Hanga Ádám nem engedné gödörbe hajtani a Barcelonát

Megszakadt a Barcelona kosárcsapatának az ötmeccses győzelmi sorozata, miután Athénban - Euroliga-mérkőzésen - 84-75-re kikapott a Panathinaikosztól. A következő találkozó sorsdöntő lesz a csapat számára, mert ha nem nyer, ismét gödörbe kerülhet - vélekedik Hanga Ádám, aki a DIGI Sport híradójának adott telefoninterjút.

"Ami a legfontosabb számunkra, hogy ne történjen meg velünk az, ami előtte megtörtént, hogy nagyon-nagyon jól játszottunk, kikaptunk egy meccsen, de ez az egy meccs nem csak ez az egy meccs lett, hanem jött egy négy-öt mérkőzéses vereségsorozat."

"Ezért a legfontosabb most a következő mérkőzés, arra kell figyelnünk, hogy ne essünk vissza ebbe a gödörbe, amiből nagyon nehéz volt a legutóbb is kilábalni. Most kikaptunk egy meccsen, ez megtörténhet, mert mindig ki lehet kapni egy mérkőzésen, igaz Athénban nem játszottunk annyira rosszul. De most nincs más választásunk, minthogy a következő találkozóra koncentráljunk. A következő ellenfél egy kicsit speciális, hiszen az ellen a Málaga ellen játszunk, amelytől pár hete kikaptunk, és az egy nagyon fájó vereség volt. Merthogy a spanyol bajnokságban kaptunk ki otthon, az 5-6 meccses vereségsorozatunk közepén" - nyilatkozta Hanga Ádám a Sport 24-nek.

A magyar kosaras – az Euroleague.net szerint - három pontot szerzett, hat lepattanót gyűjtött be, két asszisztja volt, és ő töltötte a legtöbb időt – 25 percet - a pályán a vendégcsapatból.

Hanga Ádám arról is beszélt, hogy a január rendkívül fontos a Barcelona számára, méghozzá azért, nehogy a csapat leszakadjon a legjobb nyolctól, a célja sokkal inkább az, hogy bekerüljön oda az Euroliga tabelláján.

"Fontos több okból is a január, nagyon sokat játszunk idegenben, nagyon erős csapatok ellen, ezért is fontos, hogy tartsuk a jó formát. Illetve február közepén lesz a kupa, ami egy nagyon fontos megmérettetés Spanyolországban. Szeretnénk oda jó formában érkezni" - tette hozzá a magyar klasszis.