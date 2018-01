Kézi-Eb: A saját sorsunkat nekünk kell rendeznünk

Juhász Ádám, a férfi kézilabda-válogatott szélsője fogalmazott így a Csehország elleni sorsdöntő mérkőzés előtt egy nappal a csapat horvátországi szállásán. Lékai Máté elsősorban saját magától vár jobb játékot, az átlövő Ligetvári Patrik, határozottan jelentette ki, senkinek a fejében nem fordul meg, hogy csütörtökön hazautazik a csapat.

Ligetvári Patrik, a válogatott átlövője elmondta, hogy a Csehország-Dánia mérkőzés utolsó néhány percét látták, ez sem segített a jó alvásban. Gratulált korábbi csapattársának, Stanislav Kaspareknek (a Balatonfüreden játszó átlövő 5 gólt szerzett a dánok ellen), és, mint mondta őt egyáltalán nem lepte meg a csehek jó játéka, még, ha arra nem is számított, hogy képesek lesznek megvárni az olimpiai bajnokot. „Ha nem nézzük azt, hogy mennyivel kaptak ki a spanyoloktól (32-15-re), akkor már azon a meccsen is lehetett látni, hogy nem egy rossz csapat, voltak kimondottan jó momentumaik. Látszott, hogy bárkivel meccsben lehetnek, de arra azért nem számítottam, hogy meg fogják verni a dánokat."

Így aztán méginkább fájó, hogy nem tudtuk a magunk javára fordítani a spanyolok elleni meccset, hiába tettünk meg mindent a sikerért. Kedden délután viszont már a csehek elleni taktika gyakorlása lesz a középpontban.

„A védekezésünk már eddig is jó volt, még, ha kaptunk is néhány elkerülhető gólt, ha azokat ki tudjuk javítani, illetve, ha támadásban koncentráltabbak és fegyelmezettebbek tudunk lenni, akkor nem lehet baj a holnapi mérkőzésen. Az senkinek a fejében nem fordul meg, hogy csütörtökön hazamegyünk. Úgy vagyunk vele, ha már itt vagyunk, és képviselhetjük a hazánkat, akkor szeretnénk ezt minél tovább tenni."

Járt volna a pont

Az első két meccs alapján Juhász Ádámban is maradt hiányérzet. A klubjában irányítót, míg a válogatott szélsőt játszó tatabányai játékos szerint, a dánok elleni meccsen a 40. perc után már csak az akarás volt meg, de nem érezte, hogy lenne reális esélyünk, a spanyolok elleni viszont „legalább az egy, de akár a két pont is benne volt a meccsben, ha támadásban kicsit pontosabban és türelmesebben játszunk".

Most viszont már nincs mese! Eddig is tudtuk, hogy a „csehek elleni meccs döntő jelentőségű lesz, ez így is lett, erre a találkozóra kell most már felkészülnünk".

Juhász szerint a legfontosabb, hogy minél összeszokottabb legyen a csapat védő- és támadójátéka, mert „azok a pontatlanságok, amik most még megvannak a játékunkban, az igazán jó csapatok ellen nem férnek bele."

Ez van, ez a feladat, ezt kell megoldani. Várom, hogy valami jót is tudjak csinálni – mondta Juhász Ádám, amikor azt kérdezték tőle, hogy érzi magát a balszélső posztján.

"Az is igaz, hogy sok lehetőségem még nem volt gólszerzésre, ha jól emlékszem, nem is lőttem még kapura szélről. De ez azért is van, mert az ellenfelek többnyire úgy védekeznek, hogy inkább a kettest (azaz az átlövőt) szorítják kifelé, hogy onnan lőjenek, miközben a szélsőket teljesen kizárják a játékból."

"Ez nem az átlövők és nem is az irányítók hibája, mert nem nagyon volt olyan helyzet, amire azt mondanám, hogy tisztán vártam a labdát, és nem jött. De a szélső márcsak ilyen kiszolgáltatott pozíció."

A válogatottban a tavalyi franciaországi világbajnokság után a második világversenyén szereplő Juhász egykedvűen vette tudomásul, hogy a csehek a feje tetejére állították a papírformát. „Így is, úgy is győzni kellett volna, illetve győzni kell. Képesnek érzem a csapatot arra, hogy négy vagy akár több góllal is nyerjen. A saját sorsunkat nekünk kell lerendeznünk – mondta Juhász Ádám arra utalva, hogy nem szabad arra apellálni, hogy amennyiben a dánok az utánunk következő mérkőzésen pontot szereznek a spanyolok ellen, akkor nekünk elég lenne akár egyetlen góllal is nyerni.

"Biztos voltam benne, hogy szorosabb meccset fognak játszani, mint a spanyolokkal, de a győzelmük számomra is meglepetés volt" – mondta el Lékai Máté az MTI tudósítójának kérdésére.

Az irányító hozzátette, mindezektől függetlenül esélyesebbnek tartja a mieinket a harmadik csoportmérkőzésen, de fontos, hogy ezt a pályán bizonyítsák. A Telekom Veszprém játékosa elismerte, hogy az eddigi két meccsén túlságosan sok technikai hibát vétett a válogatott. Erre az Origónak nyilatkozó Ljubomir Vranjes szövetségi kapitány is utalt.