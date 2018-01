Nagyot küzdöttek, de vereséggel kezdték az Eb-t a magyar férfi kézisek

A magyar férfi kézilabda-válogatott az olimpiai bajnok Dánia ellen kezdte meg a szereplését a horvátországi Európa-bajnokságon. A magyar határtól mindössze 35 kilométerre lévő varasdi összecsapáson Ljubomir Vranjes csapata sokáig jól tartotta magát, ám az olimpiai bajnok dánok a második félidőben egy fokozattal feljebb kapcsolatak, amelyet már nem sikerült követni, így végül 32-25-ös vereséget szenvedett a magyar válogatott.

Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló, D csoport:

Dánia-Magyarország 32-25 (14-12)

Varasd, 5000 néző, v.: Milosevic, Gubica (horvátok)

lövések/gólok: 46/32 (70 százalék), illetve 43/25 (58 százalék)

gólok hétméteresből: 4/4, illetve 2/1

kiállítások: 10, illetve 10 perc

Magyarország: Mikler - Juhász Á., Bodó 3, Schuch 3, Bánhidi, Ancsin 2, Lékai 5. Cserék: Balogh Zs. 3, Ligetvári 1, Jamali 2, Császár 2, Bartók 4, Borbély.

Már a mérkőzés előtt tudni lehetett, hogy hatalmas bravúrra lenne szükség ahhoz, hogy a megfiatalított magyar csapat legyőzze az olimpiai bajnok dánokat. Az újdonsült szövetségi kapitány, Ljubomir Vranjes és a játékosok is hangoztatták, hogy bár az első csoportellenfél az esélyes, de nem fogják könnyen adni a bőrüket. Ahogy a kapitány a korábbi nyilatkozatában mondta, ugyanannyian lehetnek egyszerre ők is a pályán. Persze az elmúlt egy év egymás elleni mérlegét nézve ennél azért többről volt szó, például a tavaly a vb-n 27-25-re legyőztük őket.

A magyar válogatott az Eb előtt kétszer játszott felkészülési mérkőzést Svédország ellen: egyszer döntetlen lett a vége (29-29), míg egyszer kikapott (31-29), de a játékra nem lehetett panasz egyszer sem, így mindenki reményekkel tekintett a Nagy László nélküli kontinensviadal rajta elé.

A szurkolókon nem múlt semmi, a mintegy 50 ezer lakosú észak-horvátországi kisváros ötezres csarnokába hazai pályát teremtettek a magyar szurkolók az első perctől kezdve, de írhatnánk úgy is, hogy már az összecsapást megelőző órákban.

Az első gólt a dánok szerezték Morten Olsen révén, de Lékai Máté gyorsan válaszolni tudott (1-1). Az 5. perc elején pedig először a mérkőzésen sikerült átvenni a vezetést is Lékai második találatával (3-2). A magyar klasszis védekezésben is kiválóan játszott. Az elképesztő iramú meccsen fej-fej mellett haladtak a csapatok, hol Dánia, hol Magyarország vezetett, a 10. percben 7-6-os dán vezetést mutatott az eredményjelző.

Lékai mellé Balogh Zsolt és Bodó Richárd is felnőtt, így egyáltalán nem volt meglepő, hogy a magyar válogatott tartotta a lépést, ráadásul Mikler Roland is elkapta a fonalat, így joggal reménykedhettünk a hasonló folytatásban. A lehetőséget Ljubomir Vranjes is érezte, 8-7-es dán előnynél időt kért, méghozzá milyen jól tette. Az emberelőnnyel jól sikerült gazdálkodni, a 17. percben Lékai Máté üres kapus gólja után újra nálunk volt az előny (9-8).

A 21. percre már újra az ellenfélnél volt az előny (9-11), Rasmus Lauge és Toft Hansen góljával, ráadásul Balogh Zsolt hetest is hibázott, de ennek ellenére sikerült tapadni Dániára. Olyannyira, hogy két perccel később Bartók Donát beállása után már egyenlíteni tudott (11-11). Jacobsen időt is kért, a labdával mindössze egyszer találkozó Niklas Landint pedig lecserélte.

Ám ez sem sokat segített a dánokon, Mikler Roland kiválóan védett, és bár támadásban kicsit megrekedt a magyar csapat, a 26. percben 12-11 volt az eredmény a skandináv csapat javára. Az első félidő utolsó perceiben Ancsin Gábor kiállítása miatt emberelőnyben játszhattak Mikkel Hansenék, de nem tudtak így sem komolyabban ellépni, a félidőben 14-12 volt az állás.

A második játékrész két gyors góllal kezdődött, Bodó Richárd találatára Rasmus Lauge válaszolt, majd nem sokkal később Schuch Timuzsin és Mikkel Hansen is leült két percre pihenni. A 34. perc elején Magnus Landin is kiállt, a magyar csapat pedig Lékai hetesgóljával feljött egy gólra, majd Ligetvári Patrik üres kapus találatával már újra egyenlő volt az eredmény (16-16).

Sajnos 35. percben Schuch Timuzsin újra két percet kapott, neki ez volt a második a mérkőzésen, amely nem könnyítette meg Ljubomir Vranjes helyzetét. A dánok éltek is a lehetőséggel, elléptek megint két góllal (16-18), majd a 40. percben Mikkel Hansen góljával már három gól volt közte.

Vranjes időt is kért gyorsan, mínusz háromnál fontos is volt, már csak azért is, mert támadásban kicsit elfogyott a magyar válogatott. A 41. percben pedig egy kis reménysugár: a dánok világklasszisa, Mikkel Hansen a piroslapos kiállítás sorsára jutott, így a legjobbjuk nélkül votak kénytelenek a hátralévő időt lejátszani a dánok.

De ez nem zavarta meg a dán válogatottat, sőt, a félidő közepére már öt góllal vezetett, hat perces magyar gólcsendet kihasználva (17-22). Ljubomir Vranjes próbált belekapaszkodni az utolsó szalmaszálba, de Ancsin kiállítása miatt újra emberhátrányba került a magyar válogatott, így tíz perccel a vége előtt már hatgólos volt a hátrány (20-26).

A nagy különbség ellenére sem adta fel a magyar csapat, de igazából a végére szerencséje sem volt. Ráadásul a Magdeburg cserként beálló kapusa, Jannick Green is elkapta a fonalat, a védekezésünk is összeomlott, így négy perccel a vége előtt 30-22-re vezetett az ellenfelünk.

Végül tehát kijött a meccsen a két csapat közötti tudáskülönbség, és Dánia 32-25-re verte a magyar válogatottat.

„A 39. percig azt tettük, amit akarunk, de a végére elfáradtunk, nagy volt a nyomás. Dánia nagyon jó csapat, minden egyes hibát keményen megbüntetett."

"Nem volt ekkora különbség a két csapat között, jól játszottunk hosszú ideig, aminek nagyon örülök. A legfontosabb a spanyol meccs előtt, hogy átnézzük a hibákat, hogy miért nem volt meg a végén a türelem" – mondta Ljubomir Vranjes a mérkőzés után.

Bartók Donát szerint sem volt ekkora különbség a két csapat között.

„Köszönjük a szurkolóknak, hogy ennyien kilátogattak. Fantasztikus érzés volt, ennyi ember előtt játszani." Nem tükrözi a hét gól a két csapat közötti különbséget, ennél több volt a meccsben. Ki kell javítani a hibákat, ezen fog múlni a következő két mérkőzés is. Nagyon együtt volt a csapat, ebből kell építkezni."

„Korai lenne azon dilemmázni, hogy mennyire vagyunk jók, vagy éppen rosszak. Nem játszottunk tökéletesen, de 40 percig egálban voltunk a világ egyik legjobb válogatottjával." Az utunk elején járunk még, nem volt rossz a játék képe összességében. Kár az utolsó 15 percért, valami megszakadt, sajnálom. De ezekből a meccsekből sokat lehet tanulni" – mondta Császár Gábor.

A magyar csapat hétfőn - az előző kontinenstornán ezüstérmes - Spanyolországgal, szerdán pedig Csehországgal találkozik a D csoportban. A középdöntőbe az első három helyezett jut.

További szombati eredmények

csoportkör, 1. forduló:

C csoport, Zágráb:

Macedónia-Szlovénia 25-24 (11-11)

Németország-Montenegró 32-19 (17-9)

D csoport, Varasd:

Spanyolország-Csehország 32-15 (16-9)