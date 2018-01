Bukott hokisok képviselik a kétszeres címvédő Kanadát a téli olimpián

Kihirdette keretét a kétszeres olimpiai címvédő kanadai jégkorong-válogatott. Az észak-amerikai profiliga (NHL) bojkottja miatt azonban ez a csapat minden idők egyik leggyengébbike, amelynek minimális az esélye az újabb aranyra.

Amikor az NHL vezetője, Gary Bettman kijelentette, hogy a bajnokság nem áll le a téli olimpia idejére, nagyjából az egész Egyesült Államok és Kanada is fellázadt ellene. A két esélyes csapat nem küldheti legjobb játékosait Phjongcshangba, ez a kanadaiakat különösen érzékenyen érinti. Náluk a jégkorong a nemzeti sport, kétszeres címvédők és minden esélyük meg lett volna a triplázásra.

Nemrég megtörtént a kerethirdetés, ezek alapján kijelenthető: így már szinte semennyi. Bukott, kiöregedett NHL-esek, valamint olyanok is bekerültek, akik soha nem is érték el azt a szintet, hogy a legerősebb bajnokságban játsszanak.

Augusztusban mi is foglalkoztunk az üggyel, de akkor még csak találgatni lehetett a kanadai keretet illetően. A minőségromlás a bojkott miatt elkerülhetetlen volt, most pedig a névsor is napvilágot látott.

A játékosok többsége európai bajnokságokban szerepel, de néhányan az NHL farmligájából, az AHL-ből jönnek.

Fölösleges egyenként végigmenni a neveken, a rezüméjük jóval rövidebb, mint a "rendes" válogatotté lenne. Chris Kelly 2011-ben Stanley Kupát nyert a Boston Bruinsszal, ő a keret egyetlen NHL-bajnok tagja. Egyébként az akkor vesztes Vancouver Canucksból ott lesz a csapatban Mason Raymond. Derek Roy négyszer, René Bourque háromszor lépte át a 20 gólos határt egy szezon alatt az NHL-ben. Wojtek Wolski esetében annak is örülni lehet, hogy tud járni, bő két évvel ezelőtt ugyanis egy hajszálra volt a bénulástól.

Chris Lee és Mat Robinson soha nem játszott az NHL-ben, a többiek viszont igen, de mindannyian kevésnek bizonyultak, vagy kiöregedtek. A kapus Kevin Poulin öt évnyi NHL-szereplés után egészen az EBEL és a Medvescak Zagreb kapujáig bukott vissza, pedig csak 28 éves lesz idén.

Az amerikai csapat talán még ennél is gyengébb, az oroszok (elnézést, Olimpiai Sportolók Oroszországból) viszont egy komplett KHL-válogatottat küldenek, nehéz elképzelni, hogy bárki is megszorítsa őket. Ilyen csapatok láttán meg főleg.