtunk igazán hatékonyan, feszesen védekezni. De a helyzet egyáltalán nem reménytelen: a Schuch, Bodó, Bánhidi belső hármas, ha nem is túlságosan mozgékony, de magas, erős, és főleg a Veszprém beállója révén a kellő rutinja is megvan. Ha nem tudunk átlövőt cserélni, akkor Ancsin és Dzsamali is tud védekezni.

A kapusokkal nem lesz gond: az első meccsen Mikler Roland 34 százalékkal védett, és mindkét félidőben volt két-három komoly bravúrja, míg a második meccsen Borbély Ádám mutatta meg, hogy szépen fejlődik a BL-szereplő lengyel Wisla Plockban, és nem jön zavarba, ha nemzetközi klasszisok viszik a kapujára a labdát, vagy állnak a hétmétereshez.

